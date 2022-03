Câu đố Tiếng Việt: "Túi gì nghe tên tưởng ngọt, hoá ra đắng ngắt khó lọt khỏi người?" – Phải thông minh lắm mới đoán đúng!

Trong vòng 3, tập 30, mùa 1 chương trình Nhanh như chớp, MC Trường Giang đã đưa ra một câu đố mẹo tương đối khó. Câu đố có nội dung như sau:



"Túi gì nghe tên tưởng ngọt, hoá ra đắng ngắt khó lọt khỏi người?".

Nguồn: Nhanh như chớp.

Câu đố trên khá lắt léo, khó đoán. Phải là người có trí tưởng tượng phong phú, tư duy logic và phản xạ nhanh mới có thể đưa ra đáp án chính xác. Với câu hỏi này, trong vòng 7 giây, người chơi đã có câu trả lời: TÚI MẬT.

Đây cũng là đáp án chính xác được chương trình ghi nhận. Đúng như gợi ý mà câu hỏi đưa ra, nhắc đến "mật", người ta thường nghĩ đến sự ngọt ngào nhưng thật ra, túi mật ở đây có vị đắng và là một bộ phận không thể thiếu trong cơ thể mỗi chúng ta.

Túi mật dài khoảng 6 – 8 cm và rộng khoảng 3cm khi căng đầy. Túi mật là một bộ phận của đường dẫn mật ngoài gan, gồm có 3 phần: Đáy, thân, cổ. Ống dẫn mật từ túi mật tới ống mật chủ có chiều dài 3 – 4 cm. Trong lòng ở phần trên của ống túi mật có những van gọi là van Heister làm cho ống túi mật không bị gấp lại và làm cho mật lưu thông dễ dàng.

Túi mật là một cơ quan nhỏ để lưu giữ mật trước khi mật được đổ vào ruột non. (Ảnh minh hoạ)

Túi mật là nơi chứa đựng và dự trữ mật do gan tổng hợp và bài tiết ra. Khi ăn, gan sẽ bài tiết ra dịch mật nhiều hơn. Túi mật có tác dụng co bóp để đẩy dịch mật vào ống mật chủ, từ đó đổ vào tá tràng và xuống ruột non. Quá trình này giúp phân huỷ các chất béo, thúc đẩy quá trình tiêu hoá thức ăn trong cơ thể người. Ngoài ra, túi mật còn có vai trò như một van điều phối dẫn mật vào tá tràng xuống ruột non một cách nhịp nhàng.

Sỏi túi mật là bệnh diễn biến âm thầm với những biểu hiện không điển hình nên người bệnh ít quan tâm và chỉ phát hiện được qua siêu âm. Do đó, việc phòng ngừa là vô cùng quan trọng. Để phòng ngừa mắc sỏi túi mật, chúng ta cần duy trì lối sống tích cực nhằm giảm nguy cơ hình thành sỏi mật cũng như làm chậm quá trình phát triển và ngăn ngừa tái phát sỏi.

Trong vòng 3, tập 30, mùa 1 chương trình Nhanh như chớp còn có một số câu hỏi thú vị khác như:

- Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu, là gì?

=> Đáp án: Cây nhang.

- Cái gì càng sạch càng đáng lo?

=> Sạch ví.

- Bể gì không ai muốn bơi?

=> Bể dâu.

- Bến gì tấp nập bán mua

Lừng danh ngôi chợ đất xưa Sài thành?

=> Bến Thành.

- Trong cuộc sống, con người hay dùng vật này để đánh chính mình. Đố là gì?

=> Bàn chải đánh răng.

https://afamily.vn/cau-do-tieng-viet-tui-gi-nghe-ten-tuong-ngot-hoa-ra-dang-ngat-kho-lot-khoi-nguoi-phai-thong-minh-lam-moi-doan-dung-20220326211026523.chn