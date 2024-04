Chuyện "phim giả tình thật" diễn ra khá thường xuyên trên màn ảnh. Thế nhưng cặp đôi sau đây vốn dĩ không yêu nhau thật, ngược lại dùng những tin đồn này để "lừa" khán giả một vố, giúp bộ phim đạt thành công không ngờ.

Theo The New York Times, cặp đôi Sydney Sweeney và Glen Powell của phim ngôn tình Anyone But You (Ghét Mà Vẫn Yêu) đã có hành động khá khôn ngoan và tinh vi để truyền thông cho phim của mình. Trước đó, Sweeney và Powell đã vướng phải tin "phim giả tình thật" trong quá trình ghi hình. Cả hai lộ nhiều hình ảnh thân mật, được cho là đã nảy sinh tình cảm thật bên cạnh câu chuyện phim.

Nhận thấy được điều này, nữ chính Sydney Sweeney đã nghĩ ra sáng kiến nương theo những tin đồn tình ái này để phục vụ cho việc quảng bá phim Anyone But You. Nam chính Glen Powell cho biết: "Một bộ phim hài lãng mạn phải bán được 2 thứ, là sự hài hước và lãng mạn. Sydney và tôi đã có nhiều khoảnh khắc như thế với nhau. Mọi người lại mong chờ phim giả lẫn tinh thật, nên chúng tôi có hơi nương theo làn sóng này. Và nó đã thành công. Sydney thật sự thông minh".

Thời điểm đó, Sydney Sweeney và Glen Powell có nhiều khoảnh khắc thân mật trên thảm đỏ, từ đó làm nổ ra tranh luận chuyện cả hai lén lút yêu nhau. Powell vốn đã chia tay, nhưng Sweeney đã đính hôn với Jonathan Davino nên nghi vấn nữ diễn viên ngoại tình càng cao.

Song thực chất đã không có chuyện gì xảy ra. Sydney Sweeney đã đính chính chuyện tình cảm của mình trên sóng chương trình Saturday Night Live, sau khi bộ phim đạt thành tích ấn tượng. Hiện tại qua lời tiết lộ của nam chính, khán giả mới vỡ lẽ bản thân đã bị cặp đôi này lừa chí mạng.

Anyone But You kết màn với tổng doanh thu đến 219 triệu USD. Con số này đã giúp Anyone But You trở thành phim ngôn tình dán nhãn R có doanh thu nội địa cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, và còn là phim hài lãng mạn nhãn R có doanh thu cao nhất 2023.