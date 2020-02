Câu chuyện của 2 số phận trái ngược chứng minh: Đàn ông tốt không nằm ở việc tặng quà cáp đắt tiền mà họ sẽ biết cách khiến phụ nữ ngày một tốt đẹp hơn

Tình yêu có ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Điều dễ dàng nhận thấy nhất sau khi yêu đương là con người thay đổi nhanh chóng. Một người đàn ông nghiêm túc, cổ hủ vì yêu cũng có thể dịu dàng và nhẹ nhàng, sến súa trước mặt nửa còn lại. Khi đàn ông và phụ nữ yêu đương, thấu hiểu nhau, tình yêu của họ được thể hiện trong từng chút một của cuộc sống.

Khi anh ta yêu bạn, anh ta sẽ dùng sự nhiệt tình của bản thân mình mà nắm lấy bạn. Anh ấy cũng là tấm gương, động lực để bạn sống tốt lên mỗi ngày.

Không chỉ là tình yêu mà còn là sự thúc đẩy

Tôi biết đến câu chuyện của một người bạn hơn tuổi tên My. Cô ấy yêu một anh chàng ít tuổi hơn. Nhưng bây giờ, họ đã là người yêu cũ rồi vì My kịp thời nhận ra thứ mình có được trong mối quan hệ đó chỉ là một “tình yêu độc hại”.

Bạn trai đó không đủ chín chắn, thất nghiệp và không có bản lĩnh. Dù cho buổi sáng, buổi tối hay thậm chí My đang đi làm, chỉ cần tâm trạng tồi tệ, anh ta sẽ gọi bạn gái đến để than thở, tâm sự. Vì tình yêu, My chấp nhận tất cả. Cô cũng cố hết sức để chiều lòng người bạn trai đấy. Số lần My bị bạn trai gọi đến ngày càng nhiều thêm, mặc dù cô nói rằng đang đi làm, đang bận rộn, deadline “ngập mặt” anh ta cũng chẳng để ý.

Vì tình yêu chưa đầy 3 tháng đó, My liên tục đi làm muộn, về sớm. Những sai lầm trong công việc liên tục xảy đến khiến giám đốc công ty chú ý. Sau vài lần họp lên họp xuống, vị giám đốc hỏi lý do và cho cô một cơ hội để thay đổi.

Sau khi gọi không được bạn gái ra ngoài, anh bạn trai đó đã làm loạn, “khủng bố” điện thoại My, chửi bới rất nhiều. Anh ta cho rằng cô không coi trọng người yêu và rằng, ưu tiên cho chuyện yêu đương phải là quan trọng nhất.

Quá bất lực và hết sức chịu đựng, My tuyên bố chia tay, bất chấp những màn níu kéo đằng sau đó.

1 năm sau, cô có người yêu mới, là một người đàn ông chín chắn, có sự nghiệp và rất nghiêm túc.

Anh không bao giờ nhắn tin cho bạn gái trong giờ làm việc. Sau khi hết giờ thì luôn đến đón cô đi chơi, thư giãn. Công ty của My có suất đi học ở trụ sở chính trong vòng 2 tháng. Nhiều đồng nghiệp nữ nao núng, không dám quyết nhưng người yêu My thì động viên bạn gái nên đi cải thiện khả năng của mình. Ban đầu, My nghĩ anh ấy không yêu mình nhưng thực tế không như thế.

Đứng trước lời chất vấn của bạn gái, anh chỉ mỉm cười đáp lại: “Anh yêu em nhưng sẵn sàng cho em được thỏa mãn đam mê với công việc. Anh sẵn sàng ủng hộ em phát triển bản thân mình chứ không kìm kẹp, giam cầm em trong vòng tròn nhỏ làm gì hết. Em giỏi giang hơn, có nhiều cơ hội hơn cũng là việc tốt cho tổ ấm của chúng ta”.

Sau này, My là một nhân viên cấp cao trong công ty. Cô không thể quên được sự động viên nhiệt tình và luôn tạo điều kiện để mình được học hỏi, tìm hiểu thêm trong công việc của người yêu hồi đó - chồng cô bây giờ.

Cuộc sống là vậy, có nhiều người đàn ông lấy danh nghĩa tình yêu mà kìm kẹp, làm khó chính cô gái của mình. Nhưng đâu đó vẫn còn có những người vì tình yêu mà để cô được thoải mái sống với niềm đam mê, mơ ước. Anh ấy sẽ cố hết sức để cả hai cùng có hạnh phúc.

Nhiều người nói rằng tình yêu là chuyện của hai người. Vì hai người nên họ sẽ có suy nghĩ, lựa chọn và hành động khác nhau. Tuy nhiên, tình yêu còn có ý nghĩa khác biệt nữa là sự đồng điệu, thúc giục nhau. Nếu như chỉ vì yêu mà khiến bản thân mình tệ hại đi thì bỏ công sức vào cuộc tình đó có đáng!

Không phải cứ tặng vàng bạc quý gì mới minh chứng cho tình yêu đâu. Phải cùng nhau mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn lên mới là điều cần có trong một mối quan hệ đúng đắn.

Cuộc hôn nhân độc hại "phá hoại" cả gia đình

Cuộc hôn nhân của chị Nhung cạnh nhà tôi thật sự khiến hàng xóm cũng thấy bất bình. Hồi chưa chồng, chị ấy là người con hiếu thảo, tính cách hiền lành và rất yêu thương cha mẹ. Nhưng từ khi lấy chồng, chị ấy rất ít khi về nhà, luôn cáu gắt với mọi người và chẳng quan tâm đến ai nữa cả.

Tôi nghe phong thanh được mẹ chị bảo rằng con rể nhà đó không thích bố mẹ vợ. Anh ta cho rằng tất cả những gì vợ mang tặng cho bố mẹ ruột đều sai trái, cãi lời chồng. Chị Nhung phụ thuộc vì chồng giàu có, không cho chị đi làm. Lâu dần, chị bỗng trở thành một người phụ nữ chồng bảo sao thì làm vậy.

Vì tình yêu mù quáng và ngu ngốc, chị Nhung quyết định chiều chồng tất cả và ít về nhà hơn, ít quan tâm đến gia đình của chính mình.

Chị bị không biết bao nhiêu người trong xóm mắng mỏ, nói ra nói vào nhưng không nghe. Lí luận của chị chỉ là: “Mấy người không cùng hoàn cảnh sao mà hiểu được”. Dù hiểu được hay không thì tất cả đều thấy chị khác xưa theo cái cách tồi tệ hơn rồi, chỉ có bố mẹ chị là khổ sở, thương con mà chẳng nói được gì thôi. Dẫu biết được rằng tình yêu đó quá độc hại, mối quan hệ hôn nhân ấy thật khó để được cảm thông nhưng người ta cũng thấy chị Nhung vừa đáng thương vừa đáng giận.

Bước vào hôn nhân, người phụ nữ nào cũng mong mỏi được có môt cuộc sống mới tốt đẹp với nhiều điều háo hức. Tuy nhiên, chẳng phải đàn ông nào cũng tuyệt vời, thấu hiểu và thông cảm cho phụ nữ.

Sống với nhau nhiều năm, chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì đối phương làm và nói hằng ngày. Trong câu chuyện này, rõ ràng người chồng giàu có đã không khiến vợ mình tốt lên được mà thay vào đó là tệ đi, đáng buồn thay!

Khi lập gia đình, phụ nữ sợ cưới nhầm người. Người mạnh mẽ, có chính kiến thì sẽ phản kháng nếu người chồng có điều sai trái. Người mềm yếu hơn đôi khi thỏa hiệp luôn với cuộc hôn nhân, chôn vùi hết cả những gì đã từng là chính mình. Đôi khi, chỉ vì lấy chồng mà phụ nữ đổi thay 180 độ, trở nên tốt đẹp hơn hay tệ hại đi cũng chỉ vì chồng mà thôi.

Trên thực tế, khi chọn bạn đời các bạn hãy cố gắng chọn một người tốt. Dù nghe có vẻ sáo rỗng thế nào nhưng hãy nhìn nhận một cách tỉnh táo từ giai đoạn tìm hiểu, xem anh ta nhìn nhận thế nào về cuộc sống, những lời khuyên hay tác động từ phía anh ta có tiêu cực cho chính bạn hay không.

Chẳng phải cứ tặng trang sức hay biệt thự đắt đỏ cho mình mới là người tốt đâu. Người xứng đáng được chọn phải biết cách thúc đẩy người phụ nữ của mình tiến về phía trước.