Câu đố: Vì sao 6 - 3 = 6? Nếu trả lời đúng thì xin chúc mừng, trí tuệ của bạn cũng ngang ngửa nhà bác học Einstein đấy!

Albert Einstein (1879 -1955) là một nhà Vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà Vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Tài giỏi, vĩ đại như vậy nhưng hồi nhỏ, Einstein lại từng bị cho là đứa trẻ ngốc nghếch, chậm phát triển.

Trong khi những đứa trẻ bình thường bắt đầu nói từ 1 hoặc 2 tuổi thì Einstein tới 3 tuổi mới biết nói được vài từ. Ông cũng không thể nói được những câu mạch lạc và mặt mũi lúc nào trông cũng đờ đẫn. Năm 10 tuổi, bố mẹ cho Einstein đi học. Thành tích của ông lúc nào cũng lẹt đẹt, bộ dạng thì chậm chạp và thường xuyên bị bạn bè, giáo viên chê cười. Thậm chí, Einstein còn bị đặt biệt danh là "thằng ngốc".

Tuy nhiên đến khi lên cấp hai ở Munich, Einstein bắt đầu yêu thích Toán học và thường xuyên khiến giáo viên sốc nặng khi đặt ra những câu hỏi cực kỳ sâu sắc về những chủ đề như tốc độ ánh sáng, sóng điện từ dao động trong không gian,... Và những thành tựu về sau của nhà bác học thiên tài này thì có lẽ không cần phải nói thêm nữa.

Trong suốt sự nghiệp khoa học của mình, Einstein luôn được công nhận và nể phục khi đưa ra các nghiên cứu, lý thuyết. Tuy nhiên vào những năm cuối đời, nhà bác học này từng khiến giới Vật lý vô cùng bối rối. Cụ thể, sau một thí nghiệm, ông đã viết lên bảng đen công thức "6-3 = 6". Công thức này đã khiến nhiều người bối rối, bởi xét từ góc độ toán học, một công thức như vậy rõ ràng là vô lý.

Giới khoa học có nhiều quan điểm khác nhau về công thức của Einstein. Nhưng quan điểm được nhiều người đồng tình nhất là nên nhìn vấn đề theo khía cạnh Vật Lý. Định luật bảo toàn năng lượng cho rằng thế giới chúng ta đang sống là một khối năng lượng khổng lồ, và công thức này hoàn toàn có thể được giải thích bằng cách xem xét định luật bảo toàn năng lượng.

Chẳng hạn chúng ta có 6 đồng, bỏ 3 đồng để mua 1 con gà. Dù chúng ta mất 3 đồng, nhưng phía người bán hàng lại có 3 đồng, về cơ bản: Vật chất không hề mất đi. Tất cả các chu trình trên thế giới đều có thể giải thích được bằng định luật bảo toàn năng lượng, không thể nói rằng nếu không nhìn thấy nó thì nó không tồn tại, năng lượng luôn tồn tại nhưng cách tồn tại thì khác.

Bên cạnh đó, cũng có cách giải thích rằng:

Einstein phát hiện ra rằng, khi người quan sát đang chuyển động với tốc độ v ra xa nguồn sáng phát ra một chuỗi xung (khoảng cách giữa các xung tiếp theo là D) thì tần số mà anh ta đo được là:

f '= c / D - v / D = (cv) / D

và tốc độ của các xung so với người quan sát đang chuyển động là:

c '= D (f') = c - v = c

Một nguồn sáng phát ra sáu xung mỗi giây - khoảng cách giữa các xung là D = 50000 km. Đối với người quan sát đứng yên (đối với nguồn) thì tần số và tốc độ của các xung là:

f = 6; c = 6D

Sau đó, người quan sát bắt đầu di chuyển ở (1/2) c = 3D ra khỏi nguồn. Theo thuyết tương đối hẹp, tần số và tốc độ của các xung so với người quan sát đang chuyển động thay đổi như sau:

f '= 6 - 3 = 3; c '= 6D - 3D = (6 - 3) D = 6D

Hiện tại, chưa có lời giải thích chính xác nào cho công thức 6-3=6 của Einstein. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này?

