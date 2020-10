Cặp đôi Phan Linh - Tuệ Lâm "Tình yêu và tham vọng" hội ngộ, Diễm My lấn át loạt sao miền Bắc bởi... vòng một khủng

Mới đây, Diễm My 9x đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô hẹn hò cùng dàn diễn viên miền Bắc. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn hội ngộ đàn chị thủ vai Tuệ Lâm trong phim Tình yêu và tham vọng. Sau khi bộ phim kết thúc, đây là lần đầu tiên cặp đôi Phan Linh - Tuệ Lâm hội ngộ. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Có thể nói khi hội ngộ dàn người đẹp miền Bắc, Diễm My trở nên nổi bật nhất giữa khuôn hình bởi... vòng một khủng. Diện chiếc váy cúp ngực sexy, người đẹp sinh năm 1990 tự tin khoe ngực đầy gợi cảm, khác hẳn phong cách "kín cổng cao tường" của cô nàng Phan Linh Tình yêu và tham vọng.

Diễm My nổi bật nhất dàn mỹ nhân bởi... vòng một khủng.

Tình yêu và tham vọng là dự án phim truyền hình kéo dài nhất mà Diễm My từng tham gia. Khi đóng chính bộ phim này, Diễm My đã Bắc tiến 1 năm. Thời gian đó, nữ diễn viên cũng kết thân và được nhiều đồng nghiệp phía Bắc giúp đỡ. Sau khi hoàn thành dự án, Diễm My trở lại Sài Gòn nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các bạn diễn miền Bắc.

Sau Tình yêu và tham vọng, Diễm My cũng đã kịp hoàn thành một dự án phim điện ảnh. Song song với đó, cô nàng còn mới đảm nhiệm chức viện phó một viện đào tạo thẩm mỹ có tiếng tại TP.HCM.