CẬP NHẬT: Trần My livestream trình bày sau vụ xô xát với Trang Nemo, gần 100k người đang hóng!

Vụ xô xát giữa Trần My và Trang Nemo vẫn đang tiếp tục thu hút của dân mạng. Đến tối nay (17/1), Trần My đã lên sóng để giải thích mọi chuyện.

Trần My cho biết sau khi đồng ý đến gặp Trang Nemo "3 mặt 1 lời" đã nhờ một người chị tên S. đi cùng. Tuy nhiên vì lý do riêng, S. đã nhờ K. (chị áo trắng) đi cùng My. Vì vậy, Trần My còn tiết lộ thêm rằng mình và người chị áo trắng không thân thiết nhưng cũng không phải là không quen biết.

Ban đầu người này đứng ở ngoài để chờ chở My về nhưng thấy My bị ép nói chuyện hàng giả - hàng thật nên K. đi vào. Vì vậy Trần My nhận hết tất cả mọi lỗi lầm của mình: "Ai trách em, em xin nhận lỗi hết luôn. Lẽ ra người bị đánh là em. Lúc đó em bị bất lực á mọi người. Em sợ với cũng không biết làm thế nào em sai hoàn toàn".

Trần My livestream tối 17/1

My cũng liên tục gửi lời xin lỗi đến người chị tên K. và cho rằng mình mang ơn: "Chị K. bị đánh là do em hết, do chuyện em gây ra. Mọi người nghĩ em diễn hay em gài thế này thế kia thì không phải đâu, em rất sợ đó". Trần My cũng khẳng định rằng không có chuyện 2 bên liên thủ tạo drama để kinh doanh.

Hiện tại đã có gần 100k người đang xem livestream của Trần My.

Ảnh chụp màn hình