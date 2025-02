Mới đây, tờ Osen bất ngờ đưa tin Jung Hae In và Ha Young sẽ kết hợp với nhau trong bộ phim hài - lãng mạn "This shitty love". Jung Hae In hóa thân thành một người đàn ông cực giỏi quyền anh và là thành viên quan trọng của một tổ chức. Trong khi đó, Ha Young hóa thân thành một nữ công tố viên. Dẫu vậy giờ đây, cô không còn giữ được ký ức của mình.

Có thông tin Jung Hae In và Ha Young sẽ nên duyên ở phim lãng mạn "This shitty love" và điều đó làm nhiều netizen cảm thấy cực kỳ háo hức.

Màn kết hợp của Jung Hae In và Ha Young trong "This shitty love" khiến khán giả yêu phim Hàn rất háo hức, bởi lẽ cả hai đều là những gương mặt tài sắc vẹn toàn đang rất hot. Jung Hae In tạo được tiếng vang lớn với phim truyền hình "Love next door" và phim điện ảnh "Đố anh còng được tôi". Về phần Ha Young, cô đang gây sốt với vai diễn trong "Trung tâm chăm sóc chấn thương", bộ phim được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam thời điểm hiện tại.

Netizen bình luận về tin Jung Hae In yêu Ha Young trong phim "This shitty love":