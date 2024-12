Tối 13/12, một số khán giả đã bắt gặp cặp đôi hot nhất màn ảnh hiện tại Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin, cùng đạo diễn phim When the Phone Rings và nhân viên đoàn phim tới xem vở nhạc kịch ủng hộ đàn em.

Cặp đôi màn ảnh không chỉ xuất hiện cùng nhau, Yoo Yeon Seok còn hết lòng chăm sóc Chae Soo Bin. Anh đi sát và đặt tay lên lưng để bảo vệ cô. Hành động này khá thân mật tình tứ và được coi như hành vi đánh dấu chủ quyền dành cho những người yêu nhau càng khiến cho những người yêu thích cặp đôi phấn khích.

Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin cùng nhau đi xem nhạc kịch. Cả hai là nghệ sĩ cùng công ty

Hình ảnh của Yoo Yeon Seok sau đó được bạn bè chia sẻ

Cùng với sức nóng của When the Phone Rings, khán giả tinh ý phát hiện ra nhiều hành động thân mật giữa hai diễn viên chính. Trong một cảnh quay khó, để động viên bạn diễn, Yoo Yeon Seok đã nhẹ nhàng bước đến và đập tay với nữ diễn viên và xoa bóp vai cho cô. Trong khi đó, sao nữ Moonlight Drawn By Clouds cũng không tỏ vẻ khó chịu hay né tránh sự đụng chạm bất ngờ của "chồng hợp đồng", trái lại cô còn nhìn anh và mỉm cười. Cử chỉ tình cảm, skinship tự nhiên của cả hai khiến netizen phấn khích hy vọng cả hai "phim giả tình thật" vì quá đẹp đôi.

Khi tham gia show cùng nhau, Yoo Yeon Seok luôn chủ động chăm sóc Chae Soo Bin, quan tâm để cô không bỡ ngỡ với mọi người. Khán giả yêu thích bộ phim mong cặp sao "phim giả tình thật" do sự tình tứ và chemistry đáng yêu giữa hai diễn viên "Phim không bị hoãn chiếu nữa nên mừng quá , cả team đi chơi luôn", "Đề nghị Dispatch 1/1 khui cặp này", "Quan trọng là họ vẫn dính nhau và cái tay của Yoo Yeon Seok ở sau lưng Chae Soo Bin", " Họ không né tránh tự đi riêng để tránh tin đồn mà luôn thoải mái đi cùng nhau, mối quan hệ ngoài phim của họ thật thân thiết", "Hết lụy phim lại lụy họ ngoài đời", "Yoo Yeon Seok ga lăng, lịch thiệp quá, hãy yêu nhau đi".

Yoo Yeon Seok bị bắt gặp nhiều khoảnh khắc chăm sóc, động viên Chae Soo Bin

Tương tác tự nhiên giữa cặp đôi khiến khán giả thích thú

When the Phone Rings là siêu phẩm ngôn tình đang hot nhất thời điểm hiện tại. Sở hữu chủ đề tình cảm "3 xu" vốn đã là món ăn vô cùng quen thuộc đối với mọt phim những dự án của đài MBC vẫn đủ sức khuynh đảo màn ảnh nhỏ. Sự bùng nổ của bộ phim không chỉ nhờ cốt truyện hấp dẫn, hợp thị hiếu người xem mà còn đến từ chemistry của cặp đôi Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok. Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin được đánh đúng chuẩn hình mẫu bá tổng - bạch thỏ. Nhà trai thì tài sắc vẹn toàn, trong ấm ngoài lạnh; còn nhà gái thì xinh xắn yêu kiều, tính cách yếu mềm nhưng luôn tỏ ra cứng rắn. Dù mối tình ngang ngược đến đâu nhưng sự ăn ý bất ngờ của cặp đôi khiến cộng đồng đam mê phim ảnh phát cuồng.

Theo công bố của Netflix, phim đã leo lên top 2 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất tuần qua trên Netflix toàn cầu. Phim vươn lên vị trí số 1 trong danh sách hàng tuần của bảng xếp hạng phim truyền hình tạo nhiều tiếng vang nhất, theo Good Data Corporation.

Khán giả mong cặp đôi hơn kém nhau 10 tuổi sẽ hẹn hò thật

Yoo Yeon Seok sinh năm 1984 tại Seoul. Hàn Quốc. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2003 với vai diễn trong tác phẩm "Oldboy". Sau khi hoàn thành việc học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, Yoo Yeon Seok trở lại diễn xuất vào năm 2008. Nam diễn viên được yêu mến qua các tác phẩm như: Reply 1994, Hospital Playlist, Architecture 101, A Werewolf Boy...

Chae Soo Bin sinh năm 1994, là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ các tác phẩm Rookie Cops, I'm Not A Robot, My Catman, A Piece Of Your Mind, The Fabulous (Bộ Tứ Thời Thượng). Nữ diễn viên được đánh giá sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai.