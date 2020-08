Cậu bé giở "bảy bảy bốn chín" chiêu đánh thức bố dậy nhưng vẫn thất bại, đến chiêu cuối cùng ông bố bật dậy như lò xo

Câu chuyện về những hành động dễ thương của trẻ dường như không có lúc nào cạn đề tài trên mạng xã hội bởi với trí tưởng tượng, sự sáng tạo của mình, trẻ có thể nghĩ ra những chiêu trò khiến người lớn hết sức bất ngờ và đôi khi là phải "khóc thét".



Ông bố trong câu chuyện dưới đây từng rơi vào tình huống như thế. Hai bố con ở nhà chơi với nhau chán thì lăn ra ngủ. Ông bố ngủ say sưa không hay biết là con đã tỉnh giấc từ lúc nào. Còn cậu con trai tỉnh dậy thì đói bụng quá mà bố vẫn ngáy o o bèn tìm cách lay gọi bố dậy.

Cậu bé ngoáy tai, đập vai bố nhưng ông bố vẫn ngủ ngon lành.

Ban đầu, cậu bé dùng tay vỗ vào vai bố rồi chọc vào nách bố, ngoáy tai bố, bố cũng chỉ trở mình một chút rồi say sưa ngủ tiếp. Cậu bé lăn lộn trườn qua người bố, bố vẫn chẳng xi nhê gì, thậm chí bé lấy cả chân đạp vào mặt bố, bố vẫn ngủ ngon lành.

Bụng đói quá rồi, thế là cậu bé bèn loay hoay tìm cách khác. Cậu chợt nảy ra ý tưởng dùng tay vạch mắt bố ra nhưng chiêu này cũng chỉ làm cho ông bố mở mắt 1 lát rồi lại ngủ tiếp.

Nghĩ ra "bảy bảy bốn chín" chiến thuật khác nhau mà bố vẫn không đánh thức được bố, cuối cùng cậu bé đã nghĩ ra một chiêu độc khác. Đó là cậu bé lấy tay chọc chọc ngoáy ngoáy vào rốn bố. Ngay lập tức, ông bố bật dậy như lò xo đi pha sữa cho con trai uống.

Dùng cả chân đạp vào mặt bố, bố cũng chỉ xoay người ôm con trai ngủ tiếp.

Tiếp đến là dùng tay vạch mắt bố ra, bố mở mắt được vài giây rồi nhắm lại ngủ tiếp.

Xem xong những hình ảnh này, cư dân mạng liền bật cười đồng cảm bởi không ít mẹ tiết lộ chồng mình cũng ngủ say như vậy, dù dùng bao nhiêu cách khác nhau mà nhiều lần vẫn thất bại, không thể gọi dậy.

Nhiều người cũng dành lời khen cho em bé thông minh đã nghĩ ra đủ chiêu trò nên mới có thể cắt đứt mạch ngủ say sưa như không hề có con bên cạnh của ông bố này, nếu không thì chắc bé sẽ phải nhịn đói cho đến khi nào mẹ về nhà mới được ăn.

Mãi đến chiêu cuối cùng, cậu bé mới đánh thức bố thành công.

Cùng từ câu chuyện này, một số mẹ có con nhỏ bày tỏ sự lo lắng khi để các ông bố ở nhà trông con bởi nếu rơi vào tình huống tương tự, bố ngủ quá say không để mắt tới con, chẳng may có chuyện gì xảy ra như trẻ nghịch ngợm những khu vực nguy hiểm, chạm vào những đồ nguy hiểm thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Lại một lần nữa các mẹ rút ra bài học xương máu rằng nếu có chồng ngủ say và vô tư thế này, tốt nhất là không nên giao con cho các ông bố trông nom.