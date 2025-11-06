Liên tục những cơn bão lớn đổ bộ khiến nhiều người sinh sống tại các địa phương được cảnh báo bão, lũ phải gấp rút chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống. Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tác động của bão số 13 Kalmaegi, ngày 6-7/11, TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to, lượng mưa dao động 150-300mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 450mm/đợt.

Nhiều dự đoán còn cho rằng đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đổ bộ nước ta, mạnh hơn cơn bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Nghệ An cuối tháng 9 với cường độ cấp 11, 12, giật cấp 13,14.

Chính vì vậy, nhiều người đã chủ động mua sẵn lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn sàng tinh thần ứng phó với bão, lụt.

Trên MXH những ngày này, cộng đồng mạng chia sẻ nhiều hình ảnh tại các siêu thị, chợ ở Đà Nẵng, Khánh Hoà, Gia Lai,... trước thềm bão Kalmaegi đổ bộ khiến nhiều người quan tâm.

Một siêu thị lớn ở Nha Trang có rất đông khách hàng, xếp hàng dài chờ thanh toán trong tối ngày 4/11 (Nguồn: Trần Thị Mỹ Lệ)

Một số quầy hàng đã nhanh chóng "trống không" (Nguồn: Fanpage Khánh Hoà)

Theo những hình ảnh này, ở các khu vực hàng hóa thiết yếu như thịt cá, bánh mì, sữa,... rất đông người, hàng được cung cấp đến đâu là hết đến đó. Ở khu vực thanh toán, mọi người xếp hàng rất đông và chờ khá lâu mới đến lượt mình. Có thể thấy nhiều người đã đi mua lương thực, thực phẩm để phòng tránh bão trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các quầy đồ khô như thịt hộp, cá hộp, mì tôm,... cũng được nhiều người lựa chọn mua để dự trữ. Bởi không ít người cho rằng nếu bão lớn, nhiều khả năng gây mất điện hoặc cắt điện, cắt nước,... thì việc sử dụng những món đồ ăn đóng hộp sẵn, dễ chế biến được ưa chuộng trên hết.

Quầy đồ khô tại siêu thị ở Quy Nhơn (Bình Định) cũng được nhiều người lựa chọn (Nguồn: @Reviewfoodquynhon)

Trên TikTok hay MXH Threads, nhiều bạn trẻ cũng cập nhật tình hình ở các khu chợ địa phương tấp nập người mua bán. Không khí đều rất khẩn trương, nhanh chóng, ai cũng tranh thủ mua vừa đủ lương thực, đồ dùng cần thiết khi nghe tin bão số 13 sắp vào đất liền.

Nhiều người cũng bình luận về kinh nghiệm của bản thân khi từng trải qua những mùa bão lũ. Không ít người bày tỏ chỉ cần chuẩn bị thực phẩm cho khoảng 1 - 2 ngày bão đổ bộ. Vì việc lưu trữ thực phẩm quá lâu cũng không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng cho rằng cần giữ tâm lý mua sắm bình tĩnh, tránh gây hoang mang bởi mọi thực phẩm, đồ nhu yếu phẩm đều sẽ được cung cấp đầy đủ cho tất cả mọi người. Đồng thời ai nấy đều mong tất cả mọi người an toàn vượt qua cơn bão.

Các khu chợ tấp nập người mua bán khi nghe tin bão đổ bộ (Nguồn: Ngọc Thuỷ)

Các quầy hàng như thịt, gia vị, bánh mì, đồ khô được mọi người mua gần hết sạch (Nguồn: @xuanlinhoi)

Quầy rau củ tại siêu thị lớn ở phường Kon Tum trong hôm nay (Nguồn: @hoang.nguyenkt02)

Nhiều bạn trẻ đi làm về tranh thủ ghé siêu thị mua đồ dự trữ (Nguồn: @hthmy_0910)

Tổng hợp