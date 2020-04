Cập nhật thời gian tuyển sinh của một số trường đại học năm 2020, có trường lùi đến tháng 10

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến việc phải lùi thời gian kết thúc năm học 2019-2020, kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học năm nay. Mới đây, một số trường đã thông tin về thời gian tuyển sinh như sau:

Trường đại học Bách khoa Hà Nội

Năm 2020, ngoài phương thức xét tuyển dựa trên kết quả THPT quốc gia và xét tuyển thẳng, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội còn tổ chức kỳ thi riêng mở thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp theo học trình độ Đại học chính quy của trường.

Theo đó, kỳ thi riêng do trường tổ chức sẽ mở thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp theo học trình độ ĐH chính quy, nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng giảng dạy của trường.



Thí sinh là học sinh THPT trên toàn quốc dự vòng sơ tuyển theo kết quả học tập tại bậc THPT, sau đó làm bài thi được thiết kế phù hợp trình độ THPT, có tính phân loại. Mục tiêu bài thi nhằm kiểm tra kiến thức, năng lực của học sinh.

Thời điểm tổ chức, dự kiến tổ chức thi của ĐH Bách khoa Hà Nội từ ngày 20 đến 26/7.

Nhiều trường thông báo lùi thời gian tuyển sinh đại học và sau đại học 2020 do dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định lùi thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2020. Thời gian tổ chức thi đợt 1 được lùi đến ngày 20 và 21/6, đợt 2 lùi đến ngày 17 và 18/10. Các đơn vị thành viên có thể đăng ký tuyển sinh 1 hoặc 2 đợt trong năm và báo cáo ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày 10/4.

ĐH Ngoại thương Hà Nội

ĐH Ngoại thương cho hay khi kỳ thi THPT quốc gia được lùi sang tháng 8, các kế hoạch tháng 3 và 4 của trường sẽ được chuyển sang tháng 5 và 6.

Phương thức tuyển sinh dành cho trường chuyên cũng được điều chỉnh sang tháng 7, trong khi phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT quốc gia sẽ lùi tịnh tiến so với thời gian thi vào tháng 8 của Bộ GD&ĐT.

Trước đó một số trường cũng thông tin về lịch tuyển sinh. ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết có phương án điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để phù hợp với lịch chung do Bộ GD-ĐT công bố. Theo công bố trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra 2 đợt. Đợt 1 vào ngày 29/3 tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Đà Nẵng và Nha Trang. Đợt 2 diễn ra vào ngày 5/7 tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Nha Trang.

Ngoài ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều trường đại học khác cũng quyết định điều chỉnh, lùi thời gian thi đánh giá năng lực. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dự kiến tổ chức 2 đợt thi tuyển đầu vào trong tháng 7 và tháng 8.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng sẽ dời lịch thi đánh giá năng lực.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dự kiến tổ chức thi vào ngày 12/7. Tuy nhiên do những thay đổi trong khung thời gian năm học 2019-2020 nên trường cũng sẽ dời lịch thi.