Câu đố Tiếng Việt: “Để nguyên nằm giữa mặt, chặt đuôi nhảy lên đầu”, đó là chữ gì?

Tiếng Việt của chúng ta là một trong những ngôn ngữ có sự biến hoá diệu kỳ. Bởi chúng ta chỉ cần thay thanh dấu hay thêm bớt một, hai chữ cái thôi là có thể ra nghĩa khác nhau hoàn toàn, trong một số trường hợp còn ra nghĩa đối lập nhau. Chẳng nhẽ “ừ” - khẩu ngữ tỏ sự đồng ý nhưng “ứ” lại là khẩu ngữ chỉ tiếng thốt ra tỏ ý không bằng lòng, hay phản đối nhẹ nhàng với ý hơi nũng nịu.



Cũng chính vì những đặc điểm ngôn ngữ thú vị này nên người Việt đã sáng tạo ra nhiều câu đố chữ dí dỏm. Những câu đố vừa để thử thách vốn từ vựng của nhau, vừa để giúp thư giãn, giải toả căng thẳng. Nếu bạn tự tin về vốn từ vựng của mình, hãy thử sức với một câu đố chữ sau đây. Để xem bạn có tìm ra đáp án chính xác không nhé:

“Để nguyên nằm giữa mặt, chặt đuôi nhảy lên đầu”, đó là chữ gì?



Mách nước cho bạn, ở vế đầu tiên, chữ này chỉ một bộ phận cơ thể. Nhưng ở vế sau, khi “chặt đuôi”, tức là bỏ đi chữ cái cuối cùng thì chữ này lại chỉ một đồ vật rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta! Nói đến đây, ắt hẳn nhiều người đã đoán ra đáp án đúng.



Đó chính là chữ: “Mũi”, bỏ “i” sẽ thành “mũ” - vật dụng đội trên đầu. Đúng là một câu đố chữ đầy thú vị phải không nào.

Nhân tiện đã nhắc đến “mũi” và “mũ” thì: Mũi là một phần lồi ở động vật có xương sống, nơi chứa lỗ mũi, nơi cho không khí đi vào và ra qua hệ vỏ bọc, thông với miệng. Sau mũi là cơ quan khứu giác và xoang. Sau hốc mũi, không khí sẽ tiếp tục qua hầu, một phần đi qua hệ tiêu hóa, và sau đó vào phần còn lại của hệ hô hấp. Ở người, mũi nằm giữa khuôn mặt; ở phần lớn động vật có vú, nó nằm trên mõm. Ở một số động vật như voi, mũi còn có nhiều chức năng khác.

Trong khi đó, mũ là vật dụng để che đầu. Nó có thể dùng để bảo vệ đầu hoặc vì các lý do nghi lễ hoặc tôn giáo, vì lý do an toàn hoặc được dùng như một phụ kiện thời trang.

Trong quá khứ, mũ là biểu hiện của địa vị xã hội. Trong quân đội, mũ có thể cho biết về quốc tịch, ngành, cấp bậc hoặc đơn vị.