Câu hỏi giúp thí sinh Olympia giành được 20 điểm quý giá trong trận thi Quý nhưng ngẫm nội dung cứ khó hiểu, vô lý kiểu gì!

Trận thi Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia diễn ra với sự góp mặt của 4 thí sinh vô cùng xuất sắc là: Nguyễn Tấn An (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định); Trần Danh Nhân (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ); Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai - Nghệ An) và Nguyễn Viết Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trải qua 4 vòng thi căng thẳng, vòng nguyệt quế Quý được trao cho nam sinh Nguyễn Viết Hải An, với tổng điểm 325. Điều này cũng đồng nghĩa đầu cầu truyền hình thứ 3 sẽ được đặt tại ngôi trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Xuyên suốt các vòng thi Tuần, Tháng, Quý, Hải An đều có phong độ thi đấu xuất sắc.

Câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia gây tranh cãi.

Kiến thức vững cùng sự bình tĩnh giúp nam sinh này trả lời tốt gói câu hỏi trong phần thi Về đích. Tuy nhiên có một câu hỏi trong phần thi Về đích Quý 3 đã gây tranh cãi không nhỏ. Cụ thể nội dung câu hỏi liên quan đến kiến thức Vật Lý này như sau:

Trong truyện "Ăn khế trả vàng", chim thần mách bảo vợ chồng người em trai may túi ba gang để theo chim ra đảo lấy vàng. Giả sử túi ba gang có chiều dài 3 gang, rộng 1 gang, sâu 3 gang và một gang tay dài 20cm. Cho biết khối lượng riêng của vàng là 19,3g/cm3. Hỏi khi túi căng đầy vàng thì số vàng trong túi nặng bao nhiêu kg?

Sau một hồi tính toán, Hải An đã đưa ra đáp án đúng là 1398.6 kg và giành được 20 điểm quan trọng. Còn cách giải câu này như sau:

V = Dài x Rộng x Sâu = 60 x 20 x 60 = 72000 (cm3) I=> m = V/D = (72.000 x 19.3)/1000 = 1389.6 (kg)

Sau khi trận thi Quý phát sóng, rất nhiều khán giả cho rằng, câu hỏi này chứa nhiều lỗ hổng và có phần phi thực tế. Bởi vàng khó mà căng đầy túi và sẽ có những khoảng trống giữa các thỏi, không thể nào kín túi được.

Bên cạnh đó, chất liệu của túi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc túi chứa được bao vàng. Một cư dân mạng cho rằng, trừ khi vàng lỏng thì mới có thể đựng đầy túi nhưng như vậy thì túi vải lại không thể đựng được vàng. Cũng vì vậy mà cư dân mạng nhận định "Câu hỏi này chưa được chặt chẽ".

Tuy nhiên một số lại cho rằng, đây chỉ là một câu hỏi giả định, chủ yếu thử khả năng tính toán của thí sinh nên không cần khắt khe quá. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu hỏi này?