Đón xem gợi ý giải đề môn ngữ văn: Phân tích tác phẩm Vợ nhặt

Với môn ngữ văn, thí sinh làm bài theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Theo nhận xét của nhiều giáo viên, nhìn chung, đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn các năm vừa qua của Bộ GD-ĐT khá hay, vừa sức, sát với đề minh họa và nằm trong dự đoán của học sinh cả nước. Đề thi có sự kế thừa nhiều năm trước.

TP HCM - một trong các địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất nước - có 156 điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó, 71 điểm thi có thí sinh tự do và 85 điểm không có thí sinh tự do. TP HCM có 85.352 thí sinh THPT, 9.194 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 2.791 thí sinh tự do đăng ký dự kỳ thi này.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, TP HCM có 9 thí sinh đặc biệt thi tại 9 điểm khác nhau, mỗi em có 4 giám thị phục vụ. 9 thí sinh này đều không thể tự viết bài thi vì bị tai nạn ở tay. Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, mỗi thí sinh được sắp xếp thi tại phòng riêng. Các phòng này tuy chỉ có 1 thí sinh nhưng vẫn có 2 giám thị - 1 giám thị hành lang và 1 người viết bài hộ...