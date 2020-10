Cậu ấm khét tiếng Trung Quốc: Học toàn trường lẫy lừng nhưng là nhờ quyền lực của gia đình, cuộc sống ra sao sau khi bố bị bắt?

7 năm trước, ông Bạc Hy Lai - cựu bí thư Trùng Khánh (Trung Quốc) bị kết án tù chung thân vì các tội danh lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ, tham ô. Vợ của ông, bà Cốc Khai Lai, cũng lĩnh án tử hình treo vì sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Được biết cặp đôi này có 1 cậu con trai chung tên Bạc Qua Qua (sinh năm 1987). Thời điểm bố phải ra vành móng ngựa, quý tử Qua Qua nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Bởi trước đó, anh ta có cuộc sống ăn chơi khét tiếng, muốn gì được nấy.

Dưới sự nuông chiều của mẹ, cộng thêm khối tài sản của bố, Bạc Qua Qua từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, sớm đi du học tại toàn những ngôi trường nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên việc học của quý tử này lại chẳng đâu vào đâu.

Gia đình Bạc Hy Lai.

Từng học tại Đại học Oxford và Đại học Harvard

Từ năm 12 tuổi, Bạc Qua Qua đã được đưa sang Anh. Trải qua nhiều năm học tập ở nước ngoài, Bạc Qua Qua thường xuyên phải di chuyển giữa Trung Quốc, Anh và Mỹ ít nhất 3 lần/năm.

Theo New York Times, Bạc Qua Qua theo học ở nhiều ngôi trường danh tiếng thế giới, gồm trường Trung học Harrow, Đại học Oxford ở Anh, Đại học Harvard ở Mỹ và Đại học Columbia ở New York. Để theo học những ngôi trường này, sinh viên cần phải có trình độ xuất sắc. Tuy nhiên Qua Qua lại được vào do mối quan hệ rộng của bố.

Theo doanh nhân người Anh Neil Heywood, Bạc Hy Lai đã dùng ảnh hưởng của mình để xin cho Bạc Qua Qua vào học trường Harrow ở Anh. Đây là trường nội trú có mức học phí lên tới 45.000 USD/năm (hơn 1 tỷ đồng). Được biết, Bạc Qua Qua là du học sinh Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử 500 năm của trường này.

Bạc Qua Qua đi du học từ nhỏ nhưng không chú tâm học mà chỉ ăn chơi.

Năm 2006, Bạc Qua Qua theo học ở Balliol College thuộc Đại học Oxford. Tuy nhiên quý tử nhà học Bạc không học hành chăm chỉ mà chỉ ăn chơi xa hoa, thường xuyên tiệc tùng linh đình.

Do mải chơi, bỏ bê học hành, Bạc Qua Qua bị trường Oxford đình chỉ 12 tháng vì lý do học lực yếu và sau đó cậu ta được chuyển sang trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy của Đại học Harvard. Tất nhiên tại trường mới, quý tử này cũng sa đà vào các cuộc vui không kém. Tuy nhiên, anh ta cũng hoàn thành được chương trình thạc sĩ tại đại học danh tiếng.

Thành tích ăn chơi khét tiếng của quý tử họ Bạc

Có người bố giàu có và quyền lực nên Bạc Qua Qua sống cực sung túc. Anh ta từng lái những chiếc siêu xe hạng sang có giá tiền tỷ như Ferrari, Porsche Panamera và nhiều lần vi phạm luật giao thông.

Trong thời gian ở nước ngoài, quý tử Qua Qua sống tại một căn hộ hạng sang ở Cambridge, bang Massachusetts với dịch vụ concierge giúp chủ nhà có trải nghiệm như ở khách sạn và có nơi phơi nắng. Được biết, căn hộ này có giá thuê khoảng 2.950 USD/tháng (khoảng 70 triệu đồng).

Vốn thích đi du lịch nên Bạc Qua Qua đã từng vi vu đến nhiều nơi như Venice, Đức, Italia, Argentina, Cuba, Paris, Pháp và châu Phi. Vì có "chiếc ô to" là bố nên quý tử này chẳng cần bỏ tiền mà vẫn được ăn chơi thỏa thích. Bởi không ít người sẵn lòng đài thọ Bạc Qua Qua tiệc tùng, bay nhảy.

Bạc Qua Qua ăn chơi khét tiếng bên trời Tây.

Năm 2011, một doanh nhân Trung Quốc tên Từ Minh từng chi tiền cho Bạc Qua Qua mời 40 người bạn từ Đại học Havard đến Trung Quốc. Ông này sau đó cũng đài thọ mẹ con Cốc Khai Lai - Bạc Qua Qua đi châu Phi du lịch. Từ Minh cũng trả các khoản nợ thẻ tín cho vị thiếu gia này.

Thời gian còn học ở Oxford, Bạc Qua Qua thường xuyên tổ chức tiệc tùng xa hoa và mời cả siêu sao võ thuật Thành Long tham dự. Ngoài ra anh ta còn mua một lượng lớn rượu champagne để thiết đãi bạn bè. Vị quý tử này cũng bị chụp lại khoảng khắc sa đọa bên các cô gái, khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Không chỉ vậy, anh ta từng bị tố quấy rối tình dục con gái Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Jon Huntsman.

Quý tử coi trời bằng vung ngày ấy giờ ra sao?

Nhiều năm sau khi Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai bị kết án, quý tử Bạc Qua Qua hiện tại sống kín tiếng, không lộ diện trước truyền thông. Những thông tin về anh ta cũng cực kỳ ít ỏi.

Hiện tại, Bạc Qua Qua đã 33 tuổi và đang sinh sống ở Canada. Anh ta đảm nhận công việc chuyên viên phân tích kinh doanh cho Tập đoàn đa quốc gia Power. Đây là tập đoàn có cổ phần trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính, năng lượng và đồ thể thao.

Được biết, quý tử ăn chơi khét tiếng năm nào được nhận vào làm việc cho tập đoàn từ một chương trình thực tập. Theo truyền thông Canada, gia đình Bạc Hy Lai có mối quan hệ gần gũi với gia đình Desmarrais - chủ sở hữu Tập đoàn Power từ năm 1968. Vì vậy, Bạc Qua Qua được nhận và làm không chỉ đơn thuần là vì kinh doanh.