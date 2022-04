Câu đố Tiếng Việt "Vua gặp lại người yêu cũ thì nói gì cho ngầu" - Đầu óc nhanh nhạy thì chỉ cần 2 giây là đoán trúng đáp án!

Ở tập 18, mùa 2 chương trình Nhanh như chớp, trong vòng so tài của diễn viên Phát La và "hot girl làng hài Puca" đã xuất hiện một câu hỏi đố chữ thú vị. Nội dung như sau:

"Vua gặp lại người yêu cũ thì nói gì cho ngầu?"

Nếu Phát La đã đoán đúng đáp án sau ít giây thì Puca nghĩ mãi không ra, liên tục kêu trời và đưa ra loạt câu trả lời khó đỡ như "long lanh", "long lá",... Tuy nhiên, không chỉ Puca mà rất nhiều khán giả ở trường quay và trước màn hình TV cũng không thể đưa ra đáp án đúng. "Vua gặp lại người yêu cũ" - chuyện gì mà oái oăm vậy, lại còn phải nói câu gì nữa?

Thực chất, để trả lời đúng câu này, bạn không những phải giỏi tiếng Việt mà còn cần ít vốn liếng tiếng Anh và cả kiến thức lịch sử nữa cơ. Theo truyền thuyết của người Hoa, rồng là con vật rất cổ xưa và linh thiêng. Rồng tượng trưng cho vận may và là biểu tượng của sức mạnh và uy quyền. Các triều đại phong kiến Trung Quốc đã lấy con rồng làm biểu tượng cho các bậc quân vương từ rất sớm, từ thời Trần Thủy Hoàng và họ cho rằng Vua chúa là sự hoá thân của rồng nơi trần gian.

Bất kỳ vật gì liên quan đến Vua đều được tôn xưng bằng chữ "long" (rồng). Mặt vua gọi là "long nhan", ghế vua ngồi thì gọi là "long ỷ", áo vua mặc thì gọi là "long bào", giường vua nằm thì gọi là "long sàng", cơ thể của vua thì gọi là "long thể",...

Vậy "Vua gặp lại người yêu cũ" là sao? Hãy để ý chi tiết này nhé, Vua thì gắn liền với chữ "long" này. Lâu lắm không gặp lại thì người ta hay nói gì, bắt đầu từ chữ "long" nhé. Sao nào, bạn đã đoán ra chưa? Đáp án chính xác là "Long time no see"!

"Long time no see" - "Đã lâu không gặp" là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng như một lời chào thân mật của những người đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Ngoài "long time no see", trong tiếng Anh, khi gặp lại sau một thời gian, ta có thể nói những câu như:

- It's been far too long. (Đã quá lâu rồi).

- I can't believe it's been ten years! (Tôi không thể tin là đã 10 năm trôi qua!)

- When was the last time we saw each other? (Lần cuối chúng ta gặp nhau là bao giờ?)

Và sau đó sẽ là lời khen dành cho nhau:

- It's so nice to see you! (Gặp lại anh vui quá!)

- Look at you! You look great! (Xem cô kìa! Cô trông thật tuyệt!)

