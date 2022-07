Câu hỏi Olympia bằng Tiếng Anh gây khó cho cả 4 thí sinh, khi dịch ra Tiếng Việt khiến khán giả… hết hồn

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình kiến thức được yêu mến bậc nhất suốt 20 năm qua. Các câu hỏi trong chương trình thường bao hàm trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi thí sinh phải có sự hiểu biết kiến thức xã hội sâu và toàn diện.

Một trong những câu hỏi khó nhất dành cho các thí sinh thường liên quan đến Tiếng Anh. Các câu hỏi này cũng thường được cho với mức điểm cao nhất 20 - 30 điểm trong phần thi Về đích.

Câu hỏi siêu khó bằng Tiếng Anh trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia

Câu hỏi Olympia trên được đánh giá là một trong những câu hỏi Tiếng Anh siêu khó trong chương trình. Bởi không chỉ cần có khả năng nghe tốt, thí sinh còn cần phải biết được kiến thức xã hội nữa.

Trong video thầy giáo hỏi: "My friend is travelling to Australia, and he often sends me sourvenirs. I've noticed in Australia sourvenirs, they usually include 2 special animals. One of those animals is the Kangaroo. Do you know what the other animal is?" (dịch: "Bạn tôi đang đi du lịch Australia và cậu ấy thường tặng tôi những món quà lưu niệm. Tôi để ý rằng trong những món quà từ Australia, họ thường có 2 loài động vật đặc trưng. Một là Kangaroo, bạn có biết con vật còn lại không")

Thí sinh đã trả lời đáp án sai là: "Australia". Thực tế đáp án đúng là: "Koala".

Gấu Koala là loài động vật đặc trưng ở nước Úc

Koala (hay còn gọi là Gấu túi), là một loài thú có túi ăn thực vật sống tại Úc. Chúng có màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Koala cái trưởng thành đủ để sinh sản vào tầm 2-3 tuổi, còn con đực ở độ tuổi 3-4. Nếu khỏe mạnh, một Koala cái có thể đẻ một con mỗi năm trong vòng 12 năm.

Theo tờ Guardian, vào năm 2021, gấu Koala có thể sớm bị xếp vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Queensland, New South Wales và Lãnh thổ Thủ đô Australia sau khi cháy rừng đã thiêu rụi và phá huỷ môi trường sống quý giá của các quần thể gấu túi vốn đang gặp khó khăn này.



Nhiều khán giả cho rằng kể cả khi được dịch ra Tiếng Việt, câu hỏi này vẫn được đánh giá siêu khó. Đúng là câu hỏi ở mức điểm 30 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia có khác!