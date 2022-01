Cao Bá Hưng lần đầu sáng tác về gia đình, còn nhận Hoài An là "mẹ"

Sau màn khởi động chuỗi dự án âm nhạc dài hơi cho năm 2022, Cao Bá Hưng tiếp tục tung ca khúc mới với tên gọi Tròn vị tình thương.

Đây là ca khúc đầu tiên Cao Bá Hưng viết về đề tài gia đình, được anh lấy cảm hứng từ những bữa cơm ngon của bà, của mẹ. Mặc dù phải đến dịp cận Tết nguyên đán 2022 mới có thể ra mắt khán giả nhưng trước đó, dự án này đã được Cao Bá Hưng chuẩn bị và ấp ủ thực hiện từ năm 2020. Bởi dịch bệnh đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch làm sản phẩm của chàng trai trẻ.

Cao Bá Hưng ra mắt MV mới

Kết hợp cùng Cao Bá Hưng là rapper B:OKEH. Anh từng xuất hiện tại Rap Việt mùa 1 trong team Wowy. Khi biết Cao Bá Hưng đang tìm kiếm một Rapper phù hợp cho dự án của mình, B:OKEH đã chủ động liên hệ. Trong quá trình làm sản phẩm, B:OKEH đã hỗ trợ cho Cao Bá Hưng rất nhiều.

Câu chuyện trong MV được lấy ý tưởng từ chính bối cảnh thực tế ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng, phải giãn cách xã hội trong thời gian dài. Cao Bá Hưng cũng như rất nhiều người trẻ khác, đã trải qua tình cảnh khó khăn khi không được ở cùng gia đình, không có mẹ bên cạnh. Bữa cơm quây quần bên gia đình là điều mà anh rất nhớ.

Trong MV, ekip phát triển thêm tình tiết người mẹ có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Tuy phải rời nhà cách ly nhưng bà vẫn lo lắng chuyện cơm nước cho con trai bằng cách chuẩn bị đầy đủ đồ ăn trong tủ lạnh. Cao Bá Hưng muốn gửi gắm thông điệp rằng mọi người hãy biết trân trọng những bữa cơm gia đình. Bố mẹ luôn chăm lo cho chúng ta từng bữa ăn, từng giấc ngủ, vì vậy hãy cố gắng đừng để họ phải chờ đợi, phải trông ngóng con mình bên mâm cơm nguội lạnh.

Cao Bá Hưng chia sẻ thêm, năm 2020, anh và ekip đã có ý định mời diễn viên Hoài An vào vai mẹ do cảm thấy cô rất hợp với kịch bản. Nhưng do không có nhiều kinh phí nên phải tạm gác ý định này lại. Đến lúc bắt tay vào làm dự án ngay sau đợt giãn cách xã hội cuối năm 2021, ekip đã gây bất ngờ cho anh khi thông báo Hoài An đã gật đầu. Sau này khi nói chuyện nhiều hơn, Hoài An tâm sự với Cao Bá Hưng rằng cô nhận lời là vì rất thích kịch bản và bài hát. Đây cũng là kiểu vai diễn mà Hoài muốn đóng từ lâu nhưng chưa có cơ hội.

https://afamily.vn/cao-ba-hung-lan-dau-sang-tac-ve-gia-dinh-con-nhan-hoai-an-la-me-2022011723502223.chn