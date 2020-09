Cặp đôi đáng yêu nhất "Người ấy là ai?" Cara - NoWay công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào khiến fan phát cuồng

Tối 6/9, Cara đã khiến các fan dậy sóng khi tung teaser MV comeback This Way sánh đôi cùng NoWay.

Trước đó, nữ ca sĩ đã giới thiệu nhạc sĩ đồng hành trong sản phẩm âm nhạc lần này là Khắc Hưng - "cha đẻ" của loạt hit trong thời gian qua.

Không ai nghĩ nữ ca sĩ "chơi lớn" đến vậy khi lấy luôn biệt danh do NoWay đặt làm tên của sản phẩm âm nhạc chính thức.

Đặc biệt, nội dung bài hát dựa trên chuyện thật của chính Cara, được nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác sau khi nghe cô tâm sự.

Giữa nhiều ca khúc "thả thính" hiện nay thì This Way khác biệt bởi sự mạnh dạn, thẳng thắn của cô gái - đúng như phong cách và tính cách của Cara.

Điều này càng khiến fan của cặp đôi CaNo sung sướng vì dù mới "nhá hàng sương sương" vài câu đã "nếm" được vị ngọt từ bản tình ca này: "Thật chẳng biết từ đâu, hai cục nam châm gặp nhau. Một điều gì rất đậm sâu, buộc chặt hai ta vào nhau. Chỉ cần người nói một câu, vậy là xong luôn oh no... em trót yêu rồi".

Teaser MV This Way vỏn vẹn 30 giây khiến khán giả vô cùng thích thú bởi những "phản ứng hóa học" giữa Cara và NoWay. This Way lấy bối cảnh trường quốc tế, Cara và NoWay tình cờ gặp nhau ở hành lang. Không hiểu vô tình hay cố ý mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt, chàng và nàng như hai thỏi nam châm hút chặt vào nhau tưởng không dễ rời nhưng khi cô giáo gạt nhẹ thì rời dễ không tưởng.

Teaser MV "This Way" - Cara x NoWay.

Trong teaser poster, Cara và NoWay lần nữa chứng minh cả hai là "trời sinh một cặp" khi cùng tạo dáng và biểu cảm tương tác với nhau siêu đáng yêu, nhắng nhít. Dù khiến fan nhiều lần thất vọng vì tiến độ tìm hiểu chậm rãi nhưng Cara và NoWay vẫn luôn thuộc top đầu các đôi được yêu thích nhất Người Ấy Là Ai?.