Cập nhật dịch COVID-19: Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở một số khu vực, Nga lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 trong 2 tuần

Bản tin lúc 6h ngày 31/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 45 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân 328- bé trai 1 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không sốt, không ho...

Trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 31/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 123.669 ca mắc bệnh và 4.077 ca tử vong mới.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 6.150.049 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 370.499 ca tử vong. Đại dịch COVID-19 đã lan ra hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 2.729.917 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch còn 53.499 và 3.049.633 người đang phải điều trị tích cực.

Trong 24 giờ qua, Brazil và Mỹ vẫn là 2 nước có số ca tử vong và mắc mới cao nhất thế giới với số ca mắc bệnh trong ngày ở mức trên 20.000 người.

Mọi người đi bộ ở Via del Corso, giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát, tại Rome, Italy, ngày 23 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Remo Casilli

Brazil vẫn "nóng" nhất Mỹ Latinh

Brazil vẫn là điểm nóng lớn nhất thế giới về số ca nhiễm virus mới. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 30.102 ca COVID-19, nâng tổng số lên 498.440 ca nhiễm, với 890 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên 28.834. "Không có cách nào để thấy trước" khi dịch bệnh bùng phát sẽ lên đến đỉnh điểm, Bộ Y tế cho biết, và các chuyên gia cho biết số ca mắc bệnh ở Brazil có thể cao gấp 15 lần so với con số được xác nhận vì chưa có xét nghiệm rộng rãi.

Mỹ: Thành phố New York lên kế hoạch mở lại hoạt động

Ngày 29/5, Thống đốc Andrew Cuomo thông báo thành phố New York, một trong những tâm dịch lớn nhất của thế giới, sẽ bắt đầu mở lại các hoạt động vào ngày 8/6. Thống đốc Cuomo cho biết ông hy vọng thành phố New York sẽ đáp ứng được hai tiêu chí còn thiếu để đạt đủ 7 tiêu chí mở lại hoạt động do bang quy định trước ngày 8/6: Đó là có đủ 30% giường bệnh trống và có đủ lực lượng làm công tác truy xuất tiếp xúc của những người đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2.

Ngày 30/5, trên toàn nước Mỹ đã ghi nhận 22.882 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên 1.816.412, trong đó có 105.550 ca tử vong (tăng 1.008 trường hợp).

Anh có nguy cơ mất kiểm soát đại dịch COVID-19 một lần nữa

Anh đang ở "thời điểm rất nguy hiểm" khi đất nước này đang dần dỡ bỏ các hạn chế, các cố vấn khoa học và y tế cao cấp đã cảnh báo vào Thứ Bảy (30 tháng 5).



Một trong những quốc gia thực hiện việc phong tỏa chậm nhất, Anh hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất và mới bắt đầu thực hiện các bước dự kiến để mở lại các bộ phận của nền kinh tế. Phó giám đốc y tế của Anh Jonathan Van-Tam đồng ý rằng đất nước đang ở thời điểm rất nguy hiểm và nói rằng việc nới lỏng sẽ chỉ hoạt động nếu hệ thống theo dõi và theo dõi thành công, và nếu mọi người tuân theo các quy tắc.

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận 1.604 ca mắc COVID-19 với 215 ca tử vong, nâng tổng số lên 272.826 người mắc bệnh và 38.376 người chết.

Một sân chơi công cộng bị buộc dây vì nó vẫn đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở Barcelona vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. (Ảnh: AFP / Pau Barrena)

Số người chết hàng ngày vì COVID-19 tại Tây Ban Nha giảm xuống rất ít

Tây Ban Nha đã có lúc là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 nhưng giờ đây nó đã bắt đầu giảm bớt số ca mắc bệnh và tử vong, các hạn chế trong nước cũng đang dần được dỡ bỏ. Số người chết do COVID-19 trong 24 giờ qua chỉ có 4 người, trong khi số ca mắc mới là 664 người. Như vậy, tính đến hiện tại, Tây Ban Nha ghi nhận 286.308 người mắc bệnh và 27.125 người tử vong.

Chính phủ cho biết, 4 hòn đảo nhỏ sẽ có thể mở các sân thượng bên ngoài của các quán bar và nhà hàng tới 75% công suất của họ từ thứ Hai nhưng vẫn phải được giữ cách nhau 1,5 mét, theo các quy định được công bố. Các công ty vẫn nên khuyến khích làm việc tại nhà nhưng cũng có thể tới văn phòng miễn là đảm bảo các quy định. Bảo tàng cũng sẽ được phép tổ chức các hoạt động.

Nga lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 trong 2 tuần



Các nhà khoa học Nga có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trong vòng hai tuần về một loại vắc-xin để chống lại COVID-19, bộ trưởng y tế cho biết.

Nga có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Brazil, và các quan chức Kremlin cho biết các nhà nghiên cứu của quốc gia này đang nghiên cứu gần 50 dự án vắc-xin khác nhau.

"Các xét nghiệm đang được tiến hành và chúng tôi dự định bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trong hai tuần tới", Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko được hãng thông tấn TASS dẫn lời. Ông cho biết các tình nguyện viên đã được chọn tham gia vào các thử nghiệm.

Tính đến 6 giờ sáng 31/5 (giờ Việt Nam), Nga ghi nhận 8.952 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 gây bệnh lên 396.575 người, trong đó 41,9% số ca không có biểu hiện lâm sàng.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga có 8.212 người hồi phục được xuất viện, nâng tổng số ngưởi khỏi bệnh lên 167.469 người, và có 181 người tử vong , nâng tổng số người tử vong lên con số 4.555 trường hợp.

Pháp: Số ca mắc COVID-19 đang tiếp tục giảm

Các quan chức y tế cho biết hôm thứ Bảy (30/5), với 14.380 bệnh nhân hiện đang nằm viện, số bệnh nhân COVID-19 tại Pháp đã giảm 14.695 so với một ngày trước đó.

Số bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc đặc biệt cũng giảm xuống còn 1.325 từ 1.361. Số người chết trong bệnh viện do virus tăng từ 57 lên 18.444 - mức tăng thứ 10 liên tiếp hàng ngày dưới 100.

Ô dù bãi biển được xếp thẳng hàng trên bãi biển riêng của Promenade des Anglais sau khi Pháp mở lại các bãi biển, tại Nice, Pháp ngày 30 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Eric Gaillard

Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 30/5

Tính 23 giờ 59 phút ngày 30/5, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 1.703 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng thêm 61 trường hợp, trong đó Indonesia có 53 ca, còn Philippines có 8 ca. Philippines vẫn dẫn đầu khu vực về số ca mắc bệnh mới và là "điểm nóng" của dịch tại khu vực này.

Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 557 ca mắc, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 25.773. Tổng số ca tử vong tại Indonesia đã tăng lên 1.573 ca, với 53 ca tử vong mới. Dựa vào tuyên bố của bộ trên, số trẻ em mắc COVID-19 vào khoảng 1.260 người.

Ngày 30/5 Philippines vẫn có số ca nhiễm COVID-19 mới tăng cao nhất khu vực, với 590 người và 8 ca tử vong. Như vậy tổng số ca COVID-19 tại nước này hiện là 17.224, trong đó có 950 ca tử vong. Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa then chốt vốn được triển khai để ngăn chặn dịch COVID-19 tại thủ đô Manila.

Trong vòng 1 ngày qua, Singapore ghi nhận ghi nhận 506 ca mắc bệnh mới, nâng tổng số ca lên 34.366. Số ca tử vong vẫn là 23 ca. Ngày trước đó, Singapore thông báo quyết định ngừng sử dụng xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) như một tiêu chí để cho bệnh nhân COVID-19 xuất viện, thay vào đó sẽ thực hiện chính sách cho xuất viện căn cứ thời gian.

Ngày 30/5, Malaysia ghi nhận 30 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 7.762 người. Trong 7 ngày liên tiếp nước này không có ca tử vong mới, số ca tử vong dừng lại ở 115.

Sau hơn một tháng rưỡi không phát hiện thêm các trường hợp dương tính mới với COVID-19, Lào tiếp tục nới lỏng thêm một số hạn chế xã hội trong khi vẫn tiếp tục quản lý chặt việc xuất nhập cảnh và duy trì nghiêm các biện pháp phòng ngừa như rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ giãn cách tối thiểu 1m.

Tại Thái Lan, trong ngày 30/5 ghi nhận thêm 1 ca mắc bệnh COVID-19 và không có ca tử vong, nâng tổng số lên 3.077 ca nhiễm và 57 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1 vừa qua. Nhà chức trách Thái Lan đã quyết định rút ngắn thời gian giới nghiêm ban đêm thêm 1 giờ khi bước vào giai đoạn 3 nới lỏng các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19. Theo đó, thời gian giới nghiêm mới sẽ từ 23h00 hôm trước đến 3h00 hôm sau, thay vì đến 4h00 được áp dụng trong giai đoạn 2 nới lỏng. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn sẽ đóng cửa đối với du khách nước ngoài.

Các chuyên gia y tế lái xe cứu thương trong ca làm việc, ở thành phố Tver, Nga ngày 28 tháng 5 năm 2020. Ảnh chụp ngày 28 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Tatyana Makeyeva

Trung Quốc có thể cung cấp vắc-xin phòng bệnh COVID-19 từ cuối năm nay

Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản Trung Quốc (SASAC) cho biết nhiều khả năng nước này sẽ có thể cung cấp ra thị trường một loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngay từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2021.

SASAC cho biết trong các thử nghiệm lâm sàng, hơn 2.000 người đã được thử nghiệm dùng các loại vaccine do Viện Các chế phẩm sinh học Vũ Hán và Viện Các chế phẩm sinh học Bắc Kinh phát triển. Cả hai sản phẩm này đều đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II.

Số ca mắc COVID-19 tại Nam Phi vượt quá 30.000 người

Bộ Y tế Nam Phi ngày 30/5 thông báo nước này đã ghi nhận 1.727 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 30.967 người, trong đó có 643 ca tử vong.

Theo Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize, cũng trong 24 giờ qua, Nam Phi đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 21.708 người, nâng tổng số người được xét nghiệm tại nước này lên 701.883 trường hợp. Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện, Nam Phi đã ghi nhận tổng cộng 15.093 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh.

Theo Reuters, Channelnews