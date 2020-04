Cập nhật dịch COVID-19: Tổng số ca mắc bệnh trên toàn cầu vượt 2.1 triệu, Mỹ ghi nhận xấp xỉ 30.000 ca nhiễm mới trong ngày, Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc

Đến 6h sáng ngày 17/4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới, số ca nhiễm hiện tại là 268, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7% và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Trong vòng 24h qua, thế giới đã ghi nhận thêm 94.285 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.955 người tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu vượt 2.180.617 triệu người, trên 145.429 ca tử vong. Số ca bệnh nhân đã hồi phục là 546.777, trong khi đó vẫn còn 56.602 trường hợp nghiêm trọng cần chăm sóc đặc biệt.

Trước tình hình chưa dịch bệnh còn nhiều phức tạp, nhiều nước đồng loạt kéo dài thời gian giãn cách xã hội hoặc phong tỏa. Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Một nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ của người đàn ông trong quá trình sàng lọc từ cửa đến cửa trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 tại khu định cư không chính thức của Jika Joe tại Pietermaritzburg, Nam Phi, ngày 16 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Rogan Ward

Châu Mỹ: 791,460 người dương tính với SARS-CoV-2 và 39.725 người tử vong

Trong vòng 24h qua, châu Mỹ chứng kiến số người nhiễm mới là 35.600 và tử vong mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19 là 2.637 người.

Mỹ ghi nhận xấp xỉ 30.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua

Tại Mỹ, với 677.056 ca nhiễm và 34.580 ca tử vong, Mỹ tiếp tục là nước có số ca mắc và tử vong liên quan đến dịch Covid-19 cao nhất thế giới. Trong vòng 24h qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.137 ca tử vong và 29.053 bệnh nhân mới.

Còn tại tiểu bang New York, trung tâm dịch của nước Mỹ, số liệu báo cáo cho thấy trong ngày 16/4, tiểu bang này đã có thêm 606 bệnh nhân tử vong vì Covid-19, ít hơn 146 ca so với 1 ngày trước đó, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 12.192 người. Số người nhập viện trung bình trong 3 ngày qua đã giảm 2%.

Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tại tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất này đến ngày 15/5 bởi ông cho rằng chỉ khi nào số ca nhiễm giảm nhiều nữa thì mới có thể nới lỏng lệnh phong tỏa tại bang này.

Bảy tiểu bang vùng Đông Bắc đã kéo dài thời gian ngừng hoạt động cho đến ngày 15 tháng 5 để ngăn chặn đại dịch. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch và chuẩn bị công bố các khuyến nghị để bắt đầu nới lỏng việc phong tỏa ở các bang ít chịu ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ.

Một nhân viên y tế vẫy tay chào một người lái xe máy sau khi thử nghiệm một người trẻ tuổi cho COVID-19 tại một địa điểm thử nghiệm coronavirus của Bệnh viện Quốc gia Trẻ em lái xe (lái xe) tại Đại học Trinity, Washington. (Ảnh AP / Andrew Harnik)

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Canada lên tới gần 30.000

Tại Canada, theo số liệu báo cáo của worldometers.info, nước này có 29.929 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.191 ca tử vong. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận định phải mất nhiều tuần nữa trước khi biên giới giữa Canada và Mỹ có thể được mở cửa trở lại.

Brazil ghi nhận hơn 30.683 trường hợp nhiễm Covid-19

Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta cho biết hôm thứ Năm (16 tháng Tư), ông đã bị Tổng thống Jair Bolsonaro sa thải. Mandetta đã đưa ra thông báo trên Twitter sau cuộc gặp với Bolsonaro tại dinh tổng thống ở thủ đô Brasíc. Bác sĩ ung thư Nelson Teich là người được nhắc đến để thay thế Mandetta, theo một số phương tiện truyền thông Brazil.

Brazil, quốc gia lớn nhất ở Nam Mỹ với dân số 210 triệu người, đã ghi nhận gần 1.947 trường hợp tử vong và hơn 30.683 trường hợp nhiễm Covid-19.

Châu Âu: 1.015.507 trường hợp mắc Covid-19 và 92.224 ca tử vong, hơn 275.293 bệnh nhân đã phục hồi

Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận thêm 44.750 trường hợp mới mắc Covid-19 và 3.905 ca tử vong mới.

Italy: Trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tăng

Số ca tử vong do dịch COVID-19 ở Italy tăng thêm 525 vào thứ Năm (16 tháng Tư), giảm so với 578 ngày hôm trước, nhưng số ca mắc mới đã tăng nhanh lên 3.786 so với 2.667 trước đó. Như vậy, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21 tháng 2 đã tăng lên 22.170, cao thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Số trường hợp được xác nhận chính thức đã tăng lên 168.941, cao thứ 3 toàn cầu sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

Trong suốt gần một tháng, Italy đã chứng kiến một tình cảnh khủng khiếp khi là quốc gia có nhiều ca tử vong do COVID-19 nhất trên thế giới – vượt xa Trung Quốc. Nhưng hiện tại các bác sĩ Italy đang hy vọng biến nỗi đau của đất nước mình thành một lợi thế trong điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Theo kênh CNN, y tế nước này đang đặt hy vọng vào việc sử dụng huyết tương của những người mắc COVID-19 đã hồi phục để giúp cứu những bệnh nhân nặng đang điều trị trong bệnh viện hiện nay.

Nhân viên y tế chuẩn bị kiểm tra một nhân viên NHS khi lái xe qua cơ sở thử nghiệm NHS COVID-19 tại Hopwood Hall College ở Rochdale, Greater Manchester. (Ảnh: AFP / Anthony Devlin)

Nước Anh gia hạn các biện pháp cách ly trong ít nhất 3 tuần nữa

Do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp, Nghị viện Anh ngày 16/4 đã phê chuẩn các kế hoạch cho phép Hạ viện họp trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử 700 năm tồn tại. Ngoài ra, Chính phủ Anh dự kiến thông báo quyết định kéo dài yêu cầu giãn cách xã hội trong ngày 16/4. Theo đó, Anh gia hạn biện pháp này trong ít nhất 3 tuần nữa vào thứ Năm (16 tháng Tư), người Anh được yêu cầu ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đã cướp đi hơn 138.000 sinh mạng trên toàn cầu.

Vương quốc Anh có số người chết chính thức liên quan đến Covid-19 cao thứ 5 trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Ý, Tây Ban Nha và Pháp là 13.729 người. Tổng số ca mắc bệnh là 103.093.

Tây Ban Nha: Sự gia số ca tăng tử vong và mắc bệnh đã chậm lại trong 2 tuần qua

Số người chết do Covid-19 tại Tây Ban Nha đã tăng vọt 19.315 vào thứ Năm (16 tháng Tư) với 503 trường hợp tử vong mới. Sau gần 5 tuần bị cách ly, sự gia tăng tử vong và mắc Covid-19 tại quốc gia này đã chậm lại trong 2 tuần qua, với các trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua là 4.289, nâng tổng số người nhiễm bệnh lê 184.948, cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Pháp: Số người chết vì Covid-19 lên tới gần 18.000

Số người chết theo báo cáo của Pháp do nhiễm Covid-19 đã tăng lên 18.000 vào thứ Năm (14 tháng Tư), nhưng một số dữ liệu cho thấy sự lây lan của virus đã được ngăn chặn sau khi lệnh phong tỏa được áp dụng trong 1 tháng, các quan chức cho biết. Trong một cuộc họp báo Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng, cho biết số người trong bệnh viện đã giảm trong ngày thứ 2 và tổng số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm trong ngày thứ 8 liên tiếp.

Nhưng ông Salomon cho biết hệ thống y tế của Pháp vẫn đang bị căng thẳng rất lớn và điều quan trọng là các công dân Pháp tiếp tục tuân thủ việc ở nhà cho đến ngày 11 tháng 5.

Cho đến hiện tại, nước Pháp là nước đứng thứ 4 thế giới với 165.027 người dương tính với SARS-CoV-2 và 17.920 ca tử vong.

Lính cứu hỏa của bộ phận Herault thu thập các mẫu từ nhân viên để sàng lọc COVID-19 tại một nhà nghỉ hưu ở Frontignan, miền nam nước Pháp. Pascal GUYOT / AFP

Châu Á: 345.970 trường hợp mắc bệnh và 12.426 ca tử vong liên quan đến Covid-19, 165.739 người đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, châu Á chứng kiến thêm 12.727 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 và 358 ca tử vong mới do virus này.

Trung Quốc hiện đứng thứ 7 trong danh sách các ổ dịch của thế giới. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới trong ngày 15/4, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 82.341. Không ghi nhận thêm ca tử vong mới nào, số người chết do dịch Covid-19 tại Trung Quốc hiện tại vẫn là 3.342 người.

Trong vòng 24h qua, Singapore tiếp tục có số ca mắc COVID-19 mới nhiều nhất khu vực trong ngày thứ 3 liên tiếp (728 người), trong khi Indonesia tiếp tục là nước có số ca tử vong trong ngày nhiều nhất với 27 ca mới.

Cho tới hiện tại, Singapore có 4.427 người mắc bệnh và 10 người tử vong, trong khi đó, Indonesia có 5.516 người mắc bệnh và 496 người tử vong.

Theo thống kê của worldometer, tính tới ngày 16/4/2020, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 22 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước tăng lên thành 10.635 người và 230 người đã chết. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Hàn Quốc duy trì được số ca nhiễm mới dưới ngưỡng 30 người.

Ngày 16/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong nỗ lực nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, chính quyền các tỉnh, thành sẽ có quyền yêu cầu các trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa cho đến hết kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, tức là ngày 6/5 tới. Đây là lần đầu tiên tình trạng khẩn cấp toàn quốc về dịch bệnh được ban bố ở Nhật Bản. Hiện tại, Nhật Bản báo cáo số người mắc Covid-19 tại quốc gia này là 9.231 người, trong đó 190 người đã không qua khỏi.

Theo Reuters, Channelnewasia