Cặp đôi thản nhiên thân mật với nhau ở tư thế nhạy cảm trên máy bay và sự thật về mối quan hệ của họ càng gây phẫn nộ hơn

Vào năm 2017, một cặp đôi đã khiến dư luận phẫn nộ khi ngang nhiên sờ soạng nhau ở tư thế phản cảm trên máy bay trước sự khó chịu của các hành khách nhưng điều kinh khủng hơn cả, họ chỉ là tình nhân. Người đàn ông đã lừa dối vợ đang mang thai ở nhà khiến dư luận ném đá dữ dội.

Được biết, sự việc xảy ra trên chuyến bay của Ryanair, hãng hàng không giá rẻ Ireland đang trên đường đi đến hòn đảo nghỉ dưỡng ở Ibiza. Theo trang The Sun, một hành khách ngồi gần cặp đôi đã quay phim và chụp ảnh lại hành vi đáng xấu hổ của họ và chia sẻ lên mạng xã hội.

Những bức hình được đăng tải trên truyền thông cho thấy, người phụ nữ ngồi trong lòng người đàn ông ở tư thế nhạy cảm và cả hai bắt đầu có những hành động thân mật. Một người chứng kiến sự việc cho hay, người đàn ông thậm chí còn hỏi có ai mang bao cao su đi không. Nhiều hành khách đã cười nhạo hành động ghê tởm của cặp đôi này vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Cặp đôi thoải mái vô tư có hành động tình tứ thân mật ngay trên máy bay.

Tuy nhiên, dường như họ không hề quan tâm mà say đắm trong men say tình yêu như thể thế giới này chỉ có mình họ. Ngay lập tức danh tính của người đàn ông cùng bạn gái đã được tìm ra và sự thật đằng sau càng khiến nhiều người bức xúc. Theo The Sun, người đàn ông tên là Shaun, 31 tuổi, một đầu bếp ở Cumbria. Người đàn ông này đã có vợ, cô này tên Jenna Ross và mang thai được 6 tháng.

Vào thời điểm đó, người đàn ông đã bỏ mặc vợ đang mang bầu để lên máy bay dự tiệc tùng cùng nhóm bạn của mình. Trong khi đó, người phụ nữ trên máy bay là nhân tình của anh này, Tracey Bolton, 39 tuổi. Cô này cũng có gia đình và giải thích rằng mình chỉ trêu đùa với người đàn ông vì anh cô đơn khi không có vợ đi cùng.

Người chồng cũng giải thích rằng họ chưa làm gì vượt quá giới hạn. Tuy nhiên lời giải thích của cặp đôi bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội. Rõ ràng, cặp đôi này đã có hành vi thân mật quá mức cho phép và cả hai đều đang lừa dối những người bạn đời của mình. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi này cần phải bị cấm bay vĩnh viễn vì gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Người đàn ông đã có vợ và khi sự việc xảy ra, cô đang mang bầu 6 tháng.

Người phụ nữ ngoại tình với Shaun dù đã có gia đình.

Trong khi đó, đại diện của hãng hàng không cho hay: "Chúng ta không thể dung thứ cho hành vi gây rối, mất thiện cảm như vậy được. Bất kỳ hành khách nào có hành vi không đúng đắn đều phải nhận những hình phạt thích đáng".

Trong khi đó, vợ của Shaun đã biết chuyện thông qua mạng xã hội. Cô cho hay, bản thân rất sốc trước những gì mà chồng của cô đã làm trong khi cả hai sắp đón con đầu lòng. Người vợ chỉ tiết lộ rằng cô sẽ xem xét lại mối quan hệ mà không đề cập đến chuyện có ly hôn hay không.

