Cảnh tượng choáng ngợp khi tảng đá khổng lồ nặng gần 1.000 tấn đè lên ngôi nhà nhưng không sập, điều kiện sống bên trong còn tuyệt vời hơn

Ngành du lịch của Mexico nói chung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của đại dịch Covid-19 và chính sách đóng cửa biên giới của các quốc gia nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Vậy mà ở sâu trong sa mạc Coahuila, phía Bắc Mexico, có một "thỏi nam châm" bất ngờ thu hút sự chú ý của đông đảo khách du lịch.

"Thỏi nam châm" ấy chính là một ngôi nhà vô cùng đặc biệt nằm lọt thỏm dưới một tảng đá cao 15 mét nặng 850 tấn. Nhìn từ xa trông giống như cảnh tượng một con quái vật đang nuốt chửng ngôi nhà. Chính điều độc đáo này đã thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Ngôi nhà nằm lọt thỏm dưới tảng đá khổng lồ.

Thị trấn San José de las Piedras, thuộc Coahuila từ lâu đã thu hút một số khách du lịch vì những bức tranh trong hang động từ thời tiền sử và những con đường mòn trải dài. Rất nhiều người dò vàng, người đam mê khảo cổ học và cổ sinh vật học đã kéo đến vùng đất này. Vậy nên, mặc cho ngành du lịch đang "thất bại thảm hại" trên khắp Mexico thì nơi này vẫn thu hút du khách dừng chân tại ngôi nhà có "1-0-2" do ông Benito Hernández (70 tuổi) xây dựng.

Vài năm trước, ông Benito đã quyết định xây một ngôi nhà dưới tảng đá nặng 850 tấn. Ông được hàng xóm mệnh danh là "người đàn ông của những hang động". Bởi trước khi xây ngôi nhà kỳ dị này, ông Benito từng xây một ngôi nhà mộc mạc cách đây nhiều thập kỷ ở San Miguel, nơi cách Piedras Negras 400km.

Cảnh tượng bên trong ngôi nhà của ông Benito.

Ông Benito cho biết ông nhìn thấy tảng đá khổng lồ này từ cách đây 60 năm, khi đó ông mới 8 tuổi, ông đã "ghim" nó vào đầu và quyết tâm một ngày nào đó sẽ quay lại để dựng nhà.

"Lúc đó tôi đã nghĩ một ngày nào đó, khi tôi trưởng thành, tôi sẽ kết hôn, sinh con và quay lại đây", ông kể.

20 năm sau, ông mua được khu đất và vợ chồng ông bắt đầu biến tảng đá này thành mái nhà, thực hiện công việc xây dựng không biết mệt mỏi để nó thành một ngôi nhà vừa vặn.

“Tôi đã phải chịu đựng mọi thứ: cái lạnh giá, ngày nắng nóng, đói và khát", ông kể. "Đôi khi tôi phát ngán, nhưng tôi đã cố gắng vì vợ và 7 đứa con của mình. Đứa lớn tuổi nhất của tôi, giờ 43 tuổi, đã lớn lên ở đây".

Nhờ mái nhà độc đáo đã chống lại thời tiết khắc nghiệt. Ông Hernández cho biết nhiệt độ bên ngoài có thể xuống tới -7 độ C hoặc nóng tới 47 độ, nhưng trong nhà vẫn rất dễ chịu.

Chào đón mọi du khách đến từ trong và ngoài nước, ông Benito cho biết ông rất vui khi căn nhà của mình đã trở thành một điểm du lịch. Ông tin rằng, sự hấp dẫn của nơi này ở chỗ do nằm tại khu vực sa mạc xa xôi và an toàn hơn so với những thành phố lớn. "Chúng tôi ở đây chẳng có virus corona, không có bệnh tật gì cả", ông Benito nói.

Không chỉ hút khách du lịch, một số người tới đây đặt vấn đề để mua lại. Có người đề nghị trả ông số tiền 2 triệu peso (hơn 2 tỷ đồng) để mua lại ngôi nhà độc đáo này nhưng ông tuyên bố sẽ không bán với bất cứ giá nào.

"Tôi có vợ và 7 người con. Chúng tôi cứ sống ở đây cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi không đi đâu hết", ông Benito nói.

(Nguồn: Mexico News Daily)