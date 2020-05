Bản tin lúc 6h ngày 17/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay đã 31 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện chỉ còn gần 10.000 người đang cách ly phòng chống dịch.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn còn phức tạp, căng thẳng. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 17/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 95.579 ca mắc bệnh và 4.231 ca tử vong mới.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 4.716.988 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 312.385 ca tử vong. Đại dịch COVID-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.810.078 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch giảm xuống còn 44.831 và 2.594.525 người đang phải điều trị tích cực.

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới, tiếp đến là Tây Ban Nha, Nga, Anh và Italy. Brazil vượt qua Italy và Tây Ban Nha trong các trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận. Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt Trung Quốc.

Một phụ nữ đeo khẩu trang đang ngồi chờ xét nghiệm axit nucleic ở Vũ Hán, thành phố Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 16 tháng 5 năm 2020, ảnh: REUTERS

Mỹ: Các trường hợp COVID-19 mới ở New York đến từ những người rời khỏi nhà

Tại Mỹ, tính tới 6 giờ ngày 17/5 (giờ Việt Nam), Mỹ có tổng cộng 1.503.684 ca mắc COVID-19, trong đó 89.454 ca tử vong.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết hôm thứ Bảy (16/5), các trường hợp mắc COVID-19 mới được xác nhận của tiểu bang chủ yếu đến từ những người rời khỏi nhà để mua sắm, tập thể dục hoặc giao tiếp, thay vì từ những người lao động thiết yếu. "Người đó bị nhiễm bệnh và đến bệnh viện hoặc người đó bị nhiễm bệnh và về nhà, lây nhiễm cho những người khác tại nhà", Cuomo nói.

Dữ liệu của tiểu bang này cho thấy số trường hợp mới trên toàn tiểu bang đã dao động trong khoảng từ 2.100 đến 2.500 mỗi ngày. Vào thứ Bảy, số trường hợp mới giảm xuống còn 2.419, từ 2.762 vào thứ Sáu.

Số ca mắc COVID-19 tại Brazil vượt qua Italy và Tây Ban Nha

Các trường hợp được xác nhận của Brazil liên quan đến COVID-19 đã tăng vào thứ Bảy vừa qua so với Tây Ban Nha và Italy, nơi từng là tâm điểm của đại dịch, khiến Brazil bùng phát lớn thứ tư trên thế giới, theo số liệu chính thức.

Bộ Y tế Brazil thông báo đã có 14.919 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh mới trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số lên tới 233.142, đứng sau Hoa Kỳ, Nga và Vương quốc Anh. Phó tổng thống Brazil, Hamilton Mourao, đã trải qua cuộc kiểm tra COVID-19 và bị cách ly tại nơi cư trú của ông vào thứ Bảy, sau khi một công chức gần ông tuần trước đã thử nghiệm dương tính.

Người bản địa từ cộng đồng Parque das Tribos khóc thương bên cạnh quan tài của tù trưởng Messias, 53 tuổi, thuộc bộ tộc Kokama đã chết, ở Manaus, Brazil, vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. (Ảnh: AFP / Michael Dantas)

Slovenia là nước đầu tiên ở châu Âu tuyên bố hết dịch COVID-19

Trong bối cảnh nhiều nước châu Âu bắt đầu mở cửa biên giới hay nới lỏng hạn chế đi lại thì Slovenia đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19 sau khi ghi nhận dưới 7 ca mắc mỗi ngày trong hai tuần qua.

Slovenia, với dân số khoảng 2 triệu người, đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên hôm 4/3. Tính đến 6 giờ sáng 17/5 (giờ Việt Nam), nước này đã xác định 1.465 ca mắc với 103 trường hợp thiệt mạng.

Sau khi công bố hết dịch COVID-19, Slovenia đã mở cửa biên giới cho toàn bộ công dân Liên minh châu Âu (EU), nhưng những đối tượng nhập cảnh không phải công dân EU sẽ phải bị cách ly. Bên cạnh đó, chính phủ nước này tuyên bố vẫn tiếp tục duy trì một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại như cấm tụ tập đông người và người dân vẫn phải tuân thủ giãn cách xã hội và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nga ghi nhận số người chết hàng ngày do COVID-19 cao nhất

Vào thứ Bảy (16/5), nước Nga đã ghi nhận số người chết hàng ngày do COVID-19 ở mức cao nhất - 119 người, trong khi các trường hợp nhiễm mới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần - 9.200 trường hợp. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất, song số ca mới đã giảm hẳn.

Cho tới hiện tại, tổng số người nhiễm COVID-19 tại LB Nga tăng lên 272.043 ca, tổng số ca tử vong là 2.537 nạn nhân. Các quan chức y tế Nga cho biết một trong những lý do khiến số người chết thấp hơn là bởi họ chỉ tính những trường hợp tử vong trực tiếp do virus gây ra.

Tây Ban Nha có kế hoạch gia hạn tình trạng khẩn cấp lần cuối vì số ca tử vong do COVID-19 chậm lại

Chính phủ Tây Ban Nha sẽ tìm cách kéo dài tình trạng khẩn cấp do COVID-19 lần cuối cho đến cuối tháng 6 khi hầu hết quốc gia sẽ trở lại bình thường, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết hôm thứ Bảy (16/5). "Con đường mà chúng tôi đang đi là con đường duy nhất có thể," Sanchez nói trong một cuộc họp báo.

Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 14 tháng 3. Các quan chức nói rằng trong khi dịch bệnh đã được kiểm soát phần lớn, các hạn chế vẫn phải được duy trì lâu hơn một chút cho dù việc phong tỏa dần được loại bỏ.

Số ca tử vong COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tăng 102 lên 27.563 vào thứ Bảy, mức tăng thấp nhất trong 24 giờ kể từ ngày 18 tháng 3. Các trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận đã tăng lên 276.505, Bộ Y tế nước này cho biết.

Những người đeo khẩu trang đi bộ tại quảng trường Trocadero gần tháp Eiffel, khi Pháp bắt đầu chấm dứt dần tình trạng phong tỏa toàn quốc do COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 16 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Gonzalo Fuentes

Pháp cho biết tổng số người chết COVID-19 tăng lên 27.625

Các cơ quan y tế của Pháp đã báo cáo 96 trường hợp tử vong mới do COVID-19 vào Thứ Bảy (16 tháng Năm), khi nước này giảm bớt tình trạng phong tỏa sau 2 tháng. Cơ quan này cho biết con số này đã giảm nhẹ so với 104 trường hợp tử vong vào thứ Sáu, đưa tổng số tử vong do COVID-19 tại Pháp lên tới 27.625, cao thứ tư trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Anh và Italy, và ngay trước Tây Ban Nha.

Bộ cho biết số người trong bệnh viện đã giảm xuống còn 19.432 từ 19.861 vào thứ Sáu và số người được chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 2.132 từ 2.203 vào thứ Sáu.

Italy dần mở cửa trở lại nền kinh tế

Với các cửa hàng được phép mở cửa từ thứ Hai, Thủ tướng Ý MInister Giuseppe Conte cho biết việc di chuyển giữa các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sẽ được cho phép từ ngày 3 tháng 6, công dân các nước đến Italy sau ngày 3/6 sẽ không phải cách ly.

Phòng tập thể dục, bể bơi, trung tâm thể thao sẽ mở cửa trở lại vào ngày 25 tháng 5, trong khi các nhà hát và rạp chiếu phim sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 15 tháng Sáu.

Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Italy hiện ở mức 31.763, cao thứ 3 trên thế giới sau Hoa Kỳ và Anh.

Số lượng các trường hợp được xác nhận mắc bệnh lên tới 224.760, tổng số cao thứ 6 toàn cầu sau Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Anh, Nga và Brazil.

Nhóm người mặc trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) rời đi sau khi thực hiện chôn cất một người trong nghĩa địa ở ngoại ô Saint Petersburg. (Reuters / Anton Vaganov)

Châu Á: Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ vượt Trung Quốc

Trung Quốc báo cáo 5 trường hợp mới mắc COVID-19, giảm từ 8 ngày trước đó

Trung Quốc đại lục báo cáo 5 trường hợp mắc COVID-19 mới được xác nhận vào ngày 16 tháng 5, giảm so với 8 ngày hôm trước, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật. Hai trong số năm trường hợp được xác nhận là người nhập cảnh, trong khi 3 trường hợp lây truyền tại địa phương ở phía đông bắc tỉnh Cát Lâm. Số trường hợp được xác nhận mắc bệnh ở đại lục là 82.947 và số người chết là 4.634.

Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ vượt Trung Quốc

Ngày 16/5, Chính phủ Ấn Độ thông báo tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia này hiện ở mức 85.940 ca, lần đầu tiên vượt số ca mắc bệnh Trung Quốc (82.941 ca).

Trong khi vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt, vốn được áp đặt từ ngày 25/3, nhằm kiềm chế tốc độ lây lan dịch bệnh, chính phủ Ấn Độ cũng đang dần cho phép nối lại các hoạt động kinh tế. Do đó, các ca mắc mới được dự đoán sẽ tiếp tục tăng. Hiện Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 2.752 ca tử vong vì dịch bệnh, thấp hơn tổng số 4.633 ca tử vong ở Trung Quốc.

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới tăng thấp nhất trong tuần

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 16/5 thông báo nước này đã ghi nhận 19 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng thấp nhất trong một tuần qua, khi các ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở quận giải trí ban đêm Itaewon, thủ đô Seoul, đã giảm bớt. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 9/5, số ca nhiễm hằng ngày ở dưới mức 20 ca.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang vất vả ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai khi xuất hiện sự ổ dịch Itaewon. Hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 11.037 người mắc COVID-19 và 262 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Thái Lan không ghi nhận bất cứ ca mắc hay tử vong nào. Bộ Y tế Philippines thông báo, ngày 165/5 Philippines đã ghi nhận 214 ca mắc COVID-19 và 11 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lần lượt lên thành 12.305 và 817 người. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á này cũng có tổng số người bình phục là 2.561.

Cùng ngày, tại Singapore, Bộ Y tế nước này xác nhận phát hiện thêm 465 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 27.356 ca. Malaysia cũng thông báo ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

