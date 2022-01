Là đại diện tiêu biểu của thế hệ người mẫu Gen Z, Phương Oanh Next Top đã gặt hái được vô số thành tích đáng nể. Và mới đây nhất chính là sự xuất hiện của chân dài sinh năm 1999 trên sàn diễn Haute Couture mùa Xuân/Hè 2022 của Elie Saab, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang cao cấp đang diễn ra tại Paris. Với chiều cao 1m78, gương mặt Á Đông hiện đại cùng những sải bước uyển chuyển - Phương Oanh Next Top được nhà mốt trứ danh trao cơ hội trình diễn tận 2 look trong BST mới nhất.

Bộ cánh đầu tiên ước lên chân dài Việt là một thiết kế dạ hội màu xanh thiên thanh rực rỡ. Đây là look thứ 26 trên tổng số 55 thiết kế thuộc BST.

Look thứ hai táo bạo hơn hẳn: một chiếc đầm xuyên thấu được đính kết tỉ mỉ, tiêu tốn hàng trăm giờ để hoàn thành thủ công. Đây cũng là look "bốc" nhất BST khi để lộ cả... quần chip của người mặc. Được biết look này số 52, liền kề bộ cánh vedette được trình diễn sau cùng.

Phong cách trình diễn chuyên nghiệp của Phương Oanh Next Top đã tôn vinh trọn vẹn nét yêu kiều, lộng lẫy của bộ cánh gợi cảm. Cô cũng là chân dài Việt Nam đầu tiên lọt vào mắt xanh của nhà mốt Elie Saab.

Một số sáng tạo nổi bật khác trong BST Haute Couture mới nhất của Elie Saab. Nhà mốt này vốn được yêu chuộng bởi các thiết kế dạ hội lộng lẫy được phát triển từ phom dáng cầu kỳ, kỹ thuật đính kết thượng thặng. Hiếm có thảm đỏ tầm cỡ quốc tế nào mà lại thiếu vắng váy áo xa xỉ đến từ nhà mốt này.

Mới khi không lâu trước đó, giới mộ điệu còn hân hoan khi Phương Oanh Next Top là gương mặt mở màn thương hiệu Lemaire tại Tuần lễ thời trang nam Thu/Đông 2022. Cô cũng là nữ nhân hiếm hoi chiếm "spotlight" tại hạng mục Best Street Style của Vogue trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang nam này.

Chân dài cá tính này là minh chứng cho câu "đường dài mới biết ngựa hay". Dù bị loại sớm tại VNTM mùa All Stars nhưng cho đến nay, cô lại chính là mẫu Việt thành công nhất trên thị trường quốc tế những năm gần đây.

Được lựa chọn làm first face tại show Lemaire cho thấy nỗ lực phi thường của chân dài Gen Z trong thời kỳ Covid hoành hành. Cô cũng được hàng loạt nhà mốt như Dolce&Gabbana, Gucci, Stella McCartney, Erdem... "chọn mặt gửi vàng". Và sau 2 năm chinh chiến tại các kinh đô thời trang lớn, giới mộ điệu cũng đã quen với tên mới của cô: Dahan.

Sau 2 năm chinh chiến tại các kinh đô thời trang lớn, giới mộ điệu cũng đã quen với tên mới của cô: Dahan. Và chắc chắn cô gái sẽ còn chạm tới những đỉnh cao mới trong tương lai!

Nguồn ảnh: Vogue

https://afamily.vn/catwalk-tai-show-haute-couture-cua-elie-saab-da-danh-phuong-oanh-next-top-con-dien-dung-bo-lo-ca-tam-giac-mat-20220127021309804.chn