Cậu ấm, cô chiêu nhà 4 diva Việt Nam: Con trai Thanh Lam đánh piano thần sầu, con gái Hà Trần học lớp 2 nhưng giỏi ngang lớp 5

Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh - Trần Thu Hà được giới chuyên môn công nhận là 4 diva hàng đầu tại Việt Nam. Bộ tứ đình đám này chinh phục khán giả bởi tài năng vượt trội và luôn khẳng định chỗ đứng trong làng âm nhạc suốt nhiều năm.

Thế hệ sau của bộ tứ này cũng tài giỏi không kém mẹ. Có người tiếp bước truyền thống nghệ thuật của gia đình, có người tỏa sáng ở lĩnh vực khác. Nhưng nhìn chung, các cậu ấm, cô chiêu nhà 4 diva top đầu Việt Nam đều có năng lực học tập "không phải dạng vừa".

4 Diva hàng đầu Việt Nam.

Nala - Con gái Hà Trần

Vợ chồng Hà Trần có một cô công chúa nhỏ tên Nala. Có mẹ là diva hàng đầu Việt Nam nên Nala sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật. Khi mới 5 tuổi, bé đã sáng tác được một số ca khúc hoàn chỉnh. Mặc dù không nói được nhiều tiếng Việt nhưng Nala có thể hát các ca khúc của mẹ.

Con gái Hà Trần.

Không chỉ có khiếu âm nhạc, Nala còn học rất giỏi. Năm 2019, khi mới học lớp 2, cô nhóc đạt được thành tích học tập rất xuất sắc. Hà Trần từng hạnh phúc khoe điều này trên trang Facebook cá nhân:

"I'm so thrilled and proud of Nala’s progress report. Grade A 450+, Advance student 650+, Nala scores is 855. Her Lexile level equivalent a 4th-5th grade student. Teacher said she’s gifted. She’s is a living proof of our beliefs: quality over quantity.

Điểm của Nala ở trường 855 trên mức học sinh giỏi 450+, học sinh xuất sắc 650+... Trình độ đọc-hiểu của em bây giờ bằng học sinh lớp 4, lớp 5. Em bé rất phấn khởi với bảng điểm của mình".

Điểm số học tập của bé Nala.

Đăng Quang - Con trai Thanh Lam

Thanh Lam từng trải qua 2 lần đò. Với cuộc hôn nhân đầu, cô có một con gái tên Hồng Vân. Trong cuộc hôn nhân thứ 2 với nhạc sĩ Quốc Trung, Thanh Lam có hai con: Thiện Thanh, Đăng Quang. Được biết cả ba người con của nữ ca sĩ đều thừa hưởng gen nghệ thuật của mẹ.

Đặc biệt cậu út Đăng Quang thời gian trước còn gây sốt truyền thông bởi không chỉ tài giỏi trong lĩnh vực đàn piano mà còn sở hữu ngoại hình xuất sắc, lãng tử không khác gì một diễn viên điện ảnh.

Được biết, Đăng Quang bắt đầu học piano từ năm 9 tuổi. Năm 2012, chàng trai trẻ tham gia cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val Tidone lần thứ 13 tại Picenza, Italy và giành giải Nhất bảng B bộ môn piano dành cho lứa tuổi dưới 15.

Năm 2013, cậu vinh dự trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - đại diện duy nhất của lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Năm 2015, Đăng Quang xuất sắc giành giải Nhất bảng B cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ ba. Hiện tại, con trai út của Thanh Lam đang là sinh viên của trường Université de Montréal (Canada).

Không chỉ học giỏi, Đăng Quang còn gây sốt truyền thông bởi sở hữu vẻ ngoài cực kỳ lãng tử. Chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mộng mơ, lông mày rậm và ở nhiều góc mặt trông giống hệt tài tử Hong Kong Trương Quốc Vinh.

Các con của Mỹ Linh

Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân có 2 người con chung là Anh Duy và Mỹ Anh. Trước đó, nhạc sĩ Anh Quân có một cô con gái riêng tên Anna Trương với người vợ đầu. Cả 3 người con của Mỹ Linh hiện đều đã khôn lớn và còn sở hữu học vấn cực đỉnh.

Anna Trương từng du học chuyên ngành Nhà sản xuất âm nhạc tại học viện Berklee College of Music. Đây là một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng học tập. Hiện tại, Anna đang là kỹ sư âm thanh tại phòng thu Igloo Music ở Los Angeles.

Anh Duy thi đỗ ngành Bác sĩ Y khoa, trường Đại học Melbourne, Australia. Trong kỳ thi, Anh Duy đã vượt qua bài kiểm tra với điểm số nằm trong top 2% sinh viên có điểm tốt ở Úc.

Còn Mỹ Anh nhận được học bổng 75% của Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), hiện là ca sĩ trẻ có nhiều thành công trên con đường âm nhạc.

Mỹ Linh bên chồng con.

Cặp sinh đôi Tôm - Tép của Hồng Nhung

Sau khi ly hôn với ông xã ngoại quốc Kevin Gilmore, Hồng Nhung là mẹ đơn thân, nuôi dạy cặp sinh đôi Tôm - Tép. Hai bé được mẹ cho học ở một trường quốc tế nổi tiếng, với mức học phí đắt đỏ bậc nhất Hà Nội.

Ngoài chuyện học tập thì cả Tôm và Tép đều sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật. Được biết, Hồng Nhung cho các con tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Mới 8 tuổi, Tôm đã biết chơi violon và đàn piano. Tép tuy không mạnh về nghệ thuật như anh trai nhưng bù lại tư duy ngôn ngữ, hình ảnh rất phát triển.

Các con của Hồng Nhung.

Trong những ngày ở Mỹ, 2 bé dành 30 phút mỗi ngày để tập đàn. Tôm vì có năng khiếu hơn em nên dành thời gian luyện đàn nhiều hơn. Trong khi Tôm tập đàn, Tép sẽ ngồi vẽ tranh. Cô bé sở hữu gen họa sỹ từ ông ngoại nên vẽ rất đẹp. Những tác phẩm của Tép không ít lần khiến người lớn phải ngạc nhiên vì cực kỳ độc đáo.

Hồng Nhung đã sưu tập hết những bức họa của Tép rồi treo trân trọng ở một góc phòng để lưu lại những kỷ niệm cho con.

