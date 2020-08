Cặp vợ chồng son mới kỉ niệm 10 ngày cưới tại Sài Gòn "bật mí" những chi phí cô dâu chú rể cần dự trù cho lễ cưới

Tổ chức ngày cưới đúng mùa dịch, nhiều câu chuyện éo le của các cặp đôi khi cứ phải hoãn rồi lại lùi ngày tổ chức. Tạm gác bỏ những khó khăn này thì chi phí tổ chức ngày cưới cũng vẫn là vấn đề cần bàn bạc và tính toán chi tiết nhất.

Đơn cử như vợ chồng chị Thiên Trang đang có dự định tổ chức cưới tại Sài Gòn. Với dự trù ban đầu của cặp đôi là phần lễ và phần tiệc sẽ được làm chung trong một ngày. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp hơn của dịch bệnh, gia đình hai bên đã quyết định chỉ tổ chức phần lễ mà hoãn đi phần tiệc.

"Mình được cái may mắn là dù bị dính vào thời điểm dịch bệnh phức tạp nhưng chỉ phải tách ra làm lễ và tiệc riêng. Và gia đình hai bên đã thống nhất lựa chọn tổ chức phần lễ gọn nhẹ và hoãn phần tiệc lại. Mà không phải hoãn hoàn toàn như nhiều cặp đôi. Do lý do khách quan nên các bên tổ chức sự kiện đều hỗ trợ vợ chồng mình nhiệt tình và không hề thu thêm chi phí gì cả".

Và mới đây, để “kỷ niệm” tròn 10 ngày kể từ ngày cưới, chị Thiên Trang cũng đã chia sẻ 1 vài kinh nghiệm và chi phí của chính vợ chồng chị cho các dâu đang chuẩn bị cưới có cái nhìn toàn diện về các bước và khoản tiền cần có. Nếu cũng đang có dự định chuẩn bị cưới, cặp đôi có thể tham khảo ngay dưới đây.

1. Chụp ảnh pre-wedding

Ảnh pre - wedding là bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhật của các cặp đôi trước khi diễn ra lễ cưới, thường được thực hiện trước từ 1 đến 3 tháng. Tuỳ vào ngân sách và tài chính của các cặp đôi mà ảnh pre - wedding sẽ được thực hiện ở một địa điểm hoặc nhiều địa điểm khác nhau.

Với vợ chồng chị Thiên Trang, hai người đã chọn Đà Lạt là nơi thực hiện bộ ảnh này. Cụ thể:

- Gói chụp Đà Lạt: 16,9 triệu đồng

- Tăng size album (từ 30x30 lên 30x40): 1 triệu đồng

- Đổi chất liệu album lên giấy loại tốt: 1 triệu đồng

- In thêm 15 tờ (do chồng chị Thiên Trang cảm thấy album kích thước lớn mà chỉ 15 tờ cho khách khứa cảm giác hơi mỏng nên đã in thêm 15 tờ cho cân đối): 3,6 triệu đồng

- Tiền đi Đà Lạt (bao gồm tiền ăn, chơi, khách sạn 4 ngày 3 đêm của 2 vợ chồng và tiền ăn sáng + trưa ngày chụp cho ekip): 4,6 triệu đồng

Tổng chi phí: 27,1 triệu đồng

2. Sắm sửa

Với các cặp đôi, công tác sắm sửa đồ đạc, nội thất cho phòng cưới luôn tốn rất nhiều thời gian lựa chọn và cả tài chính. Từ giường ngủ, bàn trang điểm, tủ quần áo là những vật dụng cơ bản cần có cũng đã chiếm chi phí tới cả vài chục triệu đồng.

Theo chị Thiên Trang, hai vợ chồng chị cũng đã sắm đầy đủ các vật dụng cần thiết. Ngoài ra còn bổ sung thêm một vài thứ quan trọng khác.

- Tủ và bàn trang điểm: Hai món đồ nội thất này được vợ chồng đặt mua ở cửa hàng trên đường Ngô Gia Tự, là nơi chuyên bán đồ nội thất. Giá: 5,35 triệu đồng đã bao gồm tiền vận chuyển.

- Nệm chăn ga gối: Mua của hãng Aeroflow của Nhật, nằm siêu thích. Giá khi mua đúng đợt đang giảm giá là 14,3 triệu đồng. Với nệm, cặp vợ chồng lựa chọn cách mua trả góp, phí chuyển đổi là 321K.

- 2 gối hơi: 138K

- Chăn mỏng: 770K

- Bộ ga giường & ga gối cotton: 600K

Tổng chi phí: 21,62 triệu đồng

* Nữ trang

Nữ trang là một thứ không thể thiếu được trong mỗi đám cưới. Thường trước ngày cưới khoảng 1-2 tháng, cặp đôi nên bố trí thời gian để chọn nữ trang. Cũng nên tham khảo nhiều nơi để lựa chọn được mẫu ưng ý hoặc săn được các khuyến mãi hời.

- Cặp nhẫn cưới được vợ chồng chị Thiên Trang mua với giá: 17,5 triệu đồng

- Giày mặc áo dài: 200-300K

Tổng chi phí: 17,8 triệu đồng

3. Lễ gia tiên

Gói trang trí gia tiên cơ bản là 3.5 triệu/nhà, Tuy nhiên nhà gái đổi sang ghế Tiffany nên chi phí đã tăng thêm 1tr. Chị Thiên Trang đã đặt cho cả 2 nhà chung một đơn vị tổ chức nên được giảm 10% với tổng chi phí là 7,2 triệu cho phần này.

- Cặp long phụng bằng trái cây: 1,3 triệu đồng

- Thuê thêm bàn tròn (4 cho nhà trai và 1 cho nhà gái): 150K/bàn. Tổng chi phí là 750K

- Mâm quả: 5 mâm, gồm trà rượu đèn, trái cây, trầu cau: 105 quả, bánh su sê: 105 bánh, heo sữa quay 5kg. Trái cây và trầu cau toàn bộ đều tươi mới, bánh su sê ăn cũng khá ngon. Lưu ý cho các cặp đôi là su sê không được để quá 3 ngày. Tổng chi phí: 4,95 triệu đồng

- Làm móng cho dâu và mẹ: 604K

- Bưng quả nữ: 130K*5 bạn = 650K.

- Bưng quả nam: 140K*5 bạn = 700K

- Hoa cầm tay: 380K được giao đến tận nhà vào tối hôm trước đám cưới.

- Lì xì bưng quả: Tùy tâm.

- Trang điểm: Nếu đặt nguyên ngày cho lễ và tiệc là 3 triệu đồng. Còn riêng lễ/tiệc là 2 triệu đồng. Đặt trang điểm thêm cho mẹ cô dâu là 800K.

- Chụp phóng sự (2 máy) & quay phim truyền thống (1 máy): 10 triệu đồng.

- Xe hoa: Cặp đôi chọn xe hoa BMW 320i giá 2,9 triệu. Thêm 1 xe 29c Hyundai County giá 2,8 triệu đồng.

- Thiệp cưới: 4,4K/thiệp

Hiện tại, cặp đôi vẫn còn đang bảo lưu váy cưới (3 bộ), vest (2 bộ), hoa cầm tay. Vì chưa tổ chức tiệc nên vẫn còn treo cọc, chỉ mới lấy 1 bộ vest để chú rể mặc hôm lễ. Ngoài ra, thêm phần nhà hàng, cặp đôi cũng đã đặt cọc trước 50% số tiền tổ chức và đang được bảo lưu trong vòng 6 tháng.

Như vậy, tổng chi phí tổ chức và thực hiện cho phần lễ của cặp đôi được bật mí hết gần 100 triệu đồng. Bao gồm:

- Chụp ảnh pre - wedding: 27,1 triệu đồng - Sắm sửa: 39,42 triệu đồng - Lễ gia tiên: 31,48 triệu đồng

Ảnh: NVCC