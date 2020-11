Cặp vợ chồng Việt trổ tài cải tạo phòng ngủ cho con gái, biến không gian sống mới thành "chốn cổ tích" đẹp lung linh

Phòng ngủ riêng của bé nhà chị Thu Hương (hiện đang sinh sống tại Stuttgart, Đức) có diện tích gần 12m². Ban đầu khi thuê, phòng ngủ của bé rất trống trải và lạnh lẽo nên việc đầu tiên mà hai vợ chồng làm là sử dụng gam màu ấm để sơn lại phòng, xử lý những phần tường bị nấm mốc để không gây hại cho sức khỏe của bé.

Sau đó cả hai vợ chồng lắp thêm rèm cửa, bóng đèn, gắn móc treo đồ và trang trí tường bằng những bức tranh và đồ vật cho thêm phần sinh động. Rồi lắp giường tủ, đồ đạc, đồ chơi và thảm xốp với họa tiết theo sở thích của bé.

Chị Thu Hương, hiện đang sinh sống ở Stuttgart, Đức.

Không gian ban đầu trước khi cải tạo khá bừa bộn khiến diện tích trông nhỏ đi rất nhiều.

Phòng ngủ được chị Hương đặt thêm một chiếc tủ quần áo riêng để bé tự lựa chọn và thay đồ trong phòng của mình. Chị Hương cũng khéo léo khi chọn mẫu giường trệt để tránh nguy hiểm cho bé, với chiều dài 200cm và chiều rộng là 120cm.

Chiếc giường được sử dụng với diện tích lớn như vậy để hai vợ chồng cũng có thể nằm cùng bé đọc sách. Bên cạnh giường được bố trí một khay sách nhỏ để bé có thể chọn sách yêu thích để đọc. Phía bên phải giường có một tủ nhỏ để đèn đọc sách và những vật dụng của bé sẽ được lưu trữ trong ngăn kéo.

Không gian sau cải tạo đẹp lung linh khiến ai cũng phải trầm trồ, thán phục.

Vì diện tích phòng không lớn nên vợ chồng chị Hương chủ yếu sử dụng những đồ dùng cần thiết nhất. Nhờ vậy mà bé có một góc rộng rãi để đồ chơi và không gian thoải mái, thoáng mát để vận động. "Vì bé nhà mình có thói quen ngủ riêng từ nhỏ nên từ khi có phòng riêng bé rất thích thú. Ngoài ra, nhà mình lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng tiện cho việc quan sát bé.

"Mọi vật dụng mình lựa chọn được định hướng theo phong cách "Bohemian tự nhiên". Đó là chất liệu làm từ gỗ và tre mộc mạc, giản dị, gắn liền với thiên nhiên, tạo cảm giác thư giãn nghỉ ngơi. Mỗi lần bước vào căn phòng mình muốn bé như được trở về với thiên nhiên, nơi có gỗ, có cỏ cây, hoa lá và cảm giác nhẹ nhàng vì bé gái nhà mình vốn yêu thích thiên nhiên", chị Hương chia sẻ thêm về phong cách thiết kế dựa trên tính cách và sở thích của con.

Nhờ cách bố trí hợp lý mà không gian phòng như rộng rãi và thoáng lên gấp nhiều lần.

Chiếc giường bằng gỗ không sử dụng khung che tạo sự thoáng mắt và ăn gian thị giác vô cùng thông minh.

Trong quá trình tạo phòng riêng cho bé, bên cạnh việc phải có ý tưởng thì vợ chồng chị Hương cũng tự làm rất nhiều công đoạn để phù hợp với mong muốn và để tiết kiệm thêm chi phí. Vợ chồng chị phải tự khoan từ những chiếc đinh treo rèm cửa, lắp đường dây, treo bóng đèn và sắp đặt mọi thứ theo bản phác họa.

Ngoài ra, hai vợ chồng còn gặp thêm khó khăn trong việc đi kiếm đồ trang trí sao cho vừa phù hợp với phong cách "Bohemian tự nhiên" mà mình hướng tới từ ban đầu lại vừa phải phù hợp với lứa tuổi và sở thích của bé.

Để kiếm được những thứ như mong muốn thì hai vợ chồng đã phải đi rất nhiều cửa hàng khác nhau và dành thời gian để lựa chọn cũng như kết hợp chúng sao cho hài hòa về hình dáng và màu sắc. Sự tìm kiếm này đòi hỏi các cả hai vợ chồng sự kiên trì và yêu thích trong việc tìm tòi và sáng tạo.

Những đồ vật decor nhỏ xinh theo phong cách Bohemian tự nhiên được chị Hương ứng dụng cực khéo léo.

"Để cải tạo không gian sống cho bé thì vợ chồng mình hoàn toàn tự làm hết vì nhân công bên Đức khá đắt đỏ. Ở Việt Nam thì mình nghĩ các bạn có thể thuê người may rèm cửa và lắp đường dây điện. May mắn là mình đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang nên tự lên ý tưởng rồi chọn vải, tự may rèm cửa và tự trang trí mọi thứ với sự hỗ trợ của chồng. Sau những cố gắng mình khá là hài lòng với căn phòng vì cảm giác được bé hưởng ứng và thích thú".

Đã có kinh nghiệm cải tạo và tự thiết kế phòng cho con, chị Thu Hương cũng khuyên các bậc phụ huynh đang có ý định mà còn ngại về việc đầu tư tài chính và thời gian thì các bạn có thể lên kế hoạch trước đó để tiết kiệm tiền. Mỗi tháng chỉ cần dành ra một khoản tiền tiết kiệm để mua từng thứ một như vậy sẽ giảm đi áp lực và gánh nặng rất nhiều.

Tủ quần áo màu trắng được đặt gọn gàng vào một góc của căn phòng.

Theo chị Hương, muốn có được không gian ưng ý cho con thì an toàn và tiện nghi là tiêu chí đầu tiên. Là người mẹ cần để ý tính cách và hiểu sở thích của bé để tạo cho bé một căn phòng theo ý thích. Tiếp đó mới là tiêu chí tạo một không gian thoáng đãng và bình yên để bé có thể thỏa sức sáng tạo và cảm nhận được sự ấm áp cũng như tình yêu của bố mẹ dành cho bé.

Một giỏ đựng sách nhỏ được chị Hương đặt ở đầu giường cho con

"Căn hộ của vợ chồng mình cũng chỉ là nhà thuê nhưng cũng không vì thế mà không chăm chút nó. Vì mong muốn có được tổ ấm thực sự nên mình luôn dành thời gian và công sức vun đắp để sau một ngày dài làm việc vất vả và đi lớp về thì chồng và con thấy thoải mái trong không gian ấm áp tràn đầy tình yêu của người vợ và người mẹ.

Mình nghĩ đó là món ăn tinh thần lớn nhất và cần cho mỗi một gia đình. Còn về thời gian thì các chị em có thể mỗi ngày chỉ cần dành ra 20 đến 30 phút để trang trí cho căn phòng của con nói riêng và ngôi nhà của chính mình nói chung là lúc nào cũng sẽ tươm tất, gọn gàng rồi".

Trang trí đồ dùng nhỏ xinh nhưng hợp lý sẽ giúp đạt hiệu quả cao.

Tổng chi phí cho căn phòng của bé sau cải tạo hết 15,5 triệu đồng. Đắt nhất là chiếc giường với trị giá 8 triệu đồng, thêm vào đó là đệm, chăn và ga trải giường. Sau đây là bảng thống kê chi phí cụ thể của từng vật dụng trong phòng bé được vợ chồng chị Hương tự tay cải tạo:

Ảnh: NVCC