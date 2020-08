Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông 74 tuổi tiết lộ bị người ngoài hành tinh quyến rũ, đẻ ra 60 đứa con lai nhưng không một ai được thấy mặt

Năm 2017, báo chí phương Tây đồng loạt đăng tải câu chuyện kỳ lạ của cụ ông tên David Huggins (khi đó 74 tuổi), làm nhân viên bán thời gian tại quầy bán đồ ăn nhanh đồng thời là một họa sĩ ở Hoboken, bang New Jersey (Mỹ). Câu chuyện thu hút sự chú ý của công chúng bởi những tình tiết ly kỳ mà ông David kể ra.

Được biết, ông David sinh ra ở vùng nông thôn Georgia (Mỹ) vào năm 1944. Ông David kể rằng ông tiếp xúc với người ngoài hành tinh lần đầu tiên năm 8 tuổi, có quan hệ nam nữ với một người phụ nữ năm 17 tuổi và suốt quãng đời về sau, thỉnh thoảng ông lại được người ngoài hành tinh "ghé thăm".

Chân dung người đàn ông tự tuyên bố đã gặp và có con với người ngoài hành tinh.

Dường như kể lại bằng miệng chưa đủ thuyết phục người đời, ông David còn làm hẳn một bộ phim tài liệu có tên "Love and Saucers" (tạm dịch: Tình yêu và những chiếc đĩa bay) để kể về những trải nghiệm của mình khi gặp người ngoài hành tinh.

Ông cũng xuất bản cuốn sách có tựa đề "Love In An Alien Purgatory- the art of David Huggins" (Tạm dịch: Tình yêu với một người ngoài hành tinh ăn năn hối lỗi – tác phẩm nghệ thuật của David Huggins). Trong đó có khoảng hơn 100 bức tranh vẽ về trải nghiệm của ông với người ngoài hành tinh.

David nói với phóng viên tờ Daily Mail rằng ông hy vọng bộ phim khơi dậy một cuộc đối thoại và khuyến khích người xem suy nghĩ thoáng hơn. Ông tin rằng hàng trăm nghìn - thậm chí hàng triệu - người trên khắp thế giới cũng đã từng có những cuộc gặp gỡ tương tự, đặc biệt là khi họ còn nhỏ.

Ông David và các bức tranh của mình.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ nghiêm túc về nó. Tôi chưa bao giờ yêu cầu bất cứ ai tin vào lời tôi nói, bởi vì tôi biết tôi không bao giờ có thể chứng minh điều đó... Tôi chỉ hy vọng rằng bạn sẽ nghĩ về điều đó".

Con trai ông David (trái) và ông chủ cửa hàng nơi ông David làm việc bán thời gian.

Bộ phim do đạo diễn Brad Abrahams chỉ đạo chủ yếu quay cảnh ông David ngồi ở nhà và kể lại những trải nghiệm và "khoe" các bức tranh của mình. Trong đó, còn có các đoạn phỏng vấn tất cả mọi người, từ con trai của ông David và những người hàng xóm đến ông chủ của ông tại tiệm ăn ngon Hoboken và một chuyên gia nghiên cứu tôn giáo.

Đạo diễn Abrahams cho biết ý định của anh không phải là thuyết phục mọi người tin về sự tồn tại của người ngoài hành tinh mà là để họ tin rằng David đã phải có một sô trải nghiệm kỳ lạ và khơi mào cho cuộc thảo luận về có hay không sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Tương tự như David, đạo diễn Abrahams nói rằng ông hy vọng mọi người, sau khi xem bộ phim, hãy lắng nghe, không phán xét và học hỏi điều gì đó về ý thức hoặc nhân loại hoặc làm ngơ nó đi và chỉ giữ lại những trải nghiệm phong phú về cuộc sống con người.

Abrahams nói: "Tôi không nhất thiết muốn mọi người bỏ đi niềm tin vào người ngoài hành tinh. Tôi có thể nói rõ ràng rằng tôi không tin rằng David đang bịa ra bất cứ điều gì, rằng ông ấy tin những gì đã xảy ra với ông ấy là có thật. Nhưng nếu đó là điều có thật, đã xảy ra trong thực tế khách quan và một ai đó đã có mặt cùng với David, liệu họ có thấy những gì ông ấy thấy không? Đó là điều mà tôi không biết".

Chân dung ông David năm 8 tuổi.

Ông David kể về lần đầu tiên gặp người ngoài hành tinh lúc 8 tuổi: “Khi đang ngồi dưới gốc cây, tôi nghe có giọng nói: 'David, quay về đằng sau xem!'. Tôi quay lại thì thấy một anh chàng lông lá nhỏ thó, đôi mắt sáng rực đang nhìn tôi. Tôi tưởng đó là người đàn ông đeo mặt nạ. Tôi không biết đó là gì. Điều thú vị là trong một tích tắc, tôi cảm thấy như thể tôi đang nhìn vào mắt anh ấy. Sau đó, tôi chỉ sợ hãi và tôi chạy đến nhà kho, và tôi quay lại nhìn thì thấy anh chàng lông lá đó quay lại và đi vào rừng".

Các cuộc gặp gỡ tiếp tục từ đó và David phát hiện ra những sinh vật có hình dạng khác nhau. Khi thì ông thấy một sinh vật giống côn trùng, khi thì ông thấy người lạ mà ông gọi là "Greys". Và sau đó là những người phụ nữ, những người mà ông mô tả là mảnh mai, giống cơ thể con người và khuôn mặt gầy gò cùng đôi mắt to đầy mê hoặc. Một trong những người phụ nữ này được David đặt tên là Crescent. Sau đó, David kể kết quả của mối quan hệ khác thường giữa ông với người tình Crescent là 60 đứa con lai giữa con người với người ngoài hành tinh. Thế nhưng, chẳng ai thấy được mặt của những đứa trẻ lai này.

Từ trải nghiệm đặc biệt của mình, ông David đã vẽ một số bức tranh về những cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh kể từ năm 1987. Những bức tranh của ông thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trước câu chuyện của ông Divid đưa ra, không ít người cho rằng câu chuyện của ông hoàn toàn là hư cấu bởi người ngoài hành tinh chưa được khoa học chứng minh là có thật, tất cả đều là do trí tưởng tượng mà ra.

