Cặp đôi đi Vũng Tàu chụp ảnh cưới nhưng lại dính “chiêu lừa” của bà bán hàng rong, giả vờ đòi xem chỉ tay rồi ép mua 3 xiên tôm dính cát giá 50k!?

Nằm cách Sài Gòn không xa, lại có bãi biển đẹp và nhiều món ăn ngon nên Vũng Tàu là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn để "đổi gió" mỗi dịp cuối tuần. Cô gái trẻ tên An và bạn trai cũng rất thích đi Vũng Tàu chơi, nên cặp đôi đã ghé thăm thành phố biển này tận 3 lần, và mới đây cặp đôi đã quyết định tự chụp bộ ảnh cưới kỉ niệm ở ngay Vũng Tàu theo sở thích của cả 2.

Ghé Vũng Tàu chụp ảnh cưới, đôi trẻ Sài Gòn mất oan 5 chục ngàn vì ngây thơ.

Tuy nhiên, chuyến ghé thăm Vũng Tàu lần thứ 3 xảy ra vài sự cố khiến An khá buồn, bộ ảnh cưới không thực hiện được như ý muốn vì sóng to gió lớn. Và đáng nhớ hơn cả là chuyện cặp đôi mắc phải chiêu lừa tinh vi của một bà bán hàng rong, may là số tiền An bị lừa không lớn nhưng cũng để lại ấn tượng xấu trong lòng cô gái Sài Gòn.

An đã kể lại sự cố của mình lên một hội nhóm dành cho những người đam mê ăn uống du lịch, không ngờ lại thu hút sự quan tâm của vô số thành viên mạng vì ai cũng ngạc nhiên với chiêu trò lừa đảo mới này.

"Ngày 5/3 mình và người yêu đi Vũng Tàu thì gặp một trải nghiệm khá không vui.

Cụ thể là tối ngày 5/3, 2 đứa mình có ra quảng trường chỗ có mấy cây cờ to to ở bãi sau ý, thì gặp 1 cô bán tôm chiên bột. Bọn mình đã nói là không mua vì mới ăn xong. Lúc này bà ý bắt đầu giở trò "bói toán", nhìn người yêu mình và nói rất nhiều, đại loại như là mặt mũi như nào, công việc tình yêu gia đình như nào. Xong còn kêu người yêu mình đưa tay cho xem và nói "gặp có duyên cô coi cho không cần mua cũng được".

Bà ý nói đi nói lại rất nhiều và nói rất dai nên người yêu mình cũng đưa tay cho xem cho nhanh để bả đi chỗ khác, chứ đứng nói quài. Coi xong nói thêm được vài câu thì xịt tương ớt vô 3 que tôm, để xuống trước mặt mình rồi nói "3 que 12 con tôm 5 chục". Mình kêu không lấy thì bả nói "Xịt tương ớt rồi, lấy đi"?!?

Món tôm chiên bột vừa dở vừa đắt giá 50k mà An và bạn trai cố mãi cũng nuốt không trôi.

Mình kiểu ngơ ngác không hiểu gì, rất khó chịu và không muốn mua, vậy mà bà ý đứng nói mãi.

Vì mình ở chỗ khác tới đất người ta, đi chơi chủ yếu vui vẻ mà người yêu mình nó cũng lỡ đưa tay cho người ta coi rồi nên cũng thôi không muốn cãi nhau hay như nào nên trả tiền cho bả đi.Vậy mà trả tiền xong vẫn đứng nói thêm gần 5 phút nữa mới đi.

Thật ra 50k không đắt nếu mình tự nguyện mua, đã vậy mỗi que có 4 con tôm bé xíu còn lại nhiêu toàn bột, nguội ngắt, bột cứng và dai, chưa kể là còn có cát.

Mình chia sẻ để mọi người để ý và rút kinh nghiệm để đi du lịch được vui vẻ và trọn vẹn hơn".

An - cô dâu trẻ tốt bụng vừa bị lừa bởi bà bán hàng rong thích bói chỉ tay.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, mẩu chuyện kể lại sự cố mất 50k trong vòng vài phút của An đã nhận về hơn 2.000 bình luận, ai cũng xôn xao bất ngờ trước thủ đoạn lừa khách du lịch của bà bán hàng rong nên vội chia sẻ khắp nơi để cảnh báo cho người thân bạn bè. 50k không đáng là bao, nhưng so với chất lượng 3 que tôm xiên giống An tả thì thật sự chẳng tương xứng. Chỉ đọc lời miêu tả thôi đã thấy hương vị món tôm chiên này quá dở, còn được tăng thêm chút gia vị cay đắng xót xa khi mất tiền oan của cặp đôi trẻ.

Nghĩ lại thì An cũng không hiểu tại sao mình và bạn trai lại có thể bị ép mua 3 que tôm xiên một cách dễ dàng như thế. Vậy nên cô nàng tự hứa sau này sẽ kiên quyết hơn với những người bán hàng rong, mong chị em không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như An nữa!