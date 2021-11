Cặp đôi nổi tiếng của “Señorita” Shawn Mendes và Camila Cabello chính thức chia tay

Mới đây, nam ca sĩ Shawn Mendes đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi đăng tải tuyên bô chia tay cùng bạn gái - nữ ca sĩ Camila Cabello trên Instagram story cá nhân.

Cụ thể, trong thông báo của mình Shawn Mendes viết: "Hey guys, we've decided to end our romantic relationship but our love for one another as humans is stronger than ever. We started our relationship as best friends and will continue to be best friends. We so appreciate your support from the beginning and moving forward Camila and Shawn". (Tạm dịch: Chào mọi người, chúng tôi đã quyết định kết thúc mối quan hệ lãng mạn này nhưng tình yêu chúng tôi dành cho nhau vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ này với tư cách là bạn thân và sẽ tiếp tục là bạn thân. Chúng tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của mọi người từ đầu cho đến sau này. Camila và Shawn).

Shawn Mendes tuyên bố chia tay cùng Camila Cabello.

Sau đó, Camila Cabello cũng chia sẻ dòng tuyên bố tương tự trên trang cá nhân.

Shawn Mendes và Camila Cabello bắt đầu mối quan hệ từ tháng 7/2019 chỉ một thời gian ngắn sau khi cùng hợp tác trong MV "Señorita". Sau đó, cặp đôi luôn xuất hiện bên nhau như hình với bóng và thường xuyên có những khoảnh khắc cực tình cảm nơi công cộng, khiến công chúng không khỏi ghen tị, ngưỡng mộ. Trước đó, còn có tin đồn Shawn Mendes và Camila Cabello đã đính hôn.