Cặp vợ chồng mạo danh bảo hiểm xã hội lừa người lao động trong dịch Covid-19

Chiều 13/4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cho biết, Cục đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an TPHCM triệu tập 2 nghi can mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động, có dấu hiệu để trục lợi bất chính.



Thuý Kiều tại cơ quan công an.

Danh tính các đối tượng nêu trên gồm: bà Ngô Thị Thúy Kiều và chồng là ông Lê Quốc Việt (cùng 30 tuổi, cùng quê ở Bình Định).

Thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo: lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều địa bàn tập trung các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà máy cơ sở sản xuất gặp khó khăn. Tình trạng trên dẫn đến việc công nhân một số nơi bị mất việc làm.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu, giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi. Tại Bình Dương, vợ chồng Kiều lập trang Facebook mạo danh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để rao mua sổ bảo hiểm xã hội.

Theo công an, vợ chồng Kiều và Việt đã lập tài khoản Facebook giả danh mang tên "Bảo hiểm xã hội Bình Dương" với nhiều dịch vụ như: "Thu mua sổ bảo hiểm giá cao", "Tư vấn bảo hiểm xã hội"... công bố thu mua nhiều sổ bảo hiểm của công nhân, người lao động. Thông qua trang "Bảo hiểm xã hội Bình Dương".

Theo đó, 2 nghi can đã mạo danh bảo hiểm xã hội Bình Dương và các số điện thoại đăng tải trên tài khoản Facebook này.

Lợi dụng khi công nhân, người lao động kẹt tiền hoặc ngại đến cơ quan bảo hiểm để làm thủ tục và nhận tiền thì liên hệ để bán sổ bảo hiểm xã hội cho vợ chồng Kiều và Việt.

Sau một thời gian ngắn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, công an đã triệu tập 2 nghi can để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với việc triệu tập các đối tượng, công an đã thu giữ hàng chục sổ bảo hiểm của các công nhân mà hai nghi can đã thu mua.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.