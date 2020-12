Cặp vợ chồng bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt xây ngôi nhà tít sâu trong hủm đất ai trông thấy cũng can ngăn, đến khi lên hình thì lại phải thốt lên “không thể tin nổi”

Chọn mảnh đất heo hút, ai trông thấy cũng can

Điều khác biệt là Triều yêu Sài Gòn và rất mê công việc của mình. Triều cũng khẳng định không gọi đây là nghỉ hưu sớm vì Triều chọn cuộc sống hiện tại này là phải lao động chân tay, dùng trí óc nhiều hơn khi làm công ăn lương…

Từ khi còn là cô sinh viên ở Đà Lạt tình yêu với mảnh đất này có phần đã thấm vào cô từ lúc nào không hay. Cơ duyên để cho Triều sau bao năm lại quay lại Đà Lạt sinh sống là vì cậu em trai kiến trúc sư đã lập nghiệp trên đất này. Những lần lên thăm em càng khiến Triều có ý định quay trở lại Đà Lạt để tạo dựng 1 khu vườn cho riêng mình, để được hít hà căng bầu ngực hơi thở của thiên nhiên, tự tay trồng từng khóm cúc, gốc hồng, trồng thêm cây cối xanh tươi quanh góc bếp, góc phòng.

Triều không chọn cuộc sống trồng rau nuôi gà đơn thuần mà cũng xây cho mình 1 sự nghiệp kinh doanh riêng để đủ sống cùng niềm hạnh phúc mỗi ngày.

Triều cũng không gọi đây là 1 phi vụ làm ăn bởi cuộc sống an yên nhẹ nhàng vui vẻ mỗi ngày, được làm những điều mình thích, có thu nhập đủ sống là điều cô thích. Vợ chồng cô chọn kinh doanh homestay, có 1 nơi xinh đẹp để ở, có phần phòng thừa để kiếm tiền và hưởng niềm vui mỗi ngày. Để bé Khế có chỗ chơi lang thang nơi có những giọt nắng vàng, có mùi hương hoa cỏ. Một cuộc sống khác phố thị chật chội nơi Triều đã từng ở trước đây.

Mảnh đất vợ chồng Triều chọn lúc đầu đến như rừng, cây cao ngút đầu, trông như 1 cái hủm lớn, đất đai chẳng bằng phẳng gì, dựng nhà hay làm gì cũng khó. Nghĩ lại đến giờ Triều vẫn thấy mình liều. Bởi khi chưa mua được đất nhưng cô đã bán căn nhà Sài Gòn để chuẩn bị sẵn vốn, có đất là đặt cọc và bắt tay ngay vào khởi nghiệp.

Triều không để tiền nằm im nên mang đi chơi chứng khoán, cho đến khi... lỗ mấy chục triệu thì chọn được đất. Trời thương sau bao lâu lăn lộn, mảnh đất ngay gần homestay cậu em đang làm mà Triều thường đi qua ngắm nghía và mơ mộng cuối cùng người ta cũng bán. Chị bán đất cũng dễ thương, tính 1 tháng phải trả đủ tiền, nhưng ngoài tiền sẵn có còn phải vay ngân hàng, mà ngân hàng lúc đó chưa giải ngân kịp nên xin khất chị chủ trả chậm mười mấy ngày chị cũng cho.

Thế nhưng cha mẹ Triều từng nhìn thấy mảnh đất um tùm, hẻo lánh con gái chọn mà thót tim. Nhiều người cũng lo lắng ngăn cản khi đang yên ổn lại bỏ Sài Gòn để về chọn mảnh đất heo hút, đèn đường còn chưa có, đường đi cũng không thuận tiện gì để đầu tư. Cha mẹ Triều vẫn khuyên con đừng từ bỏ Sài Gòn, đừng từ bỏ công việc đang ổn để đến 1 nơi như thế, con cái còn nhỏ lỡ trượt chân té ngã. Nhưng Triều vẫn quả quyết nghe theo tiếng nói của chính mình, cái Triều nhìn thấy là hình ảnh phía sau, ngôi nhà trong mơ Triều đã từng tưởng tượng ra...

Cô nhân viên văn phòng vốn điệu đà, chải mi, chuốt mí giờ thì thế nào cũng được, chọn những bộ quần áo đơn giản dễ mặc nhất để xắn tay bốc đất làm vườn. Sau những tháng ngày lăn lộn, đôi lúc mặc bộ đầm điệu ngồi tận hưởng thực sự thành quả của mình như du khách hoặc “thiền” trong khu vườn nhà mình cũng là niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Đây không phải... 1 cuộc chạy trốn để hưởng sự an nhàn

Tuy nhiên, chẳng phải như người ta nhìn thấy để có 1 khu vườn với cúc họa mi ngập lối và căn nhà xinh đẹp nên thơ hết mức như hiện tại là sẵn có. Đó là những ngày xắn tay làm lụng ngày đêm, chăm từng góc nhà, xắn quần làm từng công trình nhỏ tới lớn.

Triều nhớ, lúc làm nhà vào mùa mưa, mưa đổ nước xuống như thác. Lúc chở gỗ về làm nhà vào đúng thời kỳ Đà Lạt ngập lụt đỉnh điểm, cảm giác tuyệt vọng với xe gỗ ngập trong nước đến mức phát khóc.

Là những khóm cây tự tay chăm sóc từng li từng tí. Là những lúc đi mua cây mải miết quẹo lựa đến mức ngẩng lên đã 9h tối, đường về nhà thì hun hút không bóng người, cũng chẳng có đèn đường. Thế nhưng, cực nhọc đến độ chồng tự tay xẻ gỗ đóng nội thất, vợ tự tay thiết kế và làm từng góc vườn, mồ hôi đổ xuống, quên cả ăn, nhưng cũng có niềm vui xưa nay chưa bao giờ hai vợ chồng được hưởng.

Nhiều người bảo những kẻ bỏ phố về quê là những kẻ chạy trốn, nhưng cô chủ này không cho rằng như vậy. Bởi từ ngày quyết định thay đổi cuộc sống, là sự mạo hiểm, là những lăn lộn suy nghĩ, là mồ hôi chảy đầm đìa, là hy sinh 1 cuộc sống ổn định sẵn có với mức lương 40 triệu cho cả 2 vợ chồng, 1 ngôi nhà sẵn có đủ để sống ở Sài Thành, yên ổn cuối tháng nhận lương mà không phải quá bon chen vất vả để chọn bắt đầu làm lại.

Mơ cuộc sống yên bình là sự thật nhưng tham vọng của Triều hơn thế nên mới từ bỏ sự ổn định để tìm một cuộc sống khác. Số tiền mà vợ chồng Triều đầu tư là 5 tỷ, trong đó 4 tỷ tiền đất, 1 tỷ tiền làm nhà. Khó khăn là điều dễ nhìn thấy, nếu 1 trong 2 người vẫn đi làm thì nguồn kinh phí vẫn có ổn định, không lo nếu homestay lỡ vắng khách thì chết đói. Nhưng có cách nào khác đâu ngoài việc phải liều lĩnh, không làm sao biết thất bại hay thành công...

Cô nhân viên làm sale bất động sản yểu điệu thục nữ, lên Đà Lạt bỏ tất cả để xắn quần cuốc đất, trông con, trồng cây. Chồng Triều thì cũng đội thợ lo xây dựng ngôi nhà, khó khăn nhiều không kể xiết, tiền bạc cũng dồn hết cả vào. Tham vọng ấy là gì? Là 1 cuộc sống gần gũi thiên nhiên, có sự an yên của sự thư thả và những giọt mồ hôi cay nồng. Triều thích cuộc sống này vì nó không bị bó buộc bởi thời gian theo khuôn khổ, có thể làm theo cảm hứng của mình, thiết kế ngôi nhà và thiết kế luôn cuộc đời mình theo cách mình muốn.

Khó khăn có thật nhưng lại có phần may khác là em trai Triều lại làm kiến trúc sư, kinh nghiệm làm homestay từ những ngày đầu Đà Lạt có khái niệm này. Triều cũng đã có thời gian làm quản lý homestay cho cậu em nên đường đi nước bước cũng không hẳn lạ lẫm.

Những ngày đầu chỉ có tiền ra không có tiền vô cũng nản nhưng đó là điều Triều cũng đã lường trước. Cũng may nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, lâu lâu nhìn căn nhà mơ ước dần hình thành cũng hạnh phúc ngất ngây.

Sau thời gian 6 tháng thì ngôi nhà tưởng tượng đã có hình hài, vì Trúc lo phần nhà, Triều lo phần cây cối nên cùng 1 lúc hoàn thiện là nhà đã ngập cúc họa mi, nhà cũng bao phủ màu xanh của cây cối. Với nhiều người nó đã đẹp ngoài sức tưởng tượng, nhưng Triều thì tủm tỉm “vẫn chưa xong đâu”.

Hô biến “hủm đất” ai trông thấy cũng phải lắc đầu thành ngôi nhà mơ ước với những góc check in thần thánh

Đầu năm 2020 homestay đã có diện mạo xinh đẹp, đủ để đón khách. Nhưng cùng lúc đó dịch bệnh ập đến, người làm du lịch lao đao và homestay mới của Triều cũng không là ngoại lệ. Lúc này, khó khăn về tài chính là thật vì tiền vay nợ ngân hàng có, 2 vợ chồng không có lương, đầu vào chưa có. Mọi chuyện không được như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, không thu được tiền vào họ liền mạnh tay đầu tư tiếp, đợi đợt “bung lụa” thứ 2.

Họ lại tiếp tục “chơi lớn” đầu tư hạng mục quán cafe và làm thêm những công trình nhỏ khác để hoàn thiện ngôi nhà 1 cách chỉn chu hơn. Thời gian dịch bệnh diễn ra nhiều người phải nghỉ làm ngồi chơi, nhưng vợ chồng cô vẫn bận rộn với việc làm cho ngôi nhà trở nên ấn tượng hơn.

Đến khi ngôi nhà hoàn thiện “lần thứ 2” thì ai trông thấy cũng phải trầm trồ. Cái hủm đầy cây ấy giờ đã thành một ngôi nhà đẹp như mơ với nhiều góc check in thần thánh. Nó trở thành homestay, thành quán cafe mới nổi ở Đà Lạt vì những góc chụp hình không đâu có, lãng mạn và đậm đặc chất Đà Lạt.

Chính bản thân Triều cũng phải thốt lên: “Nhìn lại những gì mình đang có cũng có lúc như giấc mơ, bước lên cầu thang, góc nhà này mình đã thấy như trong mơ. Giá đất Đà Lạt lên gấp 4-5 lần so với lúc mình mua cũng chưa làm mình vui bằng hình hài ngôi nhà hiện tại. Mình không bán nhà nên không tính độ lời lãi nhưng biết là nếu quyết định muộn hơn có lẽ sẽ khó có thể thực hiện được ước mơ hơn. Thêm nữa, nếu không quyết tâm bỏ sự an toàn của hiện tại thì mình vẫn ở Sài Gòn, vẫn vị trí đó chưa thăng cấp, thăng chức, ước mơ vẫn còn nguyên trong kế hoạch. Hiện tại dù chưa mang lại cho mình thu nhập khủng nhưng mình đã có được cái gì đó rất đáng giá của riêng mình và cảm thấy hạnh phúc lắm”.

Hiện tại homestay của Triều khiến khá nhiều khách du lịch và ngay cả cư dân Đà Lạt cảm thấy ấn tượng. Vợ chồng cô chủ thì đôi lúc nhìn lại vẫn tưởng là giấc mơ. Có những ngày tỉnh dậy việc đầu tiên Triều làm không phải đánh răng rửa mặt, hò hét con ăn sáng nữa mà là… ngắm cây.

Dù hiện tại ngôi nhà đẹp 1 cách hoàn hảo, đây được coi là địa điểm đẹp ở Đà Lạt với những góc check in thần thánh, là nơi nghỉ chân ở Đà Lạt rất ấn tượng, nhưng dự định của Triều vẫn còn nhiều. Cô định làm 1 phòng tập yoga thiên nhiên để cho những người phụ nữ có tâm trạng cần được thư giản sẽ lên đây tập yoga, hái rau ở vườn, tự nấu ăn để tìm lại sự an yên trong tâm hồn. Triều sẽ chỉ lấy 1 mức phí rất nhỏ để họ không cảm thấy ngại ngần. Triều cũng định xây 1 thư viện đọc sách để các gia đình tới nhà uống cafe, cha mẹ chụp ảnh check in, chuyện trò thì con cũng có không gian đọc sách miễn phí.

Triều cười bảo: “Nói không nhớ tiếng ting ting hàng tháng, không nhớ tiệc party cuối năm, không nhớ hàng quán Sài Gòn, không nhớ mỗi sáng lên đồ đẹp tới công sở thì không phải đâu. Nhưng mà mình biết tất cả đều có cái giá của nó và cuộc sống này đang hơn cả mong đợi ấy chứ. Giờ nhiều khi không có tiền nhưng vẫn vui được, thiên nhiên cỏ cây hoa lá xung quanh như ôm lấy mình. Nhìn Khế nô đùa trong khu vườn, thấy chồng mặc quần rách làm vườn cũng vẫn yêu”.