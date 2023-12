Casper Việt Nam kỳ vọng thay thế toàn bộ điều hoà cơ trên cả nước bằng dòng điều hoà tiết kiệm điện trong năm 2024

Trong khuôn khổ sự kiện "Change - Chuyển mình" vào ngày 18/12 vừa qua, Casper Việt Nam chính thức công bố chiến lược sản phẩm điều hòa mới cho năm 2024.

Tại sự kiện, đại diện hãng chính thức gửi tới công chúng cam kết mạnh mẽ: Năm 2024 là năm của khách hàng, mục tiêu của Casper Việt Nam là mang tới cho khách hàng thêm nhiều quyền lợi tối ưu nhất. Trong suốt 8 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thương hiệu đã luôn nghiên cứu, nắm bắt, thấu hiểu nhu cầu người dùng Việt Nam, cho ra mắt những sản phẩm điện tử - điện lạnh - điện gia dụng có chất lượng tốt, giá cả phù hợp cùng chính sách bảo hành vượt trội.

Đưa những ví dụ về việc hiện trên thị trường có những sản phẩm điện tử - điện lạnh – điện gia dụng được sản xuất với tính năng người tiêu dùng không dùng đến hoặc chỉ sử dụng một vài lần trong cả vòng đời sản phẩm nhưng có giá cao hơn, đại diện Casper cho rằng "Làm sao để cung cấp những sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ, tốc độ và hệ thống mạng lưới vận hành để khách hàng, nhà phân phối, đại lý nhận được nhiều quyền lợi tối ưu nhất, đó là cam kết của Casper trong năm 2024.

Kiên định với triết lý sản phẩm "Xứng đáng từng đồng - Less for more" với nhiều cải tiến trong sản phẩm: các tính năng mới ưu việt nhưng thiết thực, bền bỉ, đảm bảo tiêu chí tiên quyết không lãng phí, không thừa thãi, tiết kiệm điện cho người tiêu dùng, được định giá với mức giá phải chăng, phù hợp túi tiền với đa số người tiêu dùng để mọi gia đình Việt có thể hoàn toàn yên tâm với những gì thương hiệu chọn lọc mang tới cho họ.

Thương hiệu cũng điểm lại loạt sản phẩm máy giặt, tủ lạnh đã giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 10 vừa qua đã nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường.

Cụ thể:

- Máy giặt cửa trước có giá 5,59 triệu đồng

- Máy giặt cửa trên từ 3,69 triệu đồng.

- Tủ lạnh Multi door 12,99 triệu đồng.

- Tủ lạnh Side by Side 9,99 triệu đồng.

Loạt sản phẩm máy giặt, tủ lạnh Casper Việt Nam tung ra vào tháng 10/2023 với giá bán gây bất ngờ với thị trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm hậu Covid-19, nhu cầu điện máy trên toàn bộ thị trường bị ảnh hưởng mạnh, là một trong các doanh nghiệp nắm thị phần chính trong ngành, Casper Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì tốc độ phát triển:

- Thị phần điều hòa giữ vững vị trí top 2 cả năm 2023, top 1 liên tiếp trong 3 tháng cao điểm.

- Thị phần ngành TV tiếp tục giữ vị trí top 5.

- Máy giặt cửa trước sau hơn 2 năm ra mắt đã vươn lên top 6 thị phần và đang tiếp tục có những bước tiến lớn với doanh số bán ra tăng trưởng 120%.

- Tủ lạnh Side by Side đạt top 6 thị trường, tăng 300%.

- Casper đứng trong top 115 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500 - 2022).

Tổng giám đốc Casper Việt Nam – ông Nguyễn Viết Chung.

Trong phần phát biểu của mình, Tổng giám đốc Casper Việt Nam – ông Nguyễn Viết Chung đã chia sẻ một số những điều cần cải thiện trong thời gian vừa qua. Vị CEO cho biết, Casper Việt Nam đạt được những thành quả như vậy bởi thương hiệu biết nhận ra những điểm thiếu sót và ngay lập tức chỉnh sửa, không để lặp lại sai lầm. Những thành quả trên đến từ sự ủng hộ to lớn từ rất nhiều khách hàng, những người tiêu dùng và các đại lý tin tưởng vào sản phẩm và đội ngũ Casper.

Kỳ vọng thay thế toàn bộ các dòng điều hòa máy cơ cho tất cả tỉnh, thành Việt Nam bằng điều hòa Casper thế hệ mới giá cả hợp lý, tiết kiệm điện

Ngay trong sự kiện, Casper Việt Nam chính thức giới thiệu các dòng sản phẩm điều hòa Inverter tiết kiệm điện thế hệ mới. Đây là sự chuyển đổi hoàn toàn các dòng điều hòa từ điều hòa cơ (Non Inverter) sang các thế hệ sản phẩm điều hòa Inverter tiết kiệm điện mang tên EcoCity Gen.2 và EcoPrime ra mắt ngay trong đầu năm 2024.

Cụ thể, ở phân khúc phổ thông, kế thừa dòng sản phẩm điều hòa Casper Inverter tiết kiệm điện mang tên EcoCity được ưa chuộng trên thị trường mùa hè năm 2023, Casper Việt Nam tiếp tục ra mắt dòng Eco City – Gen.2 bao gồm các sản phẩm đầy đủ dải công suất từ 9.000 BTU đến 24.000 BTU.

CEO Casper Việt Nam khẳng định sẽ thay thế toàn bộ các dòng điều hòa máy cơ cho tất cả tỉnh, thành Việt Nam bằng điều hòa Casper thế hệ mới giá cả hợp lý, tiết kiệm điện trong năm 2024.

EcoCity – Gen.2 sở hữu công nghệ Advanced Inverter bền bỉ hơn, tiết kiệm hơn. Dòng sản phẩm hội tụ các ưu điểm nổi bật như tiết kiệm điện chỉ từ 4000 VNĐ/đêm, đạt 5 sao tiết kiệm năng lượng, vận hành bền bỉ ngay cả ở điều kiện khắc nghiệt 47 độ C, đồng loạt có chế độ bảo hành máy nén lên tới 12 năm, cao nhất trên thị trường.

Với sự xuất hiện của EcoCity Gen.2, thương hiệu chính thức công bố ngừng sản xuất tất cả các dòng máy cơ (Non – Inverter), 100% chỉ sản xuất máy Inverter. Dòng EcoCity – Gen 2 sẽ thay thế hoàn toàn các các dòng máy cơ cho toàn bộ các tỉnh thành Việt Nam, giúp người tiêu dùng tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường sống đồng thời đảm bảo tiết kiệm kinh tế cho mức đầu tư ban đầu.

Ở phân khúc trung cao, thương hiệu cho ra mắt dòng EcoPrime. Dòng sản phẩm sở hữu tính năng khí mềm không gió buốt SilkAir với hàng ngàn lỗ khí micropores siêu nhỏ. EcoPrime có thiết kế sang trọng với bề mặt nhám tinh tế AirMatte. Đây là dòng sản phẩm giúp nâng cao chất lượng không khí điều hòa cho các gia đình đa thế hệ tầm trung cao, đặc biệt với những gia đình có người già và trẻ em cần ưu tiên sức khỏe hàng đầu.