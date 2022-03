Cắt "của quý" của chồng vì tinh thần bị kích động mạnh khi thấy chồng có "hành vi lạ" với con gái riêng, người vợ sẽ được giảm án?

Như đã đưa tin, ngày 19/3, tại xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, Sơn La), do mâu thuẫn gia đình, chị H.T.N. (SN 1986) đã dùng dao cắt đứt lìa bộ phận sinh dục của chồng là anh Ng.V.H. (SN 1993).

Chị N. có 1 con gái riêng đang học lớp 9. Quá trình chung sống, con gái chị H. kể với mẹ chuyện anh H. nhiều lần có hành vi thiếu đứng đắn với cháu.

Chị N. đã mua camera đặt tại đầu giường của con gái. Sau khi phát hiện sự việc qua camera, khuya ngày 19/3, chị N. cắt đứt lìa "của quý" của chồng.

Phân tích tình huống pháp lý trên, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội nhận định: Cả chị H.T.N. và anh N.V.H. đều có thể bị truy trách nhiệm hình sự cho hành vi của mình.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Theo luật sư, CQĐT cũng sẽ trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 BLHS và củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành khởi tố bị can đối với người vợ để điều tra theo quy định pháp luật.

Trường hợp không thể nối được dương vật cho nạn nhân, để lại nhiều di chứng, thương tích của nạn nhân có thể sẽ trên 61 %.

Khi đó mức hình phạt mà người thực hiện hành vi phạm tội phải đối mặt là án tù 7- 14 năm, theo quy định tại khoản 4, Điều 134 BLHS.

Trường hợp tìm được dương vật và tinh hoàn của nạn nhân, ca phẫu thuật thành công thành công, để là ít di chứng, thương tích được cộng dồn cũng sẽ khoảng từ 31% - 60%.

Khi đó người gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 5 - 10 năm tù, theo khoản 3, Điều 134 BLHS.

Nếu người vợ cắt “của quý” của chồng trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do lỗi của người chồng, người vợ sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Trường hợp nạn nhân không được cấp cứu kịp thời, dẫn đến thiệt mạng, hình phạt có thể tới 14 năm tù.

Theo phân tích của luật sư, nếu có căn cứ cho thấy nạn nhân đã thực hiện hành vi dâm ô hoặc các hành vi khác xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ, CQĐT cũng có thể xử lý hình sự người này về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi hoặc các tội danh khác về tình dục nếu hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy người đàn ông này đã có hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của vợ dẫn đến hậu quả người vợ thực hiện hành vi cắt dương vật của người chồng, đây sẽ được xác định là tình tiết phạm tội do tinh thần bị kích động mạnh. Bởi xuất phát từ bản năng làm mẹ bảo vệ con thì có thể thấy khi chị N. đã nói với chồng nhưng H. không thừa nhận mà còn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Do vậy trong trường hợp này chị N. sẽ được áp dụng phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra.

Khi đó, người vợ sẽ được áp dụng tình tiết là người phạm tội có lỗi một phần nên sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến vụ việc, ngày 22/3, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện tại sức khỏe anh H. đã ổn định, tuy nhiên bệnh nhân này sẽ vĩnh viễn không còn khả năng sinh sản do bộ phận tinh hoàn đã mất hoàn toàn.

Bé gái - con riêng của chị N. đã được đi giám định pháp y. Về phần chiếc camera ghi lại sự việc hiện công an đã thu giữ để phục vụ điều tra.









