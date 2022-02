Câu hỏi Olympia: "Napoleon là vua của quốc gia nào?" - Phải học giỏi lắm mới trả lời đúng câu này!

Chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của những người yêu thích những cuộc thi trí tuệ. Trong chương trình, khán giả vừa được chứng kiến tài năng của những học sinh xuất sắc, vừa có được cảm giác gay cấn từ những màn đấu trí quyết liệt. Bên cạnh đó còn được cung cấp thêm nhiều kiến thức.

Từ các môn khoa học đến vấn đề trong đời sống xã hội đều được chương trình khai thác để kiểm tra vốn kiến thức của thí sinh. Ngoài những kiến thức trong sách, còn có những câu mà dù đã nghe qua nhiều nhưng chưa chắc bạn đã biết tường tận. Trong phần thi khởi động của một trận thi tuần Olympia năm thứ 17 có câu hỏi như sau:

Napoleon was a king of which European country? (Napoleon là vua của đất nước nào ở châu Âu?).

Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia.

Chắc hẳn nhiều người đã nghe đến tên của vị vua Napoleon, ông được xem là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất lịch sử thế giới. Tên của ông cũng được xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến nhiều người đã quá quen, nhưng nhiều người vẫn không biết rõ danh nhân lỗi lạc này là Vua của nước nào.

Thí sinh trong chương trình đã đưa ra đáp án là: France (Pháp) và giành được 10 điểm.

Tuy nhiên, khi câu hỏi này được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có không ít người tỏ ra bất ngờ trước đáp án của chương trình đưa ra. Một số bình luận như sau:

- Ồ vậy mà trước giờ mình không biết luôn đó, chỉ biết Naponeon là người rất nổi tiếng thôi. - Sao theo mình nhớ Napoleon là Hoàng đế của Pháp và là Vua của nước Ý nhỉ? - Nghe thấy hoài mà không bao giờ biết luôn á, nhưng nghe đâu ông còn là Vua của Ý nữa chứ... - Câu hỏi đã là Tiếng Anh rồi còn là kiến thức Lịch sử, khó quá trời luôn đó.

Thông tin này đã làm nhiều người không khỏi bất ngờ vì trước nay chỉ nghe danh chứ không biết rõ về danh nhân lịch sử Napoleon. Vì vậy, qua đây bạn đã có thêm thông tin về vị Vua nổi tiếng này rồi nhé.



Nguồn: Tổng hợp