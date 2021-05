CẬP NHẬT 5/5: Danh sách 12 tỉnh thành thay đổi thời gian cho học sinh đến trường vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đến sáng 5/5, nhiều tỉnh, thành đã thay đổi lịch học cho học sinh các cấp để bảo an toàn và phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có 3 tỉnh thành bất ngờ cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau khi có quyết định cho nghỉ trước đó.

1. Hà Nội



Chiều ngày 3/5, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Đà Nẵng



Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên đại bàn thành phố nghỉ học từ 4/5/2021 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

3. Yên Bái

Chiều 3/5, UBND tỉnh Yên Bái có thông báo cho phép học sinh các cấp tại TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và Trấn Yên tạm dừng đến trường đến hết ngày 9/5. Các địa phương không nằm trong diện trên vẫn đi học bình thường từ ngày 4/5.

4. Vĩnh Phúc

Tối ngày 2/5, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/5 cho đến hết ngày 8/5. Sau thời gian trên, UBND tỉnh sẽ xem xét và có chỉ đạo phù hợp để đưa ra phương án đi học.

5. Hà Nam

Trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3 đến hết ngày 9/5 để phòng, chống dịch COVID-19.

6. Hưng Yên

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã quyết định cho học sinh dừng đến trường nhằm bảo đảm an toàn, khống chế triệt để các nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở giáo dục. Thời gian bắt đầu từ ngày 4/5 đến khi có thông báo trở lại.

7. Thái Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu tạm thời chưa thực hiện các hoạt động tập trung toàn trường. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hưng Hà, những học sinh đang thực hiện việc cách ly tại gia đình tạm thời không đến trường cho đến khi ngành Y tế có kết quả xét nghiệm.

8. Bắc Giang

Trước đó, vào tối ngày 3/5, Phòng GD-ĐT TP Bắc Giang yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, chủ các cơ sở mầm non độc lập, tư thục nghỉ học từ ngày 04/5/2021 đến khi có thông báo mới. Riêng lớp 9, các trường THCS tổ chức cho học sinh học trực tuyến.

Mới đây, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), từ ngày 5/5, học sinh mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở mầm non độc lập, tư thục trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường học bình thường.

9. Lai Châu

Theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Uyên, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên, cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện tiếp tục nghỉ học 3 ngày, từ 4/5 đến hết ngày 6/5.

10. Hải Dương

Bắt đầu từ hôm nay (4/5), huyện Thanh Miện cho học sinh/trẻ nghỉ học đối với các trường: THCS Thanh Giang, Mầm non Hồng Phong, Tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong, Mầm non Chi Lăng Nam, Mầm non Tứ Cường.

11. Sóc Trăng

Học sinh toàn tỉnh đi học bình thường từ ngày 5/5, trừ những học sinh đến quận Bình Tân (TP.HCM) và 6 tỉnh, thành khác là nơi đang xảy ra dịch bệnh Covid-19 sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Một ngày trước, nhiều học sinh tỉnh Sóc Trăng đang học đã được trường cho về nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

12. Quảng Nam

Sau 1 ngày thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, sáng nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn đi học trở lại.

Theo đó, trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi học lại từ ngày 6/5. Riêng học sinh, sinh viên, học viên, cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT ở thành phố Hội An vẫn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

