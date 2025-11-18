Cặp vợ chồng chi 3 tỷ xây nhà như cổ tích trên vùng núi Tuyên Quang: View triệu đô, 0 đồng rau củ

Bỏ phố về quê vẫn luôn là lựa chọn gắn liền với những mặc định như sống chậm, chữa lành, an nhàn,... Nhưng nếu chọn về quê sống, mua 3 ngôi nhà sàn cũ rồi tháo từng mảnh gỗ, gom đá xanh và ngói âm dương từ khắp nơi để dựng nên một căn nhà mới thì chắc chắn là không nhàn.

Ấy thế mà trò chơi Lego phiên bản đời thực này lại là hành trình của vợ chồng Lý Thị Chiến, sinh năm 1990, hiện đang sống ở xã Phú Linh, Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang). Và hơn hết, đây không chỉ là chuyện về quê xây nhà mà còn là cách cặp đôi tìm lại nhịp sống gần thiên nhiên, thoải mái cho con cái và tự tay tạo dựng tổ ấm theo ý mình.

Cuộc sống hàng ngày của Chiến sau khi về quê (Video: @xinh_hagiang)

Thanh lý shop thời trang, về quê chi 3 tỷ làm nhà

Chiến là người Tày còn chồng cô là người Kinh. Sau khi kết hôn, cặp đôi về sống ở Ninh Bình - quê chồng cô. Hai vợ chồng kinh doanh thời trang nữ, có cửa hàng khá lớn nên cũng có nguồn thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến Chiến gần như không có thời gian cho bản thân và gia đình. Vợ chồng cô còn trăn trở việc kinh doanh thời trang có thể không còn bền vững khi xu hướng online phát triển mạnh. Hơn nữa vì ở nhà mặt phố, các con nhỏ thiếu cũng thiếu không gian vui chơi nên vợ chồng bắt đầu nhen nhóm chuyện chuyển về quê, cụ thể là quê vợ.

Giống như nhiều người khác, lúc đưa ra quyết định này, vợ chồng Chiến cũng suy đi tính lại rất nhiều: “Vì chồng mình là con trai trưởng mà từ Ninh Bình lên Hà Giang (cũ) xa xôi. Mọi người còn nghĩ là do mình rủ chồng về quê nhưng thực tế thì ngược lại. Trong những dịp về quê ngoại, chồng mình từ lạ lẫm đến hoà đồng dần rồi yêu thích con người, nhịp sống nơi đây nên là người đề xuất chuyển về” .

Đến khi xác định sẽ về hẳn, cặp đôi không chia sẻ hay úp mở gì nhiều mà đùng đùng đăng thanh lý toàn bộ hàng hóa để nghỉ bán. Kết quả nhận về là phản ứng ngỡ ngàng và hoài nghi từ mọi người xung quanh: “Ôi nhà đấy làm sao mà lại nghỉ bán nhờ?” “Đang thấy buôn bán được mà hay là không ăn thua?”, “Ơ thấy khoe bán hàng nhiều đơn đông khách mà sao lại nghỉ? Nếu làm ăn được thật thì ai mà nghỉ?”, “Úi bây giờ mà về đấy thì đất đâu mà làm ruộng”,...

Chiến khi còn kinh doanh thời trang

Tháng 3/2024, vợ chồng Chiến chính thức chuyển về quê, bắt đầu cuộc sống mới từ việc mua lô đất 300m2 để xây nhà. Điều đặc biệt là ngôi nhà do chồng Chiến lên ý tưởng và thiết kế, được làm từ 3 căn nhà sàn cũ. Cặp đôi làm như vậy vì:

“Ngôi nhà này ngoài khu và sàn tầng 2 thì nguyên phần hiên và khuôn viên đều là gỗ nên tốn rất nhiều gỗ. Mà vợ chồng mình luôn giữ tinh thần bảo vệ núi rừng, cây cối, nên vợ chồng bàn nhau và quyết định mua nhà cũ về tháo ra lọc lấy gỗ cũ. Nhà gỗ này cũ nhưng khi tháo ra bào và chà lại thì những loại gỗ tốt để lâu năm có nét mộc mạc rất hợp với phong cách bọn mình xác định từ đầu” .

Trong quá trình làm nhà, các công đoạn và xử lý nguyên vật liệu còn lại cũng gặp nhiều khó khăn như ngói âm dương mua từ Cao Bằng, đá xanh vận chuyển về từ Thanh Hóa. Thời tiết địa phương lúc đó có mưa dài ngày, thợ ở bản chưa có nhiều kinh nghiệm nên mất nhiều thời gian, công sức và chi phí phát sinh.

Ngoài ra thời gian đầu về quê, Chiến đang mang thai em bé thứ 3 nên cô chỉ đồng hành cùng chồng được thời gian ngắn, sau đó về quê chồng sinh con, ở cữ.

Căn nhà trong thời gian thi công

Đến sát Tết Nguyên đán 2025 - tức là gần 1 năm sau, căn nhà mới hoàn thành. Nhà gồm 2 tầng: Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, được lát đá xanh tự nhiên; tầng 2 làm sàn gỗ, có 1 phòng thờ và 3 phòng ngủ. Khuôn viên bên ngoài, căn nhà có sân cỏ và những hành lang dài rộng, vừa tạo không gian rộng rãi cho các con vui chơi vừa làm nơi ăn tối, uống trà,...

Ước tính tổng chi phí mua đất và làm nhà rơi vào gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra cặp đôi cũng mua thêm đất để làm vườn, trồng rau và nuôi gà vịt.

“Hiện tại, ngoài để gia đình ở, bọn mình cũng hướng đến việc chuẩn bị sẵn không gian ăn ngủ miễn phí để bạn bè, khách quý, anh em dưới xuôi hoặc những đoàn thiện nguyện ghé Hà Giang, ghé bản làng có chỗ nghỉ ngơi lại” - Chiến tâm sự.

Ngôi nhà nằm giữa núi đồi thơ mộng

Đẹp và thoáng đãng

Toàn cảnh căn nhà sau khi hoàn thiện

Thu nhập giảm mạnh nhưng thấy hạnh phúc

Sau 1,5 năm từ khi quyết định về quê, cuộc sống của gia đình Chiến đã thay đổi rất nhiều và cái mà cô cảm thấy đáng giá nhất là có không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

“Nhà cửa luôn thoáng đãng, có sân cỏ để các con chơi sau giờ học, gia đình có không gian uống trà, ăn cơm ngoài trời, tận hưởng thiên nhiên. Thực phẩm thì sạch, rau củ quả tự trồng, gà vịt lợn mua từ dân bản theo mùa, không chất bảo quản. Hơn một năm nay, hầu như bọn mình không mua thực phẩm từ nơi khác nữa” - người mẹ trẻ kể.

Cuộc sống của Chiến và gia đình thay đổi hoàn toàn

Về sức khỏe , cả gia đình Chiến đều thấy tốt hơn. Các bệnh tuổi già bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường của mẹ chồng cô ít hơn; con cái có đề kháng tốt, ít ốm vặt; bản thân vợ chồng Chiến dù dãi nắng dầm mưa làm vườn nhưng lại thấy khỏe mạnh hơn hẳn so với khi ở phố.

Về chuyện học hành của con cái , Chiến cho biết hàng ngày các con đi học, có cả trường bán trú, được nhà nước hỗ trợ. Dù chuyển lên vùng cao và bận rộn công việc ổn định cuộc sống nhưng vợ chồng cô vẫn cố gắng cân bằng để kèm con học vào buổi tối, cho con dùng ứng dụng học tiếng Anh, tham gia các cuộc thi online như Trạng Nguyên,… để con không bị thụt lùi so với nhịp học ở thành phố.

Về cuộc sống hàng ngày , cặp đôi có quan điểm sống ở quê không có nghĩa là sống khổ, sống thiếu thốn: “Bọn mình vẫn giữ chất lượng cuộc sống cho gia đình, đảm bảo chất lượng ăn uống, tiện nghi cần thiết, không để cuộc sống đi xuống. Bởi vì ai cũng mong muốn con cái và gia đình luôn tốt hơn, đi lên, chứ không phải bỏ phố về quê là phải chịu thiệt thòi” .

Thực phẩm sạch nhà trồng, 0 đồng nhưng 100% dinh dưỡng

Về chi tiêu , Chiến cảm thấy cuộc sống ở quê không tốn kém nhiều như khi ở phố thị. Song song với đó, nguồn thu của gia đình cũng giảm rõ rệt so với khi còn kinh doanh thời trang.

“Trước đây bọn mình có cửa hàng khá lớn, nguồn thu ổn định. Khi về quê, vừa làm nhà gần một năm, vừa bắt đầu kinh doanh lĩnh vực mới là dược liệu sạch, thu mua từ người dân trong bản làng để bán nên thời gian đầu rất khó khăn. Nhìn chung thu nhập giảm nhiều, dù nỗ lực nhiều nhưng có những ngày chỉ 2 - 3 đơn hàng” - Chiến cho biết.

Tuy nhiên vạn sự khởi đầu nan, 2 vợ chồng Chiến không bỏ cuộc mà xem đó là động lực để cố gắng hơn. Hiện tại, nhờ được kinh nghiệm kinh doanh trước đó, lợi thế nguồn dược liệu địa phương và các chia sẻ về chuyện bỏ phố về quê viral trên MXH mà lượng đơn hàng đã tăng lên.

“Bọn mình rất vui khi công việc dần tốt hơn đồng thời giúp bà con xung quanh có thêm nguồn thu nhập. Dù đó chỉ là những con số nhỏ thôi nhưng cảm giác mình đang làm việc có ích cho mọi người” - Chiến chia sẻ.

Vợ chồng cô trồng rau, nuôi gia cầm tăng gia sản xuất

Nhìn lại chặng đường đã qua, dù nhiều khó khăn và nhiều thứ không đi đúng dự định ban đầu nhưng vợ chồng Chiến chưa từng thấy luyến tiếc cuộc sống phố thị: “Hơn 1 năm sống ở đây, so với nhịp sống thời trang ở phố - nơi đầy đủ tiện nghi, con cái có mọi thứ sẵn, mọi thứ sạch sẽ, sáng sủa - bọn mình chưa bao giờ hối hận. Dù vất vả nhiều, cực nhọc rất nhiều nhưng bọn mình chỉ thấy vui và trân trọng, bởi đã xác định rõ hướng đi và đang từng bước thực hiện những gì mình hướng tới”.

Cuối cùng, Chiến tin rằng bỏ phố về quê không phải là con đường dễ dàng, mà đầy thử thách và bất ngờ, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, tinh thần vững vàng và khả năng thích nghi với môi trường mới. Nếu xác định rõ mục tiêu, giữ quyết tâm, có kinh nghiệm và người đồng hành, bạn sẽ vượt qua khó khăn.

“Nếu có ước mơ, có định hướng, có quyết tâm, hãy làm ngay. Mỗi người chỉ sống một lần duy nhất, nếu hôm nay không dám thử, ngày mai cũng không làm thì sẽ để lại hối tiếc vì đã không dám thay đổi, không dám bước ra khỏi vùng an toàn” - Chiến nhắn gửi.

Những chiếc view "triệu đô" xung quanh nhà

(Ảnh: Xinh Hà Giang)