Cậu bé trên hộp sữa Ovaltine ngày ấy: Lớn lên đẹp trai lồng lộn lại còn học giỏi, đang là sinh viên trường đại học nổi tiếng

Nếu từng uống sữa Ovaltine thì ắt hẳn bạn vẫn còn nhớ tới hình ảnh một cậu bạn cực điển trai, nở nụ cười tươi rói trên bao bì. Nhiều người từng gọi đùa cậu bạn này là "hot boy Ovaltine", hay "nam thần sữa hộp". Nhiều năm đã trôi qua, không ít người thắc mắc "hot bot Ovaltine" ngoài đời thực tế là ai, có cuộc sống ra sao? Với ngoại hình trời phú như vậy, liệu cậu bạn có theo đuổi con đường nghệ thuật hay không?

Cậu bé trên hộp sữa Ovaltine ngày ấy.

Hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn những thông tin thú vị về "nam thần sữa hộp" một thời này. Theo đó, cậu bạn này không phải ai xa lạ mà chính là nam diễn viên điển trai của làng điện ảnh Thái Lan - Korapat Kirdpan (biệt danh Nanon). Nanon sinh ngày 18/12/2000, mang trong mình 2 dòng máu Thái, Việt. Bố của cậu là diễn viên người Thái Khunakorn Kirdpan, còn mẹ là diễn viên người Thái gốc Việt, Poonsuk Kirdpan. Bà ngoại Nanon là người Việt Nam hiện đang sống ở Huế.

Nanon hiện là gương mặt nổi tiếng ở Thái Lan, được biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Senior Secret Love: My Lil Boy (2016), My Dear Loser: Edge of 17 (2017), The Gifted (2018), Blacklist (2019) và Turn Left Turn Right (2020).

Ngoài đẹp trai, nổi tiếng, Nanon còn có thành tích học tập tốt và hiện đang là sinh viên đại học.

Nanon đẹp trai, nổi tiếng của hiện tại.

Theo học tại ngôi trường hàng đầu Thái Lan

Thời trung học, Nanon từng học tập tại trường Amatayakul tại thủ đô Băng Cốc. Cậu bạn đặc biệt yêu thích môn Toán, bởi rất thích tính toán, thích suy nghĩ. Tuy nhiên Nanon từng thừa nhận bản thân không hứng thú với việc đọc sách giáo khoa cho lắm. Nếu phải tự học từ việc đọc sách thì Nanon không mấy tự tin.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nanon theo học tại Đại học Srinakharinwirot, ngôi trường công lập nổi tiếng tại Thái Lan, được thành lập vào năm 1949. Đây là cơ sở giáo dục cao cấp đầu tiên tại Thái Lan chỉ tập trung vào đào tạo giáo viên và được chính Nhà vua Bhumibol Adulyadej đặt tên.

Được biết, Nanon hiện đang là sinh viên ngành Diễn xuất và Đạo diễn Điện ảnh tại ban Đổi mới Truyền thông Xã hội của trường. Là người nổi tiếng, có lịch trình bận rộn nên Nanon cũng từng gặp một số khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học và việc tham gia nghệ thuật. Thời gian trước, Nanon cố gắng chỉ nhận công việc vào thứ Bảy và Chủ nhật để dành thời gian cho học tập.

Tuy nhiên có một đợt, công việc quá nhiều khiến Nanon cũng bỏ lỡ một số tiết học. "Nam thần sữa hộp" cũng cho biết, thời gian sau nhất định sẽ học tập chăm chỉ để bù vào đợt nghỉ học do bận rộn.