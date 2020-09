Câu chuyện thương hiệu: Phong cách Sài Gòn-Một chặng đường đi tìm giải pháp thông minh cho tủ đồ của nữ giới

Ra mắt vào năm 2011, tính đến nay, thay vì mải mê chạy theo xu hướng hay phát triển hệ thống cửa hàng đắt đỏ, startup Phong cách Sài Gòn định vị mình là một giải pháp cho tủ đồ của nữ giới, với các sản phẩm cơ bản phù hợp với nhu cầu sử dụng thiết yếu hằng ngày.



Phong cách Sài Gòn có nguồn phân phối đa dạng, hàng trăm đối tác phân phối sỉ và lẻ trên toàn quốc. Theo đó, Phong cách Sài gòn hoạt động nhắm vào phân khúc khách hàng nữ từ 18 - 45 tuổi, đa dạng mẫu mã và đặc biệt là mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ từ 300,000 đến 450,000 đồng cho một sản phẩm.

Gần 9 năm hoạt động theo mô hình trực tiếp sản xuất, phân phối; đồng thời là nhà cung ứng sỉ, bán lẻ trên nền tảng website thương mại điện tử (TMĐT) và offline, Phong cách Sài Gòn đã và đang từng bước khẳng định hướng đi mà mình chọn là đúng đắn.

Ấn tượng trước tốc độ phát triển của startup ngành thời trang nội địa, anh Lê Trần Hùng đã chia sẻ với chúng tôi lý do họ xây dựng Phong cách Sài Gòn và thế mạnh của mô hình này trong bối cảnh thị trường thời trang bão hoà hiện nay.

Cơ duyên nào đã đưa anh "chạm ngõ" với thời trang ?

Với ý tưởng thành lập Phong cách Sài Gòn — một mô hình giải quyết được bài toán gia công sản xuất và phân phối qua các kênh TMĐT để cắt giảm những chi phí không đáng có, mang đến tay người tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng cao với giá thành phải chăng — bắt đầu nhen nhóm trong mình từ những năm về trước.

Bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về quy trình sản xuất quần áo thời trang trong vòng 2 tháng startup Phong cách Sài Gòn đã từng bước xây dựng phân xưởng sản xuất nhỏ để phục vụ sản lượng đầu ra cho công ty. Mọi thứ trôi chảy hơn, và anh dần bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất để cung cấp nguồn hàng sỉ cho nhiều đối tác, khách hàng nội địa.

Đến bây giờ, niềm vui lớn nhất đối với Phong cách Sài Gòn là được khách hàng đồng hành và tin chọn sản phẩm, kết quả đạt được có sự tăng trường doanh thu theo từng quý khá là ổn định.

Tại sao Phong cách Sài Gòn lại chọn nữ giới là đối tượng khách hàng chính của mình?

Theo kinh nghiệm và quan sát của mình, khi mua sắm, phần đông các bạn nữ rất quan tâm đến thời trang thịnh hành, có nghĩa phong cách ăn mặc được "bắt trend" theo từng giai đoạn thời gian khác nhau, tính thời trang cao hơn nam giới. Không những vậy, các bạn còn thích mua nhiều thứ (áo, váy, đầm,…) cùng một lúc!

Với sản phẩm chủ lực là những thiết kế rất cơ bản, các bạn làm thế nào để nâng tầm sản phẩm của mình?

Có 3 yếu tố cốt lõi mà Phong cách Sài Gòn luôn chú trọng khi phát triển sản phẩm:

Chăm chút từng công đoạn: Phong cách Sài Gòn luôn đổi mới và không ngừng sáng tạo, các ý tưởng sẽ được hiện thực hóa bằng các bản vẽ mẫu chi tiết trên máy tính, với các thông số đo chính xác cho từng dáng người. Từng bản vẽ, từng đường kim mũi chỉ đều được chăm chút cẩn trọng, tinh tế, để có thể tạo lên chiếc đầm lộng lẫy hay một chiếc áo sơ mi. Đó là điều cốt yếu làm nên giá trị của những sản phẩm thiết kế của thời trang Việt.

Đa dạng mẫu mã: đến với Phong cách Sài Gòn, bạn có thể tham khảo và chọn lựa thích hợp hàng trăm sản phẩm gia công cao cấp, đủ kiểu dáng, chất liệu, màu sắc…cùng nhiều mức giá khác nhau, giúp khách hàng có nhiều sự so sánh lựa chọn khác nhau để có sản phẩm ưng ý nhất. Tất cả sản phẩm của Phong cách Sài Gòn đều được kiểm tra kĩ càng từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm đảm bảo mang tới tay khách hàng sự an tâm và uy tín.

Giá thành hợp lý, cạnh tranh: Phong cách Sài Gòn được xem là nơi cung cấp nguồn hàng uy tín, trực, với mức chiết khấu cao, đảm bảo được chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, và giá thành lại cực kỳ hợp lý và cạnh tranh. Chúng tôi chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hơn những sản phẩm tại đây, mà không cần phải bỏ ra nhiều chi phí.

Phong cách Sài Gòn làm thế nào mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm trực tuyến chu đáo nhất?

Thấu hiểu thị hiếu khách hàng, chia sẻ tận tình: Với Phong cách Sài Gòn, niềm tin của khách hàng vào sản phẩm luôn là điều quan trọng nhất. Hiểu được điều đó, thời trang Phong cách Sài Gòn với đội ngũ tư vấn viên, cùng nhân viên bán hàng được đào tạo kỹ lưỡng về kỹ năng, chuyên môn, am hiểu tâm lý khách hàng.

Với kinh nghiệm là người đi trước thế hệ trẻ, anh có lời khuyên gì dành cho các bạn muốn khởi nghiệp trong ngành thời trang nội địa?

Theo mình, tương lai của thị trường TMĐT tại Việt Nam rất đáng để kỳ vọng, nhưng thử thách muôn thuở vẫn là xây dựng niềm tin với khách hàng. Bạn cần có cái tâm của người làm nghề để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, phản hồi nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.

Những mục tiêu phát triển của cửa hàng nên hoạch định trong một thời gian dài. Nếu bạn chỉ lập kế hoạch kinh doanh thời trang trong thời gian ngắn, bạn không thể bao quát toàn bộ quá trình phát triển của cửa hàng. Do vậy, nếu nói về ngành thời trang - dệt may, cá nhân mình hy vọng mọi người có thể đi sâu nhất có thể trong chuỗi cung ứng. Không chỉ đơn giản là đi xuống xưởng, đặt may rồi mang về. Hãy tiếp xúc với từng cá nhân trong chuỗi cung ứng để có cái nhìn chính xác về từng giai đoạn của sản phẩm và hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất."

Phong cách Sài Gòn

Hotline: 098.1704.704

Website: https://phongcachsaigon.vn

Link fanpage facebook : https://www.facebook.com/thoitrangphongcachsaigon