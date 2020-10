Cao Bằng: Uống rượu say sinh ảo giác, nghịch tử chém chết bố đẻ bằng con dao dài 40cm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 7/10, Công an huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo trên địa bàn xóm Bản Hoá, xã Dân Chủ, huyện Hòa An xảy ra một vụ giết người. Nghi can được xác định là Lý Văn Tình.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Hòa An đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bảo vệ hiện trường vụ án và bắt giữ đối tượng Lý Văn Tình.



Đối tượng Lý Văn Tình (Ảnh CA)

Xác minh ban đầu, đối tượng Tình ra tay sát hại bố đẻ bằng một con dao dài khoảng 40 cm. Đối tượng Tình không thuộc diện nghiện ma túy, mà do nghiện rượu nên đã sinh ra ảo giác, Tình nghĩ ông M. là con lợn nên đã dùng dao chém bố tử vong.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.