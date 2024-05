Care For Việt Nam tiếp tục hành trình vì cộng đồng

Với mong muốn mang lại những tác động tích cực cho cộng đồng, từ đầu năm 2024 đến nay, Care For Việt Nam đã cùng các đối tác thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chia sẻ khó khăn với gia đình Việt

Đầu năm 2024, Care For Việt Nam cùng Quỹ Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam (Quỹ CSSKGĐ Việt Nam) đồng hành thực hiện chương trình "Tết nhân ái" nhằm tạo điều kiện vui xuân đón Tết cho những mảnh đời khó khăn thông qua việc phát phiếu mua hàng nhu yếu phẩm như dầu ăn, gạo, nước mắm… Cụ thể, trong đợt Xuân Giáp Thìn 2024, Care For Việt Nam và Quỹ CSSKGĐ Việt Nam đã trao hơn 220 phần quà với tổng giá trị 100 triệu đồng được trao cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Còn ở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Care For Việt Nam và Quỹ cũng đã tài trợ 200 phần quà tương đương 106 triệu đồng cho bà con nơi đây thông qua việc phát tặng phiếu mua hàng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia "Chợ Tết nhân ái 0 đồng" người dân được lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ cho gia đình trong những ngày tết với trị giá 500.000 đồng/phiếu.

Cũng trong tháng 2/2024, Công ty Care For Việt Nam đã tài trợ 70 sản phẩm thực phẩm bổ sung Colos IgGold trị giá hơn 100 triệu đồng và Quỹ CSSKGĐ Việt Nam tài trợ 100 triệu đồng cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái". Đây là sự kiện gây quỹ thông qua hoạt động đi bộ trên nền tảng trực tuyến Vrace để cổ vũ cho tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực, gắn kết cộng đồng và gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện khắp cả nước.

Đại diện Care For Việt Nam nhận bằng khen từ đại diện Hội Chữ thập đỏ năm 2024

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mới đây tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp Quốc gia với chủ đề "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương" diễn ra sáng 22/04 tại tỉnh Điện Biên, đại diện Care For Việt Nam đã đón nhận Bằng khen từ bà Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì những đóng góp cho hoạt động nhân đạo "Tháng nhân đạo" năm 2024.

Care For Việt Nam đồng hành chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và những người kém may mắn qua các hoạt động thiện nguyện từ đầu năm 2024 đến nay

Tham gia dự án "Chăm em đủ chất"

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành dinh dưỡng, Care For Việt Nam thấu hiểu không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để nấu những bữa ăn ngon, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Đặc biệt trẻ em nghèo ở những vùng sâu vùng xa càng khó có cơ hội thưởng thức những bữa ăn đủ chất.

Dự án "Chăm em đủ chất" ra đời từ những trăn trở này. Dự án nằm trong chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do Care For Việt Nam kết hợp cùng Quỹ CSSKGĐ Việt Nam thực hiện. Ông Phạm Sơn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Care For Việt Nam, cho hay "Dinh dưỡng và sức khỏe học đường luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ và xã hội, trong đó có các doanh nghiệp như Care For Việt Nam. Chúng tôi triển khai dự án "Chăm em đủ chất" với lòng mong muốn học sinh ở những vùng còn khó khăn có được một khởi đầu tốt hơn, được chuẩn bị một sức khỏe tốt, tinh thần tốt để ngày ngày đến trường học tập hiệu quả hơn và nuôi dưỡng ước mơ của mình".

Trước đó, đại diện Công ty Care For Việt Nam cùng Quỹ CSSKGĐ Việt Nam đã tới dự Lễ khởi công xây dựng bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Xá Nhè, Tủa Chùa, Điện Biên và tài trợ 153 triệu đồng dự án "Chăm em đủ chất" cho đại diện Hội Chữ thập đỏ nhằm hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh tại Điện Biên - Sơn La. Đây là số tiền gây quỹ thành công từ sự kiện Quản trị nguồn nhân lực do Care For Việt Nam tổ chức trước đó (đầu tháng 4/2024). Ở lần đóng góp này, các em ở Điện Biên - Sơn La sẽ được hỗ trợ bữa ăn đủ chất hơn với 300.000 đồng/em/tháng.

Giảng viên dinh dưỡng của Care For Việt Nam giao lưu hỏi đáp cùng các em nhỏ

Bên cạnh đó, giảng viên dinh dưỡng của Care For Việt Nam còn tổ chức chương trình đào tạo kiến thức dinh dưỡng và vệ sinh thân thể với nhiều hoạt động bên lề thú vị. Qua đó, các em được tìm hiểu về bốn nhóm chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể và học cách phân biệt thông qua các trò chơi sinh động, trực quan như mini game tìm hiểu thức ăn hàng ngày thuộc nhóm nào... Các bạn nhỏ cũng được hướng dẫn cách vệ sinh thân thể, đặc biệt rửa tay đúng cách, loại bỏ vi trùng triệt để.

Nhận định các hoạt động CSR là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình, Care For Việt Nam cam kết tiếp tục thực hiện những sáng kiến hướng tới cộng đồng nhằm tạo giá trị và góp phần nỗ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.