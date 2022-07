Cặp vợ chồng trẻ sáng tạo loại nhẫn cầu hôn độc đáo, “cả đời người đàn ông chỉ được mua một chiếc” tạo nên đế chế kim cương trị giá 6,3 tỷ USD

Lô Y Văn sinh năm 1987, trong một gia đình lao động bình thường ở Hà Nam. Sau khi tốt nghiệp, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Lô Y Văn một mình đến làm việc tại Thâm Quyến. Ở đó cô gặp Trương Quốc Đào, một người dân Hà Nam, hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tình yêu của hai người vô cùng lãng mạn. Trương Quốc Đào lấy cảm hứng từ việc xác thực tên thật trên Internet đặt ra câu hỏi “Tại sao không xác thực tình yêu bằng tên thật?” Vì vậy, khi cầu hôn, anh đã mang chiếc nhẫn đính hôn kim cương mua được đến một cửa hàng chế tác trang sức, sau đó yêu cầu khắc tên và số CMND của hai người. Sự lãng mạn này làm đôi vợ chồng trẻ nảy ra một ý tưởng độc đáo, là bước đệm cho sự thành công trong sự nghiệp sau này.

Về sự nghiệp, ban đầu Trương Quốc Đào đến Thâm Quyến cùng một người bạn thành lập một công ty tiếp thị lấy tên Inset nhưng không mấy thuận lợi nên nảy sinh ý định chuyển nghề.

Vì nơi đặt trụ sở của công ty là một trung tâm phân phối trang sức nổi tiếng, mỗi ngày anh đều tiếp xúc với một số lượng lớn các công ty trang sức và thấy được triển vọng phát triển rộng lớn của ngành này.

Năm 2010, Inset chuyển sang lĩnh vực trang sức và kim cương. Lô Y Văn và Trương Quốc Đào quyết định đổi tên công ty thành Derry Jewelry. Cái tên này được phiên âm từ Darry, có nghĩa là Diamond Marry (kim cương kết hôn).

Tuy nhiên, ngành trang sức vốn là một lĩnh vực có sức cạnh tranh khủng khiếp. Để tạo ra sự độc đáo và khác biệt với những thương hiệu lâu năm, cặp đôi đã tận dụng tâm lý trong tình yêu của giới trẻ, đặc biệt là nữ giới hiện nay để đưa ra slogan thương hiệu “mua một chiếc dùng cả đời”.

DR quy định rằng trước khi mua nhẫn DR, nam giới không chỉ phải ký vào một bản thỏa thuận tình yêu đích thực mà còn phải xác danh tính của người mua và người mà họ sẽ cầu hôn, mã tình yêu đích thực và ngày ký để chứng minh lời hứa của tình yêu đích thực. Phương thức marketing khác biệt này sau khi được tung ra thị trường đã nhận được phản hồi rất tốt, DR trở thành thương hiệu nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc vì ý nghĩa của nó.

Về phương thức tiếp thị, DR sử dụng các cam kết chung thủy của nam giới để phục vụ cho thị trường tiêu dùng của phụ nữ. Vợ chồng Lô Y Văn cũng hợp tác với các ngôi sao để tăng độ hấp dẫn cho sản phẩm, trong số đó phải kể đến những ngôi sao được yêu thích thực sự gồm có vợ chồng Ngô Mẫn Hà hay vợ chồng Ngô Kinh. Ngoài ra, DR cũng tận dụng khả năng nội dung của những người nổi tiếng trên Internet và các blogger để đưa thương hiệu vào thị trường tiêu dùng ở mức thấp nhất.

DR thực chất nổi lên bởi phương thức tiếp thị độc đáo chứ không có xưởng sản xuất, ủy thác việc sản xuất sản phẩm thông qua OEM.

Năm 2019, Darry Jewelry được tái cơ cấu thành cổ phiếu DIA để chạy nước rút cho đợt IPO và niêm yết thành công trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến GEM vào năm 2021. Theo bản báo cáo của DR, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đạt gần 70%, là mức dẫn đầu trong toàn ngành bán lẻ trang sức. Và vì cả hai vợ chồng đều đến từ các công ty marketing, họ đều nhận thức rõ vai trò của marketing trong việc nâng cao vị thế thương hiệu nên chi phí marketing của DR luôn ở mức cao, khoảng 30%.

Một thương hiệu mà không có sự mua lại của khách hàng là điều khủng khiếp. Do quan niệm thương hiệu rằng "đàn ông chỉ có thể tùy chỉnh một chiếc trong đời", việc mua lại DR là cực kỳ kém. Vì vậy, DR với sức mạnh thương hiệu, đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm không giới hạn lượt mua như hoa tai, vòng cổ, vòng tay để tăng độ gắn bó thương hiệu. Đồng thời, họ cho ra mắt các thương hiệu ươm tạo mới Story Mark và Most Me để tăng lượt mua lại.

Năm 2022, cặp đôi thuộc thế hệ hậu 1985 Trương Quốc Đào và Lô Y Văn lần đầu góp mặt tại vị trí số 16 trong danh sách người giàu của Hurun với khối tài sản 42 tỷ nhân dân tệ (gần 6,3 tỷ USD). Trong Danh sách Thương hiệu Trang sức nổi tiếng của Trung Quốc năm 2022, DR cũng xuất sắc đứng ở vị trí thứ 13.

Lô Y Văn và Trương Quốc Đào xuất thân là những người bình dân, nhưng với tình yêu ban đầu thuần khiết và sự nỗ lực của hai người, họ đã tạo nên một huyền thoại trang sức 42 tỷ NDT từ con số không.

