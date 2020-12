Caramen cho người ăn kiêng: Món bánh đơn giản, chuẩn đét chế độ kiêng khem sẽ giúp chị em "xử đẹp" cơn hảo ngọt!

Keto là chế độ ăn kiêng như thế nào?

KETO là cụm từ viết tắt của "Keep Eating The fat Off" - Hãy tiếp tục ăn chất béo! Nói một cách dễ hiểu, chế độ ăn KETO chính là chế độ ăn nhiều chất béo tốt có lợi cho cơ thể và hạn tối đa chế lượng carbohydrate (tinh bột).



Khi thực hiện ăn theo chế độ ăn KETO, tỷ lệ các chất bạn nạp vào cơ thể như sau: 5% carb (tinh bột), 25% protein và 70% chất béo có lợi cho cơ thể.



Sở dĩ, chế độ ăn KETO chỉ hạn chế tinh bột mà không hạn chế chất béo là bởi: Lượng carbohydrate khi vào cơ thể sẽ tạo thành glucose. Và nếu bạn là một người ít vận động, glucose dư thừa sẽ được chuyển tới gan và được gọi là glycogen. Gan chỉ lưu trữ từ 100 - 120gr glycogen, lượng glucose không được lưu trữ hết sẽ chuyển thành chất béo dưới dạng mỡ thừa. Điều này giúp bạn hiểu được rằng nguyên nhân gây nên béo phì, thừa cân hoàn toàn không phải do chất béo mà là do lượng glycogen dư thừa.



Chính vì lý do này mà KETO đang dần trở thành phương pháp ăn kiêng được nhiều chị em quyết tâm theo đuổi.