Câu hỏi "Đố bạn, Thúy Kiều có mấy anh chị em?" - Trả lời đúng trong 5 giây xứng đáng nhận 10 điểm Văn

Trận thi Tuần 1 Tháng 2 Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 có sự góp mặt của 4 thí sinh: Võ Phương Trâm (THPT Trần Bình Trọng - Khánh Hòa), Nguyễn Quỳnh Chi (THPT Thanh Ba - Phú Thọ), Võ Thanh Long (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị) và Trần Nhân Quyền (trường phổ thông Liên cấp Quốc tế TH School, Hà Nội).

Trải qua 4 vòng thi căng thẳng, thí sinh Võ Thanh Long xuất sắc giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 290. Bên cạnh sự xuất sắc của nam sinh Quảng Trị thì trận thi Tuần này còn gây ấn tượng bởi một câu hỏi tưởng dễ nhưng khó ra trò, nếu như học sinh không nắm vững kiến thức Văn học.

Cụ thể trong phần thi Về đích, thí sinh Nhân Quyền nhận được một câu hỏi Tiếng Anh xoay quanh Truyện Kiều - tác phẩm nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du. Ở cuối đoạn băng, thầy giáo hỏi "Can you tell me how many siblings does Thuy Kieu have?". (Thúy Kiều có bao nhiêu anh chị em?).

Rất nhiều người khi nghe câu hỏi đã lập tức trả lời là 1 và đề cập đến Thúy Vân - cô em gái đã thay chị nối duyên với Kim Trọng. Tuy nhiên, Thúy Kiều thực chất có đến 2 người em. Theo đó, Thuý Kiều sinh ra trong một gia đình "thường thường bậc trung" nhưng đó là gia đình gia giáo hạnh phúc. Kiều là chị cả, hai em là Thúy Vân và Vương Quan (em trai).

Do gia đình dính phải án oan sai, cha và Vương Quan bị bắt về nha môn. Kiều đã bán thân mình chuộc cha, nàng còn phải hy sinh luôn hạnh phúc đời mình, phải nhờ cậy đến em Thúy Vân thay mình chăm sóc cho Kim Trọng.

Trong truyện Kiều, Vương Quan xuất hiện ở những dòng thơ sau:

- Dòng thơ thứ 14: Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.

- Dòng thơ thứ 61: Vương Quan mới dẫn gần xa.

- Dòng thơ thứ 154: Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.

Thực tế, do Vương Quan xuất hiện ít nên rất nhiều người đã quên mất nhân vật này. Nếu bạn có thể trả lời đúng câu hỏi trên trong vòng 5 giây thì chứng tỏ kiến thức Văn học cũng "không phải dạng vừa đâu".

