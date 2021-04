NÓNG: Cặp vợ chồng nhập cảnh trái phép từ Campuchia nghi nhiễm COVID-19, An Giang họp khẩn

Ngày 15/4, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã có cuộc họp khẩn để bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Campuchia và trước tình hình 02 ca nghi nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép qua Cửa Khẩu Long Bình đã được cách ly ngay. Cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh chủ trì.

Hiện nay, tình hình đang căng thẳng hơn do dịch Covid-19 ở Campuchia đang ở mức nguy hiểm; theo thông báo từ Chính phủ Campuchia, Campuchia quyết định đóng cửa địa bàn Thủ đô Phnom Pênh và TP. Ta Khmau, tỉnh Kandal tạm thời trong thời gian 14 ngày, tính từ 00h00' ngày 15/4/2021 cho đến ngày 28/4/2021 trong ý định đảm bảo hiệu quả của việc quản lý sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong địa bàn Thủ đô Phnom Pênh và TP. Ta Khmau, tỉnh Kandal và ngăn chặn dịch bệnh này không cho lây lan đến các khu vực khác. Hiện, tổng số ca nhiễm đến nay là hơn 4.800 ca, trong đó liên quan "Sự kiện cộng đồng ngày 20/2" đã làm khoảng 4.300 người nhiễm.

Điểm họp trực tuyến tại huyện An Phú, nơi phát hiện 2 trường hợp nói trên.

Theo báo cáo của Đồn biên phòng Cửa Khẩu Long Bình và Chủ tịch UBND huyện An Phú: ngày 13/4 tại Khu trạm kiểm soát Cửa khẩu Khánh Bình, tổ công tác phát hiện 02 trường hợp ông D.D.Q và bà T.T.B nhập cảnh trái phép. 02 trường hợp này là vợ chồng về từ Phnom Pênh. Ngày 13/4, 02 trường hợp này được cách ly tập trung tại khu cách ly xã Khánh An. 02 trường hợp này được cho xét nghiệm test nhanh, kết quả CDC An Giang thông báo có 01 ca tên D.D.Q "nghi ngờ nhiễm Covid-19". Trước tình hình đó, Đội đáp ứng nhanh của huyện An Phú đã phối hợp Trung tâm y tế 02 xã Khánh An và Thị trấn Long Bình, tiến hành điều tra và cho cách ly ngay theo quy định các trường hợp tiếp xúc gần với các đối tượng nêu trên.

Theo báo cáo nhanh của CDC An Giang, 02 trường hợp được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có 01 tường hợp tên D.D.Q, nghi ngờ nhiễm Covid-19. Ngay sau đó, cả 02 trường hợp này được lấy mẫu gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả: nghi ngờ dương tính cả 2 trường hợp vào lúc 5h ngày 15/4/2021. Hiện, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã gửi mẫu nhờ viện Pasteur tham chiếu kết quả.

Giám đốc CDC An Giang Phạm Thanh Tâm cũng cho biết, hiện tại, sức khỏe cả 2 đối tượng ổn định, không có các triệu chứng về hô hấp: ho, sốt hoặc khó thở.

Giám đốc CDC An Giang Phạm Thanh Tâm đề nghị chuyển 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nêu trên về Trung tâm y tế huyện An Phú cách ly và điều trị.

Tiến hành phun khử khuẩn xe chuyên chở đối tượng, đồn biên phòng, trạm kiểm dịch y tế và phòng ở của trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nêu trên.

Phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhận định, An Giang có đường biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp với tỉnh Kandal và gần với Thủ đô Phnom Pênh.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự kịp thời của các lực lượng chức năng đã kịp thời cách ly ngay, khoanh vùng, truy vết kịp thời các trường hợp tiếp xúc gần liên quan 2 ca nghi nhiễm Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế xây dựng nhanh bệnh viện dã chiến tại Châu Thành để phục vụ tốt công tác cách ly, điều trị; tránh bị lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.