CẬP NHẬT BÃO SỐ 9: Gió giật mạnh, nhà tốc mái ở Quảng Ngãi làm 1 người chết, đảo Lý Sơn mất điện hoàn toàn

6h45': Đảo Lý Sơn mất điện hoàn toàn

Theo thông tin được chúng tôi cập nhật từ huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), hiện vì lý do an toàn nên mạng lưới điện ở đây đã bị cắt. Toàn bộ người dân trên đảo cũng đã được sơ tán đến nơi tránh bão an toàn.

Hiện tại trên đảo có mưa, gió lớn được cho là khoảng cấp 9 - cấp 10.

CLIP: Gió giật mạnh trên Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Ngãi

Nhiều địa phương khác tỉnh Quảng Ngãi, đường phố vắng vẻ, nhưng nhiều cây xanh đã bị bật gốc do gió lớn từ đêm qua. Đến sáng nay, gió bắt đầu mạnh hơn, người dân đóng chặt cửa hoặc sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn, đề phòng nguy hiểm.