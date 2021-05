Câu chuyện "5 năm mua nhà, tậu xe" của chuyên viên tư vấn Vinhomes tại Đông Tây Land

Đáng nói, không ít các chuyên viên tư vấn tại công ty có thu nhập khủng, mua nhà, tậu xe, sở hữu bất động sản đầu tư khi phân phối thành công các đại dự án của Vingroup.

Chọn Vinhomes – Chọn Đông Tây Land

Lựa chọn lối đi khác biệt khi xây dựng mô hình các khu đô thị hoàn thiện với đầy đủ tiện ích như nhà ở, trường học, bệnh viện, siêu thị, văn phòng,… Tất cả các dự án Vinhomes đều được ví như "thành phố trong lòng thành phố", có sức hút đối với cả khách hàng mua ở lẫn nhà đầu tư. Gần đây nhất phải kể đến dự án Vinhomes Grand Park với những kỷ lục ấn tượng: Năm 2019 với 10.000 căn hộ The Rainbow được tiêu thụ chỉ trong 17 ngày; Năm 2020 với 1.300 căn biệt thự, shophouse, boutique villa The Manhattan & The Manhattan Glory có chủ chỉ sau 6 tháng mở bán; 9.000 căn hộ The Origami có chủ ngay trong 5 tháng.

Đông Tây Land là đại lý phân phối xuất sắc nhất Vinhomes Miền Nam năm 2020

Trong hành trình kiến tạo những kỷ lục trên, Đông Tây Land luôn là đơn vị dẫn đầu về doanh số bán hàng. Riêng năm 2020, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 5.000 tỷ đồng chỉ tính riêng với dự án Vinhomes Grand Park, Đông Tây Land đã vượt qua 60 đại lý còn lại để trở thành đại lý chiến lược xuất sắc nhất của Vinhomes miền Nam.

Ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám Đốc Công ty chia sẻ: "Đông Tây Land luôn giữ lợi thế lớn khi luôn nắm giữ quỹ hàng lớn. Tiêu biểu, chúng tôi đã độc quyền nhiều phân khu quan trọng của các đại dự án Vinhomes như The Landmark 81, The Villas, The Manhattan Glory,... Hay gần đây nhất là trở thành Đại lý Platinum của phân khu The Origami – Vinhomes Grand Park. Đã có rất nhiều chuyên viên tư vấn dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có thu nhập hơn rất nhiều lần so với mức lương thông thường của sinh viên mới ra trường".

Chớp cơ hội "đổi đời"

Nhiều chiến binh đã tậu nhà – mua xe sau khi bán Vinhomes (hình ảnh tại trụ sở Đông Tây Land)

Nếu nói về công việc nào có thể giúp "đổi đời" nhanh chóng, bền vững và cơ hội thăng tiến cao thì tư vấn bất động sản chính là lựa chọn phù hợp nhất dành cho các bạn trẻ. Tại Đông Tây Land, chỉ sau 2-5 năm gắn bó, với mức hoa hồng cao, rất nhiều chuyên viên tư vấn đã mua nhà, tậu xe, nhận thu nhập khủng, đồng thời khẳng định được năng lực khi nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty:

Anh Vũ Đức Long (Giám Đốc Sàn – 30 tuổi) trở về Việt Nam sau khi du học Anh Quốc, sau 5 năm làm việc tại Đông Tây Land đến nay, anh đã thăng tiến từ chuyên viên kinh doanh lên các vị trí Trưởng Phòng, Giám Đốc Sàn, Giám Đốc Kinh Doanh cao cấp. Hiện nay, anh đã sở hữu cho mình nhà tại Vinhomes, xe Mercedes và một số bất động sản đâu tư khác.

Anh Trương Minh Hiếu (Giám Đốc Sàn – 30 tuổi) vào làm việc tại Đông Tây Land từ khi ra trường, đến nay, sau 5 năm làm việc, anh đã thăng tiến lên vị trí Giám Đốc Kinh Doanh và sở hữu cho mình nhà tại Vinhomes và ô tô xịn.

Anh Vũ Đức Long (thứ ba từ phải qua) và anh Trương Minh Hiếu (thứ hai từ trái qua) nhận vinh danh cùng các cán bộ quản lý công ty

Hay như Anh Tạ Tuấn Anh (29 tuổi) – sau 4 năm làm việc tại Đông Tây Land đã sở hữu được nhà Vinhomes, đồng thời mua đầu tư thêm 1 căn shophouse tại dự án Grand World Phú Quốc..

Ngoài lợi thế khi phân phối các đại dự án quy mô khủng, chủ đầu tư uy tín là Vingroup, sản phẩm đa dạng từ trung cấp đến cao cấp,… Các chuyên viên tại Đông Tây Land còn được trang bị kỹ năng – kiến thức toàn diện thông qua các buổi đào tạo hằng tuần.

Đồng thời, công ty còn đặc biệt chú trọng nâng cao đãi ngộ cho nhân sự công ty với các chương trình khen thưởng trong 5 năm qua như: Trao tặng 07 xe ô tô, nhiều xe máy cho nhân viên kinh doanh xuất sắc từ 2015 đến nay; Rút thăm may mắn cho các chuyên viên kinh bán thành công Vinhomes; Đào tạo kỹ năng miễn phí cho cán bộ quản lý nòng cốt; Tổ chức du lịch nước ngoài tại Úc, Dubai, Thái Lan, Singaprore, Malaysia; Tặng quà các dịp lễ tết, sinh nhật; Team building hằng năm;…

Có thể thấy, trở thành chuyên viên tư vấn Vinhomes tại Đông Tây Land chính là cơ hội đổi đời lớn dành cho các bạn trẻ, kể cả khi chưa có kinh nghiệm nhưng máu lửa, bền bỉ và chịu dấn thân.

