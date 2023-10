Cặp đôi phản diện đình đám tái hợp gây sốt MXH, “ác nữ” một thời trẻ đẹp hẳn lên chỉ nhờ đổi kiểu tóc

Đúng như những lời giới thiệu trước đó từ ekip làm phim Cuộc chiến sinh tồn, những diễn biến của các tập phim lên sóng tuần này sẽ kịch tính hơn bao giờ hết bởi sự góp mặt của cameo nức tiếng Kim So Yeon. Vốn là ác nữ đình đám của bộ phim Penthouse, Kim So Yeon góp mặt ở Cuộc chiến sinh tồn, dù ít hay nhiều đất diễn, cũng là điều khiến khán giả vô cùng thích thú.



Kim So Yeon ở Penthouse

Mới đây nhất, đài SBS đã tung ra những hình ảnh hé lộ sự xuất hiện của Kim So Yeon ở bộ phim Cuộc chiến sinh tồn. Thú vị nhất là khán giả được thấy Kim So Yeon và Yoon Jong Hoon chung một khung hình, có vẻ là ở hai phe đối đầu. Trước đó ở Penthouse, hai người vào vai một cặp vợ chồng, đến với nhau khi Ha Yoon Chul không có chút tình cảm nào với vợ, ngay cả khoảnh khắc trước khi chết, anh cũng không hề gọi tên vợ mình. Còn Cheon Seo Jin dù nhiều lần phản bội chồng vì lợi ích tiền bạc nhưng lại luôn yêu Ha Yoon Chul, thế nên nỗi uất hận vì không có được tình yêu vô cùng lớn.

Cặp đôi phản diện một thời lại tái hợp

Những pha đối đầu ở Penthouse sẽ được tái hiện?

Hiện tại, vai trò của Kim So Yeon trong phim chưa được tiết lộ, nhiều lời đồn đoán rằng cô sẽ sắm vai chị gái của Ji Ah - người đến nay vẫn còn là một dấu hỏi lớn với khán giả. Thế nhưng vì Kim So Yeon chỉ là cameo xuất hiện rất ít nên rất có thể lời đồn này không đúng, bởi lẽ những tuyến nhân vật xoay quanh Ji Ah không thể hết vai sớm như vậy.

Dĩ nhiên dù là vai trò gì thì khán giả cũng vô cùng mong chờ, nhất là khi Kim So Yeon xuất hiện với tạo hình rất đẹp, lột xác hoàn toàn khỏi hình tượng ác nữ Penthouse. Với kiểu trang điểm nhẹ hơn, tóc buộc cao, trông Kim So Yeon trẻ trung hơn hẳn so với vai ác nữ trước đó.

Kim So Yeon trông trẻ trung hơn hẳn ở tạo hình này

Nguồn ảnh: SBS