Câu chuyện của nàng dâu Việt cưới chồng Thổ Nhĩ Kỳ: Dùng một “độc chiêu” chinh phục cả chồng lẫn mẹ chồng và quan điểm khác biệt về tiền bạc trong hôn nhân!

Đối với nhiều cô dâu Việt, việc chọn yêu rồi cưới một ông chồng ngoại quốc có thật nhiều điều phải lăn tăn. Ngoài chuyện hòa nhập văn hóa, chuyện làm dâu, bố mẹ chồng cũng là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, có hề gì khi họ biết cách dung hòa để biến hôn nhân của mình trở nên đặc biệt hơn.



Kỷ niệm về lần đầu hẹn hò “chảy máu môi”

Trà My và chồng Emre Sigura hiện tại sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Emre đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cặp đôi kết hôn từ tháng 4/2019. Nói đến chuyện quen biết chồng, Trà My chia sẻ:

“Mình và anh quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò vào năm 2016. Khi đó, anh ấy đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 1 năm. Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra khá đáng nhớ, lúc hôn chia tay anh cắn môi mình chảy máu. Quả thật, một người đàn ông mãnh liệt và có chút bad boy khiến mình rất bị thu hút”.

Sau đó, qua nhiều lần hẹn hò, Trà My càng có ấn tượng tốt về Emre hơn. Sau 2 tháng kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, Emre chủ động tỏ tình và nhận được cái gật đầu từ cô gái xinh đẹp.

Ban đầu, Emre không hề có ý định ở lại Việt Nam lâu dài nhưng vì Trà My, người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra quyết định gắn bó với mảnh đất này. Cả hai có một mối quan hệ nghiêm túc, đủ những cung bậc cảm xúc trước khi chính thức đám hỏi vào tháng 6/2018 và đám cưới vào tháng 4/2019.

Thời đại bây giờ, những câu chuyện đám cưới vì tình yêu xuyên biên giới chẳng phải lạ. Những người bên ngoài cũng có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng vẫn đặt câu hỏi về những chuyện tình yêu ấy bằng đủ loại giả thiết khác nhau.

Người thì cho rằng phụ nữ yêu vì tiền bạc, quốc tịch, nhan sắc… Với Trà My, bản thân cô tự nhận rằng luôn toát lên khí chất tự chủ bản thân khá cao nên chưa bao giờ có ai hỏi han mình về vấn đề đó. Tuy vậy, cô cũng có những quan điểm rất riêng về điều này.

“Mơ ước một cuộc sống tốt, vững vàng với đa số người là không sai, điều đó đâu có gì phải bàn cãi. Mình thì hiện tại vẫn tận hưởng cuộc sống ở Việt Nam với chồng và gần gũi ba mẹ ruột. Mình cũng là người thích trải nghiệm, nếu có cơ hội về công việc và cuộc sống tốt thì hai vợ chồng sẽ bàn bạc cho việc định cư hoặc trải nghiệm cuộc sống ở đất nước khác”.

Cặp đôi Trà My - Emre.

Sau khi yêu đương với Emre được 1 năm, Trà My được anh dẫn về Thổ Nhĩ Kỳ để ra mắt gia đình chồng. Hiện tại mỗi mùa Hè My vẫn qua Thổ Nhĩ Kỳ để thăm nhà chồng 10 ngày. Lần đầu tiên bao giờ cũng để lại cho My những ấn tượng sâu sắc nhất.

Từ Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ phải bay 2 chặng với tổng thời gian 17 tiếng nên khi đến nơi Trà My khá mệt mỏi.

My nhớ lại: “Lúc đó về đến nhà đã thấy bà ngoại chồng, bà mẹ và cô chồng đứng đợi rồi. Ở Thổ Nhĩ Kỳ người ta chào hỏi nhau bằng cách ôm hôn nhiệt tình, từ xe bước ra, người nhà lao đến ôm cả chồng và mình nồng nhiệt mà người mình sau chuyến bay dài hơi ‘ghê’ nên cứ nhớ mãi”.

Và cũng như nhiều nàng dâu khác, My cũng có những e dè nhất định với mẹ chồng tương lai. Nhất là khi Emre có tiết lộ rằng bà từng không thích bạn gái cũ của chồng. Tuy nhiên, My đã có bí quyết để chinh phục bà, đó là cùng mẹ chồng vào bếp.

“Nhà chồng có giúp việc nên mình không làm gì nhiều, chỉ thích vào bếp học các món ăn cùng mẹ chồng thôi. Mình học thêm được các món bánh, salad kiểu Địa Trung Hải, sắp xếp bài trí bàn ăn, bí kíp làm sốt cà chua từ mùa Hè để cả năm ăn dần. Từ căn bếp đó khiến cho tình cảm của hai mẹ con gắn kết và thân thiết nhau rất nhiều”, My chia sẻ.

My cũng làm những món ăn Việt cho bà như món chả giò. Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước Hồi giáo nên không có thịt lợn, My dùng thịt bò, cà rốt và hành tây cuốn lên để chiên nhưng cũng khiến nhà chồng rất thích.

Từ đó, My và gia đình chồng cũng tạo thành được mối liên kết sâu sắc khiến tình cảm như vậy mà đi lên. Trà My từ ngại ngần, lăn tăn ban đầu đã trở nên thân thiết và coi nhà chồng là gia đình thứ hai của mình.

Trà My rất thích vào bếp.

My và gia đình chồng.

Quan điểm đặc biệt về chi tiêu sau hôn nhân

Sau đám cưới năm 2019, Trà My và Emre vẫn sống ở Việt Nam. My dù lấy chồng ở đất nước xa xôi nhưng vẫn sống gần ba mẹ. Cô có tài khoản Tiktok khá nổi tiếng để đăng tải các clip về hai vợ chồng.

Cũng như cách chinh phục mẹ chồng, My cũng thường xuyên nấu nướng, “nịnh” dạ dày của chồng khiến anh vô cùng thích thú. Cuộc sống của hai vợ chồng My được thể hiện trên mạng xã hội khiến người ta phải ước ao.

“Mình không bị vấn đề văn hóa làm rào cản bởi chồng là người dân đất nước Thổ Nhĩ Kỳ (đất nước nằm giữa châu Á và châu Âu) nên họ cũng khá thiên về gia đình. Điều này tạo nên nhiều điều thú vị. Mình hay cho chồng thử mấy món Việt Nam lạ lạ như sầu riêng, bánh Trung Thu, mắm tôm… Hoặc mình lại học cách nấu mới, dùng gia vị từ Địa Trung Hải hay sắp xếp bàn ăn của mẹ chồng.

Mình nghĩ rằng khi sống chung cho dù khác biệt nhiều thì người này cũng nương theo văn hóa của người kia một chút. Nó vừa là trải nghiệm vừa là để hiểu hơn về đối phương. Điều này hai vợ chồng mình làm khá tốt. Trước đó chồng mình ở Việt Nam 2 năm không ăn mắm, từ khi ở với mình thì ăn thịt heo luộc cuốn bánh tráng chấm mắm ăn quen luôn”, Trà My thoải mái chia sẻ.

Cặp đôi trong ngày cưới.

Bây giờ, hằng ngày Trà My vẫn dậy sớm để làm đồ ăn sáng và trưa cho hai vợ chồng. Không chỉ làm mỗi món Việt Nam, My còn biết cách để chồng được thưởng thức các món ăn từ nhiều nơi trên thế giới.

“Chồng mình mê đồ vợ nấu lắm. Mỗi bữa ăn anh ấy đều thưởng thức với sự trân trọng và hạnh phúc, không quên cảm ơn vợ vì vợ đã bỏ thời gian ra chăm sóc”, My tâm sự.

Trong cuộc sống hôn nhân, vấn đề tiền bạc, chi tiêu trong nhà luôn là một chuyện với lắm quan điểm cá nhân. Với Trà My, cô và Emre tiếp nhận và giải quyết chuyện này khá dễ dàng.

My kể: “Về vấn đề chi tiêu và công việc trong nhà hai vợ chồng đều san sẻ cho nhau. Người thì lo tiền chợ, người kia lo tiền thuê nhà. Đi chơi người này lo vé máy bay, người kia lo tiền resort, việc nhà thì người nấu ăn, người còn lại rửa chén.

Tuy nhiên, mình nghĩ rằng dù sống chung thì mỗi người vẫn cần có không gian cho riêng mình. Tiền bạc là phần thưởng của chính sức lao động người làm ra nên cả hai nên san sẻ để ai cũng cảm thấy có trách nhiệm và vai trò trong gia đình. Cả hai vợ chồng tự dặn dò nhau tiết kiệm để lo cho cuộc sống tương lai chứ không ai quản túi tiền của người kia”.

Một mâm cơm do Trà My nấu.

Có lẽ, cách thức chia sẻ toàn bộ mọi việc trong hôn nhân rất đáng để học tập. Khác với quan niệm của nhiều người là chồng gánh vác phần lớn tiền bạc trong nhà thì việc đặt tất cả trên một nền tảng công bằng của Trà My khiến cho tinh thần trách nhiệm của cả hai nhờ vậy mà lên cao hơn, thế giới riêng cũng được tôn trọng hơn nữa.

Hiện tại, Trà My và chồng đang sống rất hạnh phúc. Gia đình chồng tuy ở xa nhưng giữ mối liên hệ với hai vợ chồng rất sâu sắc. Hằng ngày cô đều nhắn tin, gửi hình hoặc clip vui cho ba mẹ chồng để cập nhật về cuộc sống. Dịp đặc biệt hoặc khi My được giải thưởng, thăng chức bố mẹ chồng cũng biết, gọi điện chúc mừng và nhắn tin rất tự hào. Chính những điều nhỏ bé như thế cũng đủ để gắn kết những con người tuy ở xa mà như đang gần nhau.